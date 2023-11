Yleisö pääsee illalla jättämään tervehdyksensä presidentti Martti Ahtisaaren haudalle – näin hautajaisten ohjelma etenee

Presidentti Martti Ahtisaari haudataan tänään, Martin päivänä. Valtiollisiin hautajaisiin odotetaan yli 800:aa kutsuvierasta. Valtiollisen protokollan ohella hautajaisten kutsuvieraissa näkyy myös presidentti Ahtisaaren vuosikymmenten mittainen kansainvälinen ura.

Puolustusvoimat vastaa entisen ylipäällikkönsä valtiollisten hautajaisten sotilaallisista kunnianosoituksista. Koko maassa hautajaiset näkyvät yleisenä suruliputuksena. Helsingissä paikalle Ahtisaarta saattamaan tulevat kohtaavat harmaan, sateisen ja kohtalaisen tuulisen sään.

Presidentti Ahtisaaren arkku vietiin tuomiokirkkoon aamukahdeksalta, ja kunniamerkkityynyt aseteltiin paikoilleen arkun eteen. Seppeleenlasku tuomiokirkossa pidettiin kello 9–11.

Yleisö voi osallistua presidentin siunaustilaisuuteen Tuomiokirkossa, mutta tilaa on hyvin rajallisesti. Siunaustilaisuus pidetään kello 13–14.30.

Harmaata ja sateista

Kello 11.30 Tuomiokirkon pääovi avattiin omaisille ja kutsuvieraille. Myös yleisö on päässyt kirkkoon kello 11.30–12.30.

Aamupäivän aikana jono kiersi Senaatintorilla Hallituskadun kulmalta Snellmaninkadun puolelle. STT:n arvion mukaan toistasataa kansalaista pyrki sisään Ahtisaaren siunaustilaisuuteen. Ensimmäinen jonottaja saapui aamukahdeksan aikaan.

Kirkkoon saapuvat muun muassa pääministeri ja valtioneuvoston jäsenet puolisoineen. Rouva Tellervo Koivisto, presidentti Tarja Halonen ja professori Pentti Arajärvi saapuvat kryptan kautta. Tämän jälkeen saapuvat Kosovon presidentti Vjosa Osmani, Namibian presidentti Hage Geingob ja Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa.

Valtioneuvoston kansliasta kerrottiin perjantaina STT:lle, että Tansanian entistä presidenttiä Jakaya Kikweteä ei odoteta paikalle.

Kryptan kautta saapuvat rouva Eeva Ahtisaari ja Ahtisaaren poika Marko Ahtisaari. Viimeisenä ennen siunaustilaisuuden alkua paikalle saapuvat presidentti Sauli Niinistö ja tohtori Jenni Haukio.

Emerituspiispa Eero Huovinen toimittaa presidentti Ahtisaaren hautaan siunaamisen, ja presidentti Niinistö pitää tilaisuuden muistopuheen.

Tuomiokirkossa esiintyvät poikakuoro Cantores Minoresin ja Kaartin soittokunnan lisäksi sellisti Senja Rummukainen, saksofonisti Jukka Perko, kitaristi Jarmo Saari sekä Radion Sinfoniaorkesterin sellot.

Siunaustilaisuuden alkusoittona toimii Brian Enon An Ending (Ascent). Sen jälkeen kuullaan kuorolauluna Jean Sibeliuksen Sydämeni laulu.

Musiikin jälkeen vuorossa ovat kukkatervehdykset, jotka jättävät muun muassa omaiset ja tasavallan presidentti Niinistö, presidentti Halonen ja rouva Koivisto.

Tilaisuudessa kuullaan presidentti Ahtisaaren perheelle merkityksellisiä kappaleita. Myös perinteet on huomioitu.

Kuoro esittää myös virren 501, eli Kuule isä taivaan pyyntö tää. Sen on säveltänyt eteläafrikkalainen opettaja Enoch Sontonga. Rukousvirren on sanoittanut Jaakko Löytty, jolla on tiiviit yhteydet Afrikkaan. Virressä pyydetään siunausta eri maanosille ja koko maailmalle.

Siunaustilaisuuden lopussa kuullaan Sibeliuksen Finlandia ja päätössoittona Narvan marssi.

Marko Ahtisaari kantamassa arkkua

Presidentille voi jättää hyvästit myös seuraamalla surusaattoa, joka kulkee pitkin kantakaupunkia. Saattue lähtee siunaustilaisuuden jälkeen Presidentinlinnalle, jossa se pysähtyy viettämään minuutin hiljaisen hetken. Sen jälkeen suoritetaan sotilaalliset kunnianosoitukset.

Saattue jatkaa Aleksanterinkadun, Mannerheimintien, Arkadiankadun, Pohjoisen Rautatiekadun ja Mechelininkadun kautta Hietaniemen hautausmaalle. Saaton ajan kirkon kellot soivat ympäri kaupunkia. Reitin kesto on kokonaisuudessaan noin 45 minuuttia. Reitin varrelle odotetaan kymmeniätuhansia ihmisiä.

Ahtisaari saatellaan haudan lepoon alueelle, jossa sijaitsee muidenkin presidenttien hautoja. Hautaan laskuun osallistuvat presidentti Ahtisaaren lähiomaiset ja ylin valtiojohto. Yleisö voi seurata hautausmaalla saattoa eristetyn alueen ulkopuolelta.

Hautaan laskun on määrä alkaa kello 15.40, ja se kestää puoli tuntia. Hautausmaalla arkkua on kantamassa Marko Ahtisaari sekä presidentti Ahtisaaren entisiä adjutantteja.

Hautaan laskun jälkeen järjestetään muistotilaisuus, johon on kutsuttu noin 300 vierasta. Se järjestetään Valtioneuvoston juhlahuoneistossa puoli viideltä alkaen. Tilaisuudessa kuullaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) muistosanat.

Alue avataan seremonioiden jälkeen

Kansalaiset pääsevät Ahtisaaren haudalle seremonioiden jälkeen vielä tänään.

– Sen jälkeen kun on hautaan lasku tehty ja omaiset ja juhlavieraat ovat poistuneet paikalta, alue avataan ja kansalaiset voivat tulla jättämään viimeisen tervehdyksensä, sanoo ylipuutarhuri Marja Varjoniemi Hietaniemen hautausmaalta STT:lle.

Arvioitu aika on kello viideltä iltapäivällä. Tuolloin eristys alueelta on purettu. Hautausmaan portit ovat auki normaalisti iltakymmeneen.

Asiasta uutisoi aiemmin Yle.

Hautaan laskemisen aikana haudan ympäristön alue on eristetty, mutta alueella liikkuminen on muuten sallittua. Varjoniemi toivoo, että yleisö antaa tilaa hautajaissaatolle.

Autoilua kannattaa välttää

Poliisi on kertonut, että kaikki muu liikenne pysäytetään saattoreitiltä hautajaisten ajaksi. Yksityisautoilua kannattaa välttää saattoreitin läheisyydessä kello 14–16. Julkinen liikenne on saaton aikana poikkeusreitillä.

Poliisin mukaan vieraiden siirtyminen hautausmaalta takaisin keskustaan voi aiheuttaa myös lyhytkestoista liikennehaittaa. Poliisi ohjaa liikennettä.

Yleisradio lähettää hautajaiset suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa sekä Radio Suomessa. Lähetys alkaa kello 12.50.

Vuosikymmenien rauhantyö

Ahtisaari kuoli 16. lokakuuta Helsingissä 86-vuotiaana. Hän oli jättäytynyt pois kaikesta julkisesta toiminnasta syksyllä 2021. Tuolloin julkisuuteen kerrottiin, että hän sairastaa Alzheimerin tautia ja viettää ajoittain hoitojaksoja hoivakodissa.

Hänet muistetaan vuosikymmenten työstä kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi. Tästä työstä hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008. Presidenttinä hän toimi yhden kauden vuosina 1994–2000.

Saila Kiuttu, Johanna Latvala