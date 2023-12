22-vuotiaan opiskelijan väkivaltainen kuolema herätti kansanliikkeen naisten murhia vastaan – ”Tuntuu siltä, että Italia on käännekohdassa”

Tuhannet ihmiset kilisyttivät joulukuun alussa Padovassa avainnippujaan, kun Giulia Cecchettinin arkku kannettiin ulos kirkosta. Avaimista ja 22-vuotiaana kuolleesta opiskelijasta on tullut Italiassa nopeasti lähisuhdeväkivallan vastaisen taistelun symboleita. Cecchettinin hautajaisiin osallistui yli 10 000 ihmistä.

Cecchettin löydettiin puukotettuna ojasta 18. marraskuuta. Teosta epäilty Cecchettinin entinen poikaystävä pidätettiin seuraavana päivänä Saksassa. Cecchettin oli 106. Italiassa tänä vuonna murhattu nainen. Keskimäärin maassa murhataan nainen joka kolmas päivä.

Kuoleman seurauksena useissa kaupungeissa ja yliopistoissa on viime viikkojen aikana järjestetty mielenosoituksia naisten murhia vastaan. Suurimpien maassa järjestettyjen mielenosoitusten takana on feministinen Non una di meno -liike. Siinä aktiivisesti toimivan Isabella Borrellin mielestä naisten murhien taustalla on Italiassa vallalla oleva raiskauskulttuuri, joka läpäisee yhteiskunnan kaikki kerrokset.

– Se näkyy esimerkiksi siinä, miten sukupuolittuneesta väkivallasta kerrotaan televisiossa ja lehdissä. Hallituksen vastaus ilmiöön on ollut syyllistää uhreja sanomalla, että murhattujen naisten olisi pitänyt olla varovaisempia. Se näkyy myös siinä, miten turvakodit eivät saa riittävästi rahoitusta vaan tukeutuvat usein vapaaehtoistyöhön, Borrelli sanoo.

Vertailun vuoksi Suomessa kuoli viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan henkirikoksen uhrina yhteensä 23 naista. Toissa vuonna vastaava uhrimäärä oli 28 naista ja sitä edeltävänä 20 naista. Koska Italian väkiluku on yli kymmenkertainen Suomeen verrattuna, Suomessa kuolee väkivallan uhrina joka vuosi vielä suhteellisesti enemmän naisia kuin Italiassa.

Suru yhdisti maan

Giulia Cecchettinin kohtalo on koskettanut italialaisia tavallista enemmän. Tärkeässä roolissa on ollut Cecchettinin sisar Elena Cecchettin, joka on murhan jälkeen antanut useita lausuntoja medialle.

– Hän on käyttänyt selkeitä avainsanoja, kuten patriarkaalinen kulttuuri ja raiskauskulttuuri, ja on onnistunut muuttamaan valtavan henkilökohtaisen surun ja vihan yhteiseksi. Ensimmäistä kertaa ihmiset ovat yhdistäneet pisteet raiskauskulttuurin ja naisten murhien välillä, Borrelli sanoo.

Lisäksi Cecchettin oli Borrellin mukaan nuori ja kaunis, juuri yliopistosta valmistumassa ollut opiskelija, jolla oli tavoitteita elämässä.

– Usein naisten murhat jäävät vähemmälle huomiolle siksi, ettei kyseessä ole niin sanottu täydellinen uhri, vaan esimerkiksi vanhempi nainen tai seksityöntekijä. Nyt kuitenkin tuntuu siltä, että Italia on käännekohdassa, Borrelli sanoo.

Muutos alkaa kouluista

Kaikissa Italian kouluissa pidettiin 21. marraskuuta opetusministeriön määräyksellä minuutin hiljainen hetki Cecchettinin muistoksi. Italian oppositiojohtaja, PD-puolueen Elly Schlein on vedonnut pääministeri Giorgia Meloniin, jotta Italian kouluihin saataisiin lisää tunnetaitokasvatusta. Italia on tällä hetkellä yksi harvoista Euroopan maista, joissa ei ole pakollista seksuaalikasvatusta.

Italian opetusministeri Giuseppe Valditara ilmoitti Cecchettinin murhan jälkeen lanseeraavansa kouluihin ensi syksynä vapaaehtoisuuteen perustuvan kokeilun, jossa toisen asteen oppilaitoksiin lisätään vuosittain 30 tuntia oppiaineiden ulkopuolista ihmissuhdekasvatusta.

Lisäksi Italian senaatti hyväksyi marraskuussa jo aiemmin valmistellun lain, joka antaa viranomaisille lisää keinoja estää lähisuhdeväkivaltaa, koventaa siitä annettavia rangaistuksia ja nopeuttaa oikeusprosesseja.

– Ministerin ohjeissa puhutaan epämääräisesti kunnioituksesta. Se ei ole riittävää raiskauskulttuurin kitkemiseksi. Meidän pitää puhua seksuaalisuudesta, suostumuksesta, tasa-arvosta, seksuaali- ja sukupuoli-identiteeteistä. Olemme 50 vuotta jäljessä näissä asioissa, Borrelli sanoo.

Puoli miljoonaa ihmistä kaduilla

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25. marraskuuta Non una di meno -liike järjesti Roomassa mielenosoituksen, johon osallistui liikkeen ja lehtitietojen mukaan 500 000–600 000 ihmistä.

Yksi Circus Maximus -laukkaradalla mieltään osoittaneista oli parikymppinen Giulia Ricci. Hänen syyttävä sormensa osoittaa Italian patriarkaaliseen kulttuuriin, joka on noussut vahvasti esille myös aiheesta käydyssä julkisessa keskustelussa.

– Eilenkin perääni huudeltiin useaan otteeseen, kun kävin juoksemassa. Täältä puuttuu suostumukseen perustuva kulttuuri. Vaikka sanon ei, miehet jatkavat yrittämistä ja häirintää.

Riccin mielestä hallituksen suunnitelma aloittaa ensi vuonna vapaaehtoisuuteen perustuva tunnetaitokasvatus ei ole riittävä, vaan tunnetaitojen opetuksen pitäisi alkaa jo peruskoulusta ja jatkua pakollisena toisen asteen opetukseen asti.

– Kävin toisen asteen kuusi vuotta sitten, ja niiden viiden vuoden aikana minulla oli ehkä tunti seksuaalikasvatusta. Sekin vain siksi, että koulu halusi järjestää sen. Monissa paikoissa ei ole sitäkään, ja ihmiset ottavat asioista selvää netin ja somen avulla, Ricci kertoo.

Myös miehet vastuuseen

Roomassa mieltään osoitti myös Aurora Moscadelli. Hänen mielestään sekä miehet että naiset pitäisi Italiassa opettaa irti patriarkaalisesta ajattelutavasta.

– Naisia opetetaan puolustautumaan ja suojelemaan itseään sen sijaan, että miehille opetettaisiin, ettei naisia saa vahingoittaa. Naiseen kajoaminen rakkauden vuoksi on normalisoitu. Se on väärä ajattelutapa, sillä rakkaus ei lyö eikä rakkaus tapa.

Mieltään osoittamaan olivat saapuneet myös Stefano Cristi ja Alicia Colangelo pienen poikansa kanssa.

– Italiassa patriarkaalinen kulttuuri on syvälle juurtunut. Tässä viimeisimmässä (Giulia Cecchettinin) murhassa näkyy mielestäni myös kaksikymppisille tyypillinen vaikeus hyväksyä torjuntaa, Colangelo sanoo.

Cristin mukaan on erittäin tärkeää, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisiin mielenosoituksiin osallistuvat myös miehet.

– Koska miehet ovat pääasiassa vastuussa (näistä teoista), myös kasvatuksen pitää lähteä meistä ja lapsistamme.

Jenni Meronen