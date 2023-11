Yksitoista taloyhtiötä uhkaa lopettaa lainanmaksun, koska pankki ei anna laina-asiakirjoja tarkistettavaksi

Yksitoista somerolaista asunto-osakeyhtiötä uhkaa lopettaa lainansa takaisin maksamisen Someron Säästöpankille. Syyksi ilmoitetaan se, että pankki kieltäytyy luovuttamasta taloyhtiöille näiden laina-asiakirjoja. Asiasta kerrottiin taloyhtiöitä edustavan Juho Elorannan allekirjoittamassa ja pankin toimitusjohtaja Petri Sivirannalle osoittamassa avoimessa kirjeessä, joka julkaistiin Salon Seudun Sanomien mielipidesivulla perjantaina 17. marraskuuta.

Eloranta toteaa kirjeessä pyytäneensä useaan otteeseen velkakirjojen haltijaa Someron Säästöpankkia toimittamaan luottojen nostajien tunnistusasiakirjat ja yhtiökokousten pöytäkirjakopiot, joiden nojalla kullekin taloyhtiölle on nostettu 50 000–160 000 euron luottoja. Hän sanoo myös pyytäneensä nähtäville kopiot hallitusten kokouspöytäkirjoista lainojen nostovaltuuksien todentamiseksi.

– Pyydettyjä laina-asiakirjoja ei suostuta toimittamaan, vaikka ne ovat velallisten omaisuutta ja niiden toimittamatta jättäminen osaltaan estää talousrikoskokonaisuuden tutkinnan etenemisen, Eloranta sanoo.

– Taloyhtiöt haluavat tietää, kuka niiden lainan on nostanut, miten hänen henkilöllisyytensä on todennettu ja onko hänellä ollut edes oikeutta nostaa lainaa. Pyyntöihin on vastattu toimittamalla vain velkakirja ja panttaussitoumus, josta ei selviä mitään oleellista.

Eloranta kertoo, että joidenkin taloyhtiöiden osalta laina-asiakirjat on annettu, mutta hänen mukaansa pankki panttaa papereita juuri niistä taloyhtiöistä, joissa on herännyt epäilyksiä asiakirjojen oikeellisuudesta.

– Minulle on annettu oikeus ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin asiakirjojen haltuun saamiseksi, Eloranta toteaa.

– Poliisi on pyytänyt asiakirjoja minun kauttani, eikä rikostutkinta etene ennen kuin tiedot ovat poliisilla. Poliisi ei tiedä, mitä mistäkin asiasta pitäisi minkäkin taloyhtiön asioista kysyä.

Elorannalla on hallussaan tutkinta-aineistoa on 20 hyllymetriä.

Nimenkirjoitusoikeutettuna isännöitsijänä ja luottovaltuuksien tarkastamiseen oikeutettuna henkilönä Juho Eloranta julisti yhdentoista taloyhtiön velkakirjat pätemättömiksi, kunnes tahdonilmaisua rasittava pätemättömyysperuste on poistunut kunkin velallisen kohdalla erikseen.

– Someron Säästöpankki voi mahdollisesti poistaa pätemättömyysperusteet esittämällä pyydetyt asiakirjat tahdonilmaisujen sitovuuksien todentamiseksi.

Eloranta totesi avoimessa kirjeessään, että jos pankki ei esitä kaikkia mainittuja asiakirjoja, luottojen lyhentäminen päättyy 15. marraskuuta alkaen. Hän ilmoitti, että velallisten rahaliikenne siirretään muiden liikepankkien tileille ja kaikkien Elorannalle suostumuksen antaneiden yhdentoista taloyhtiön velkakirjojen sitovuus ratkaistaan kanteella Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

– Finanssivalvonnalta ja poliisilta pyydetään tarvittava virka-apu rikoksen uhriksi joutuneiden taloyhtiöiden asiakirjojen takavarikoimiseen Someron Säästöpankista, Eloranta sanoo.

Someron Säästöpankin toimitusjohtaja Petri Sivirantaa ei tavoitettu perjantain aikana kommentoimaan asiaa.