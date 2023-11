Yhtäkkiä vieraalta ihmiseltä tuli lahjakortti: Tuula Sarhola on ilahduttanut vauvaperheitä Kiskossa omana synttärilahjanaan

Kiskolainen Krista Laine oli imettämässä viiden päivän ikäistä nuorimmaistaan ja juuri lähdössä hakemaan päiväkodista tämän isosiskoa, kun kadulla alkoi huitoa vieras nainen.

Tämä sanoi antavansa perheelle 60 euron lahjakortin omana 60-vuotias-syntymäpäivälahjanaan.

– En ollut kuullut tästä aiemmin. Olin pöllämystynyt ja ihmettelin, mitä täällä oikein tapahtuu, nauraa Laine nyt.

– Ja minä ajattelin, että nyt minua luullaan lapsenryöstäjäksi, heittää Tuula Sarhola.

Sarhola oli se, joka oli tuomassa lahjakorttia.

Hän täytti kesällä 60 vuotta. Hän on antanut nyt 60 euron S-lahjakortin kaikille kiskolaiselle perheille, joihin on tänä vuonna syntynyt vauva.

– Päätin tämän jo vuosi sitten, Sarhola kertoo.

Lahja muille, kun itse täyttää vuosia, kuulostaa hauskalta, mutta miksi hän halusi antaa lahjakortit juuri vauvaperheisiin?

– Toivon, että maaseudulla syntyisi vauvoja ja koulut pysyisivät täällä. Tämä on ihana ja rauhallinen alue, josta löytyy päiväkoti, koulu ja nyt lääkärikin, Sarhola perustelee.

Laine, joka muutti Kiskoon miehensä suvun perässä, nyökyttää vieressä.

– Ollaan lasten kannalta tykätty todella paljon olla täällä.

Myös Sarhola on alun perin muualta, Halikosta, mutta hän on asunut Kiskossa 40 vuotta. Hänellä on kaksi aikuista lasta.

Monet kiskolaiset lapset tuntevat Sarholan, sillä hän työskentelee Toijan 68 oppilaan koulussa keittiössä ja siivoojana, tarkemmin sanoen ruokapalvelu- ja laitoshuoltovastaavana. Hän etsi tämänvuotiset vauvaperheet tuttujen ja MLL:n avulla.

Sarhola on järjestänyt juhlavuotenaan myös muita tempauksia. Hän esimerkiksi kutsui virallisena syntymäpäivänään kaikki innokkaat Salon torille Salon Seudun Sanomien ilmoituksella. Lisäksi hän järjesti retrohenkisen nakkikioskin, HöyryMaran käymään koulun pihalle.

Kiskoon on tänä vuonna syntynyt seitsemän vauvaa. Viimeisenä maailmaan tuli Laineen ja Viljami Vainion tyttö, joka on vielä niin pieni – puolentoista kuukauden ikäinen – että on nimetön.

Parhaillaan Sarhola jännittää, syntyisikö loppuvuonna vielä joku.

– Ainakaan tiedossa ei ole, että kenelläkään olisi tulossa.