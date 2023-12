11-vuotias tyttö kuoli Helsingissä, kun vanerilevyt putosivat hänen päälleen – kuorma-auton kuljettaja tuomittiin sakkoihin

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kuorma-auton kuljettajan sakkorangaistukseen onnettomuudesta, jossa kuoli 11-vuotias tyttö. Onnettomuus sattui joulukuussa 2021 Helsingin Pukinmäessä, kun tyttö jäi kuorma-autosta pudonneen vanerikuorman alle.

Oikeuden mukaan syytetty laiminlöi velvollisuutensa kuormata vanerilevyt siten, että ne pysyvät paikoillaan kaikissa mahdollisissa kiihdytyksissä ja kaarteissa. Vaneripinot oli sidottu vain kahdella liinalla, tuomiossa sanotaan.

– (Syytetty) on auton kuljettajana ollut yksiselitteisesti vastuussa kuorman varmistamisesta. (Hän) on ollut kuormaamisessa mukana ja voinut tehdä havaintoja kuormattavan massan määrästä ja levyjen aiheuttamasta kitkasta, tuomiossa sanotaan.

Syytetty kiisti syytteet. Hän sanoi, ettei hänelle ollut kerrottu vanerilastin painosta.

Oikeuden mukaan kyseessä oli virhearviointi. Syytetyn ei katsottu suhtautuneen välinpitämättömästi vakavan vaaran syntymiseen toiselle ihmiselle.

Osa kuormasta putosi

Kuljettajan lähdettyä liikkeelle hän oli Pukinmäen liikenneympyrässä huomannut, että kuorma siirtyy. Hän ajoi auton lähelle kevyenliikenteenväylää ja ryhtyi tutkimaan, miten kuorman saisi suoristettua.

– Kun (syytetty) on ollut auton lavalla ja auton kiinteällä nosturilla suoristamassa yhtä vanerilevynippua, on kuorman kiinnitys sekä kuorma-auton laita mennyt rikki ja osa vanerilevykuormasta on tippunut maahan.

Tuomion mukaan syytetty soitti avukseen kollegan, jonka kanssa hän ryhtyi siirtämään maassa olleita vanerilevyjä. Levyjä siirrellessään he huomasivat, että lapsi oli jäänyt kuorman alle ja kuollut.

Kuljettaja tuomittiin 80 päiväsakon rangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Hänen tuloillaan maksettavaa tulee 1 520 euroa.

Jecaterina Mantsinen