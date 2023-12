16-vuotias poika vangittiin epäiltynä Kampin ampumisesta – epäillään tapon yrityksestä

Käräjäoikeus on vanginnut Helsingin Kampin ampumisesta epäillyn 16-vuotiaan pojan. Hänet vangittiin epäiltynä tapon yrityksestä, huumausainerikoksesta, ampuma-aserikoksesta ja vaaran aiheuttamisesta.

16-vuotiaan pojan epäillään ampuneen 19-vuotiasta miestä maanantai-iltana yhdeksän aikoihin Finnkinon Tennispalatsi-elokuvateatterin ulkopuolella. Uhri ei kuitenkaan haavoittunut, koska hänellä oli yllään suojaliivit.

Vangitsemista käsiteltiin Helsingissä Pasilan poliisitalolla. Käsittely käytiin suljetuin ovin. Käräjäoikeus kielsi myös kuvaamisen istunnon aluksi muun muassa epäillyn alaikäisyyden takia.

Myös 19-vuotiasta miestä vaaditaan vangittavaksi epäiltynä törkeän ryöstön yrityksestä ja huumausainerikoksesta. Hänen vangitsemistaan käsitellään iltapäivällä.

Poliisin mukaan sillä on tietoa tapahtumien kulusta ja alustavasti myös motiivista. Koska esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, niistä ei kerrota enempää. Molemmilla ampumisen osapuolilla on rikostaustaa, ja 16-vuotias on ollut epäiltynä vakavista väkivaltarikoksista.

Maria Rosvall