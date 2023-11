Ylhäisten leipätehdas muuttuu pian kodeiksi – loft-asuntojen myyntiaikataulu on nyt tiedossa

Ylhäisten vanhan näkkileipätehtaan muuttaminen asuinrakennukseksi on saanut Salon kaupungilta rakennusluvan.

Kiinteistön omistaja Pasi Paakkonen aikoo remontoida runsaan 4 000 neliön rakennuksen ja tehdä siihen uudisosan. Uudistuneeseen rakennukseen tulee yhteensä 35 loft-asuntoa. Lisäksi on tulossa asukkaiden yhteisiä tiloja, kuten 50 hengen kerho- ja juhlatilat sekä kuntosali.

Asuntojen ennakkomarkkinointi on tarkoitus aloittaa maaliskuussa.

– Ratkaisevaa on, kuinka hyvin kauppa käy. Jos se käy tarpeeksi hyvin, rakentaminen aloitetaan ensi keväänä. Rakentaminen kestää noin kaksi vuotta, eli valmista olisi vuonna 2026, tai aikaisemminkin, jos kysyntää on paljon – silloin voimme vauhdittaa hanketta, Paakkonen sanoo.

Ylhäisten leipätehdas on rakennettu neljässä osassa, ja vanhin osa on vuodelta 1927. Rakennuksesta puretaan pois matala, 1970-luvulla tehty varastosiipi ja kattilahuone, yhteensä vajaat 400 neliötä. Tilalle rakennetaan uusi kaksikerroksinen asuinosa, kooltaan noin 840 neliötä. Koko rakennuksesta tulee siis yhtä korkea.

Lisäksi takapihalle tulee uusi vajaan 300 neliön talousrakennus.

Paakkosen mukaan hankkeen suunnittelu on pitkällä. Arkkitehtipiirrokset laadittiin jo keväällä. Suunnittelijana on pirkanmaalainen arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy ja arkkitehti Marko Aitio.

– Tällä hetkellä työn alla ovat LVI- ja sähkösuunnitelmat, ja niiden pitäisi valmistua joulukuun alkuun mennessä. Tämän jälkeen alkaa urakoitsijoiden haku. Urakkatarjousten toivotaan olevan kasassa tammikuun alkupuolella, Paakkonen kertoo.

Pienimmät tehtaaseen tulevat asunnot ovat yksiöitä, ja suurimmat asunnot ovat yli 100 neliön kokoisia, 4–5 huoneen ja keittiön kokonaisuuksia. Paakkosen mukaan kiinnostus asuntoja kohtaan on ollut hyvää jo keväästä lähtien.

– Muutama ennakkovaraus on tullut, ja kiinnostusta on ollut muualtakin kuin Salon sisältä. Pääkaupunkiseudulta on tullut kyselyitä paluumuuttajilta, jotka haluaisivat muuttaa Saloon, mutta eivät ole löytäneet mieleistään asuntoa.

– Myös Salon kaupungin puolelta on ollut todella hyvä henki ja halua auttaa. On ollut kiva olla mukana viemässä tätä hanketta eteenpäin, kun tämä on saanut niin positiivisen vastaanoton, Paakkonen kiittää.

Hän myöntää, että tämän hetken haasteellinen taloustilanne asettaa kuitenkin hankkeelle vastusta.

– Millaiseksi asuntojen myyntihinta muodostuu ja mitä mahdolliset ostajat ovat siitä mieltä, se ratkaisee. Toivotaan, että rakennuskustannukset olisivat keväällä laskeneet, hän toteaa.

Tehdasrakennuksessa toimii tällä hetkellä Paakkosen omistama sisustus- ja huonekalumyymälä Ylhäisten Sisustustehdas. Se jatkaa siellä toimintaansa niin kauan kuin se on mahdollista.

– Jos rakentaminen alkaa, jatkamme toimintaa rakennuksen toisessa päässä niin kauan kuin voimme. Sen jälkeen muutamme Salossa johonkin toiseen paikkaan. Muutto on siis ajankohtainen noin vuoden kuluttua, Paakkonen toteaa.