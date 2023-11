Haastavia uutisia LP Viestillekin: Kuusamon tuki Pölkylle kasvaa – joukkueen voittoputki kotimaassa on ennen Salohallin illan kärkikamppailua jo 23 ottelun mittainen

LP Viestin seitsemästä peräkkäisestä Suomen mestaruudesta ja niiden sisällä tapahtuneesta 114 kotimaisen ottelun voittoputkesta on kulunut kymmenkunta vuotta. Se on tarpeeksi pitkä aika, jotta Pölkky Kuusamon kahden mestaruuden putkea ja meneillään olevaa 22 ottelun voittoputkea osaa arvostaa.

Pölkyn ja Hämeenlinnan Lentopallokerhon rökäletappiot Challenge Cupissa eivät anna ruusuista kuvaa naisten seurajoukkuelentiksen tämänhetkisestä tasosta Euroopan mittapuulla. Sen sijaan Kuusamosta ja Kangasalta on kajahtanut tavalla, jossa kotimainen kilpailu on LP Viestin dominointivuosien jälkeen kiristynyt.

Ja kun kuuntelee Pölkyn manageria Mika Määttää, ei seuran menestykselle ole nähtävissä pikaista päätepistettä eli Pölkyn huojumista.

Kuusamon kaupunki tukee tuoreen päätöksen myötä kahtena seuraavana vuonna Pölkkyä 42 000 eurolla. Se on 4 000 euroa enemmän kuin aiemmin. Vastaavasti Salon kaupungin tuki LP Viestille ja Vilppaan korisliigajoukkueelle on enintään 20 000 euroa kautta kohti.

Määttä on myös Kuusamon kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka luonnollisesti jäävää itsensä Pölkkyä koskevista päätöksistä.

Kokonaistilannetta auttaa merkittävästi myös se, että Kuusamon lukiossa alkoi hiljattain ensimmäistä kertaa lentopallolinja.

– Se mahdollistaa paikallisten nuorten jäämisen lukioon tänne, vaikka edustusjoukkueeseen ei vielä välttämättä aukeaisikaan paikkaa. Jo nyt liigaryhmässä on myös muualta tulleita pelaajia, jotka opiskelevat Kuusamon lukiossa, Määttä mainitsee.

Kuusamon sijainnissa ja olosuhteissa on omat varjopuolensa. Kuten on osin kyllästymiseen saakka puhuttu, on Pölkyn joukkue koostunut menestysvuosina merkittäviltä osin ulkomaalaispelaajista. Olkoonkin, että Koillismaan ammattimaisuus houkuttelee vuosittain myös kotimaisia profiilinimiä.

Kuusamon liikuntakeskus ei mahdollista Mestarien liigan pelaamista, minkä myötä Pölkky päätyi tällä kaudella kieltäytymään karsintapaikasta vuoden 2020 tavoin. Joukkue lähti kuitenkin kolmannen kategorian eli Challenge Cupin peleihin.

– Olemme aina mielellämme mukana kansainvälisissä otteluissa. Sillä on iso merkitys myös pelaajahankinnoissa. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset eivät välttämättä edes pelaa montaa kautta ammattilaisina, mutta Suomi on heille monesti hyvä aloituspaikka. Silloin pelaajalle on iso asia päästä näyttämään osaamistaan europeleissä, Määttä muistuttaa.

Toisaalta paikkakunta on myös vahvuus. Pölkky pelaa ”paikallisotteluita” Rovaniemen Arctic Volleyn kanssa. Paikkakuntien välinen etäisyys on lähes 200 kilometriä. Saman verran on välimatkaa muihin minkään palloilulajin pääsarjaseuroihin.

– Talousalue on maantieteellisesti laaja mutta ei euromääräisesti iso. Naisten lentopallo on oikeastaan ainut joukkuelaji, jota näillä kulmilla pystytään missään skenaariossa pyörittämään pääsarjatasolla. Esimerkiksi jalkapallossa, jääkiekossa ja salibandyssä on täällä pelitoimintaa, mutta niissä joukkueiden pelaajakoot ovat niin isoja, että tarvittaisiin karmean kokoisia budjetteja, Määttä huomauttaa.

Vuodesta 2014 Kuusamon Pallo-Karhujen nimikkosponsorina ollut Pölkky myytiin viime vuoden lopussa Itävaltaan. Tästä kaupastakaan ei ole luvassa heikennystä edustusjoukkueen toimintaan.

– Heti kun johto Pölkyssä vaihtui, olimme tietysti yhteyksissä sinne. Olemme aina tehneet sponsorisopimukset kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tämä kausi mennään vielä ennen kauppoja tehdyllä sopimuksella, mutta myös uusi johto on suhtautunut jatkoon tosi myötämielisesti, Määttä kiittelee.

Seuraorganisaatio ei ole massiivisen kokoinen. Päätoimisia työntekijöitä ovat päävalmentaja ja apuvalmentaja sekä osa pelaajista. Muut tekevät hommia seuran eteen oman toimensa ohella.

– Meillä on pieni ydinryhmä, joka tekee töitä isolla pieteetillä. Silti talkoolaiset ovat ihan elintärkeitä – kukin osallistuu toimintaan mahdollisuuksien mukaan. Sekä talkootyöväen että juniorimäärien osalta tilanne on meillä vähintään kohtalaisen hyvä, vaikka emme mekään toki täysin ole välttyneet nykyihmisten kiireellisestä elämästä ja syntyvyyden laskusta, Määttä muotoilee.

Naisten Mestaruusliigaa, LP Viesti–Pölkky Kuusamo tänään sunnuntaina klo 17 Salohallissa.