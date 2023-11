YK:n edustaja: Puhdas vesi vaarassa loppua tänään valtaosalta gazalaisia – Israelin hyökkäys Gazan suurimpaan sairaalaan on nostanut kritiikkiä ja huolta

YK varoittaa, että sen avustustoiminta Gazassa on vaarassa romahtaa.

YK:n palestiinalaispakolaisten järjestön UNRWA:n pääkomissaari Philippe Lazzarini sanoo viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter), että tämän päivän loppuun mennessä noin 70 prosentilla gazalaisista ei ole enää saatavilla puhdasta vettä.

Gazaan saatiin keskiviikkona kuljetettua polttoainetta Egyptistä. YK:n mukaan toimitettu reilun 23 000 litran määrä ei ole laisinkaan riittävä.

UNRWA:n mukaan määrä on vain yhdeksän prosenttia siitä, mitä järjestö tarvitsee ihmisten henkien pelastamiseksi.

– Polttoaineiden saanti vain rekkoja varten ei enää pelasta ihmishenkiä, Lazzarini sanoi.

UNRWA:n palestiinalaisalueiden kenttätoimiston johtajan Thomas Whiten mukaan Israel on rajoittanut Egyptistä saadun polttoaineen käyttöä. Sitä voidaan käyttää vain Rafahista tulevien avustusrekkojen kuljetuksiin.

Polttoainetta ei voi siis käyttää esimerkiksi sairaaloiden energiantarpeeseen.

Israelin hyökkäys herättää huolta

Niin Maailman terveysjärjestö WHO, Punainen Risti kuin YK ovat ilmaisseet huolensa Israelin Gazassa sijaitsevaan al-Shifan sairaalaan aloittamasta sotilasoperaatiosta. Muun muassa WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo olevansa tilanteesta hyvin huolissaan. Hän kertoi, että järjestö on menettänyt yhteyden sairaalassa oleviin työntekijöihin.

– Olemme heistä ja potilaista erittäin huolissamme, hän sanoi viestipalvelu X:ssä.

YK:n humanitaaristen asioiden ja hätäavun päällikkö Martin Griffiths sanoo olevansa järkyttynyt sotilasoperaatioista al-Shifassa.

– Vastasyntyneiden, potilaiden, henkilökunnan ja kaikkien muiden siviilien suojelun täytyy mennä kaikkien muiden huolenaiheiden yli. Sairaalat eivät ole taistelukenttiä, hän sanoi X:ssä.

Israel kertoi aiemmin aloittaneensa sotilaallisen operaation Gazan kaupungissa sijaitsevassa al-Shifan sairaalassa. Israelin asevoimat sanoo suorittavansa operaatiotaan tietyllä alueella sairaalassa.

Israelin mukaan sairaalan alla on äärijärjestö Hamasin komentokeskus. Hamas on kiistänyt väitteen.

Al-Shifassa olevan toimittajan mukaan Israelin panssarivaunut ovat tunkeutuneet sairaalan alueelle ja tähtäävät tykeillään sairaalaa.

Hamasin kontrolloiman terveysministeriön virkailija Youssef Abu Rish kertoo uutistoimisto AFP:lle nähneensä tankkeja sairaalan ulkopuolella. Hänen mukaansa kymmeniä sotilaita on saapunut myös sisään muun muassa ensiapu- ja vastaanottorakennuksiin.

Uutistoimisto AFP:n toimittajalähteen mukaan Israelin sotilaat ovat vaatineet ihmisiä antautumaan.

Sairaalassa tuhansia ihmisiä

Gazan suurimman sairaalan ympärillä on käyty viime aikoina kiivaita taisteluja. Israel on perustellut hyökkäyksiään sairaalan lähettyville juuri Hamasin komentokeskuksella.

Al-Shifan sairaala on jäänyt saarretuksi taisteluiden väliin, ja olosuhteet siellä ovat karmeat. YK:n mukaan sairaalassa on potilaiden ja henkilökunnan lisäksi taisteluja paenneita siviilejä, kaikkiaan ainakin 2 300 ihmistä.

Al-Shifassa toimivan lääkärin Ahmed Mokhallalatin mukaan tykistöiskut ja tulitus sairaalan ympärillä olivat jatkuneet tauotta edeltävien neljän tunnin ajan, kertoi qatarilaismedia al-Jazeera Suomen aikaa puoli kolmelta yöllä.

Mokhallalatin mukaan sairaalassa oli yöllä edelleen 650 potilasta, joista noin sata kriittisessä tilassa. Lisäksi sairaalassa oli hänen mukaansa 2 000–3 000 kodeistaan paennutta ihmistä sekä noin 700 henkilökunnan jäsentä.

– Kotinsa jättäneet ovat siviilejä, sairaalassa on naisia, lapsia ja kokonaisia perheitä, sanoi Mokhallalati al-Jazeeralle.

– Ihmiset täällä ovat olleet pelon vallassa, koska ei ole varmuutta siitä, miten hyökkäys tulee etenemään.

Tilanne sairaalassa erittäin huono

Al-Shifan sairaalan johtaja kertoi tiistaina, että lähes 180 ruumista on haudattu joukkohautaan al-Shifan alueella. Johtajan mukaan haudattujen joukossa on polttoainepulan takia kuolleita vauvoja ja tehohoidossa olleita potilaita. Vauvoja on hänen mukaansa haudattu seitsemän, tehohoitopotilaita kolmisenkymmentä.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan tilanne sairaalassa on muuttunut erittäin huonoksi. Sairaalassa työskentelevä lääkäri kertoi järjestölle maanantaina, ettei sairaalassa ole sähköä, vettä eikä ruokaa. Hänen mukaansa sairaalan porteilla on haavoittuneita ihmisiä, mutta heitä ei voida enää ottaa sairaalaan sisään.

Lääkärin mukaan sairaalahenkilökunta suostuisi lähtemään sairaalasta vain, jos potilaat evakuoitaisiin ensin turvallisesti.

– Al-Shifan sairaalan sisällä on haavoittuneita potilaita ja lääkintähenkilökuntaa. Jos he antavat meille takeet ja evakuoivat potilaat ensin, me evakuoidumme, sanoi nimettömänä pysyttelevä lääkäri järjestön mukaan.

AFP:n kanssa työskentelevän paikalla olevan toimittajan mukaan sairaalalla haistaa mädäntyvien ruumiiden hajun.

Gazan siviilien tilanne on muutenkin ollut vaikea. Hamasin kontrolloiman terveysministeriön mukaan Israelin viime kuussa alkanut ilma- ja maahyökkäys on surmannut yli 11 300 ihmistä, valtaosa heistä siviilejä. Joukossa on tuhansia lapsia.

”Israel sotii palestiinalaisten olemassaoloa vastaan”

Myös osa kansainvälisen yhteisön johtajista kehotti keskiviikkona Israelia rajoittamaan hyökkäyksiään.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez vaati keskiviikkona Israelia lopettamaan palestiinalaisten silmittömän tappamisen Gazassa. Hän sanoi Espanjan tukevan Israelin oikeutta puolustautua äärijärjestö Hamasia vastaan, mutta tuomitsevan myös palestiinalaisten siviilien tappamisen.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau taas sanoi keskiviikkona, että ”naisten, lapsien ja vauvojen surmaaminen” täytyy lopettaa. Hän myös pyysi Israelia osoittamaan pidättäväisyyttä iskuissaan Gazaan.

– Se tragedia, joka Gazasta on paljastumassa, on sydäntäsärkevää. Erityisesti se kärsimys, jota näemme al-Shifan sairaalan ympärillä, hän sanoi.

Palestiinalaisalueiden presidentti Mahmud Abbas sanoi keskiviikkona, että Israelin sota Hamasia vastaan on sotaa palestiinalaisten olemassaoloa vastaan.

– Sotaa käydään palestiinalaisten olemassaoloa vastaan, palestiinalaista identiteettiä vastaan ja palestiinalaisten maata vastaan, Abbas sanoi Israelin miehittämällä Länsirannalla.

Hamas: Yhdysvallat mahdollistaa Israelin sodan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on Israelin ohella vastuussa hyökkäyksestä al-Shifan sairaalaan, Hamas sanoi Israelin tunkeuduttua sairaalan alueelle.

Hamas sanoi jo ennen hyökkäyksen alkua, että Yhdysvallat on näyttänyt Israelille vihreää valoa terveydenhuoltolaitoksiin kohdistuvien verilöylyjen tekemiseksi. Näiden mahdollisten iskujen tavoitteena on Hamasin mukaan tuhota Gazan terveydenhuoltojärjestelmä ja ajaa palestiinalaiset kodeistaan.

Hamas viittasi aiemmalla lausunnollaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston viestintäkoordinaattori John Kirbyn väitteeseen, jonka mukaan al-Shifan sairaalan alla Gazan kaupungissa on Hamasin komentokeskus.

Hamasin mukaan Yhdysvallat on suoraan vastuussa Israelin sodan mahdollistamisesta Gazassa. Hamas kuvailee Israelin toimia kansanmurhaksi.

Tiistaina al-Shifan tilannetta kommentoinut Kirby sanoi perustavansa puheensa komentokeskuksesta Yhdysvaltain tiedustelutietoihin. Kirbyn mukaan Hamas on myös varastoinut aseita väitettyyn komentokeskukseen.

Valkoisen talon edustajan mukaan sairaaloita ja niiden sisällä olevia potilaita tulee suojella. Edustajalta kysyttiin erikseen Israelin sotilasoperaatiosta al-Shifan sairaalassa, mutta hän ei suostunut kommentoimaan operaatiota.

Sen sijaan hän sanoi, että Yhdysvallat ei tue sairaalaan iskemistä ilmasta käsin, eikä halua nähdä tulitaistelua sairaalassa, jossa viattomat ihmiset ja potilaat joutuvat ristituleen.

”Yhdysvalloilla valta lopettaa tulitus”

Palestiinalaisen PNI-puolueen johtajan Mustafa Barghoutin mukaan Yhdysvallat voisi halutessaan tehdä lopun tulituksesta.

– Todellisuus on, että Yhdysvalloilla on valta pysäyttää tämä. Lopettaa tulitus, sanoi Barghouti al-Jazeeralle.

Barghoutin mukaan Yhdysvallat tekee Gazan kohdalla saman virheen kuin se teki hyökätessään Irakiin vuonna 2003. Hän rinnasti Israelin puheiden toistamisen tiedustelutietoihin, joilla Yhdysvallat oikeutti tuolloisen hyökkäyksensä Persianlahden maahan. Yhdysvallat väitti tuolloin lähtevänsä vapauttamaan Irakia joukkotuhoaseista.

Barghouti antoi al-Jazeeralle muitakin esimerkkejä siitä, miten Biden on hänen mukaansa toistanut Israelin sanomisia. Palestiinalaispoliitikon mukaan yhdysvaltalaispresidentti on muun muassa toistanut väitteen siitä, että Israelin iskuissa surmattujen palestiinalaisten kerrottu määrä ei ole oikea.

– Sen jälkeen (Gazan) terveysministeriö julkaisi kaikkien (surmattujen) ihmisten nimet ja henkilötunnukset, sanoi Barghouti.

Arttu Mäkelä, Henrietta Nyberg, Sanna Raita-aho