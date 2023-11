Koronatartuntojen määrä on syksyn aikana taas lisääntynyt. Samalla myös ihmisten huoli on kasvanut.

– Ihmiset varmaan ajattelevat, että ei kai se kaikki ala uudestaan. Mutta kannattaa muistaa, että korona ei ole enää yleisvaarallinen tartuntatauti, vaan yksi hengitysteitse tarttuva tauti muiden joukossa, korostaa Salon ja Someron sote-keskuksen avoterveydenhuollon ylilääkäri Kaisa Ellä Varhasta.

Ellä toteaa, että koronataudin kuva on aivan erilainen kuin epidemian alussa, eivätkä sen vaikutukset ole enää niin rajuja. Tähän vaikuttaa se, että suuri osa ihmisistä on jo sairastanut koronan ja monella on myös rokotteiden antamaa suojaa.

– Mutta silti korona voi olla edelleen rankka tauti ikäihmisille tai muille riskiryhmään kuuluville, kuten vaikeaa perussairautta sairastaville. Siksi olisikin tärkeää, että näihin ryhmiin kuuluvat ottaisivat nyt sekä koronan tehosterokotuksen että influenssarokotuksen, hän korostaa.

Koronatartuntojen määrää ei enää tilastoida kunnittain, joten tarkkoja tapausmääriä ei ole tiedossa. Ellä kuitenkin tietää, että koronaa on Salossa liikkeellä, samoin kuin monia muitakin infektiotauteja.

Korona-kotitestien tekemistä Ellä ei pidä enää tarpeellisena.

– Tottakai niitä saa tehdä, jos haluaa tietää, mitä tautia sairastaa. Mutta sillä tiedolla ei tee enää mitään, koska koronaan suhtaudutaan samoin kuin muihinkin infektiotauteihin, kuten vaikka influenssa-, RS- tai adenoviruksen aiheuttamiin tauteihin.

– Jos taas on niin sairas, että tarvitsee hoitoa tai hoidon arviointia, pitää olla yhteydessä terveydenhuoltoon, missä koronatesti voidaan tehdä, mikäli se on hoidon kannalta tarpeen, hän jatkaa.

Ellä alleviivaa, että kaikissa infektiotaudeissa, myös koronassa, pitää toimia samalla tavalla: tärkeintä on pysytellä oireisena kotona ja välttää kontakteja.

– Ihmisten pitäisi pysähtyä miettimään, miten flunssassa kuuluu käyttäytyä. Kontakteja kannattaa välttää, oli taudin kuva ihan mikä hyvänsä. Ja varsinkin oireiden alkuvaiheessa taudit tarttuvat herkästi.

Kotona suositellaan pysymään niin kauan, kunnes oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. Mitään suositeltua vuorokausimäärää, joka kotona pitäisi viettää, ei ole. Sairastuneen perheenjäsenet ja muut altistuneet voivat jatkaa normaalia arkeaan, mikäli heillä ei ole oireita.

Myöskään maskien käytöstä ei ole tällä hetkellä yleistä suositusta.

– Jokainen saa päättää itse, jos haluaa käyttää. Jos on flunssan oireita ja on ihan pakko lähteä hoitamaan jokin asia, silloin maskia olisi hyvä käyttää, ettei tartuta muita. Mutta tärkeämpää olisi silti pysyä kotona, Ellä sanoo.

Terveydenhuollossakin koronatestejä tehdään enää harvoin. Varhan työntekijöitäkään ei enää koronatestata, eikä heiltä edellytetä kotitestin tekemistä.

– Testejä tehdään päivystyksessä, mutta silloinkin lähinnä asiakkaille, jotka tarvitsevat osastohoitoa, jotta heidät osataan sijoittaa oikein. Testaus liittyy siihen, että yritämme ehkäistä osastoepidemioita, Ellä selittää.

Esimerkiksi ikäihmiset voivat saada hengitystieinfektioista niin voimakkaita oireita, että he tarvitsevat osastohoitoa.

– Tälläkin hetkellä koronapotilaita on osastohoidossa, mutta en osaa sanoa lukumäärää, Ellä kertoo.

Rokotuskampanja alkaa Salossa maanantaina

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos THL suosittelee koronarokotteen tehosteannosta tänä syystalvena kaikille 65 vuotta täyttäneille, riskiryhmiin kuuluville 18 vuotta täyttäneille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Tehostetta suositellaan näille ryhmille riippumatta siitä, montako tehosteannosta henkilö on aiemmin saanut tai montako kertaa hän on sairastanut koronan.

Syystalven tehosteannoksen voi ottaa, kun edellisestä koronarokotteesta tai sairastetusta koronasta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Salossa koronarokotteita annetaan vain Saktan rokotuspisteellä (Karjalankatu 4–6) ilman ajanvarausta. Samalla käynnillä saa halutessaan myös influenssarokotuksen.

Syksyn tehosterokotetta on voinut jo hakea Saktasta maanantaisin, mutta ensi maanantaina 13. marraskuuta alkaa neljän viikon kampanja, jonka aikana Saktan rokotuspiste on avoinna joka arkipäivä.

– Toivomme, että mahdollisimman moni hakisi rokotteen tuona aikana, kun meillä on paljon rokottajia ja hyvät resurssit siihen, sanoo avoterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta Ahlqvist.

– Olemme aloittaneet tehosterokotusten antamisen myös laitoksissa, jotta mahdollisimman moni niiden asukkaista saisi rokotteen jo tällä viikolla, hän kertoo.

Kampanjan ajan Saktan rokotuspiste on avoinna maanantaisin klo 10–17 ja tiistaista perjantaihin klo 8–15. Lisäksi se on avoinna kahtena sunnuntaina 19. ja 26. marraskuuta klo 9–15. Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta rokotuspiste on suljettu.

– Ensimmäiset päivät ja ensimmäinen viikko ovat yleensä aika ruuhkaisia, mutta sitten rauhoittuu, Ahlqvist toteaa.

Rokotuskampanja päättyy 8. joulukuuta. Koronarokotteita saa vielä senkin jälkeen.

– Saktan rokotuspisteen aukiolo kampanjan jälkeen selviää myöhemmin, Ahlqvist sanoo.

Kotitestien kysyntä Salossa lisääntynyt

Korona-kotitestien kysyntä on Salossa viime aikoina kasvanut. Testien myyminen on lisääntynyt sekä Salon K-Citymarketissa että Halikon Prismassa.

– Koronatestien myynti alkoi lisääntyä muutamia viikkoja sitten, kun koronasta alettiin taas uutisoida enemmän. Mitä enemmän asia on esillä mediassa, sitä enemmän kysyntä kasvaa, sanoo Salon K-Citymarketin tavaratalopäällikkö Eija Kurvinen.

Salon K-Citymarketissa on tilattu uusia testejä ja täydennetty hyllyä sitä mukaa, kun tavara on huvennut. Ainakaan toistaiseksi testit eivät ole päässeet loppumaan.

Halikon Prismassa koronatestit puolestaan olivat tiistaina loppu, mutta lisää on tulossa keskiviikkona.

Prismasta kerrotaan, että testejä on tilattu jatkuvasti lisää, mutta niissä on ollut saatavuusongelmia.