Aika alkaa käydä vähiin Yhdysvaltojen tuen jatkumiseksi Ukrainalle, Valkoinen talo varoittaa

Yhdysvaltojen resurssit Ukrainan tukemiseen uhkaavat loppua, jos kongressi ei pääse sopuun uudesta tukipaketista vuoden loppuun mennessä, varoittaa Valkoisen talon budjettipäällikkö Shalanda Young. Hän kertoo asiasta edustajainhuoneen puhemiehelle Mike Johnsonille osoittamassaan kirjeessä.

– Haluan tehdä asian selväksi. Ilman kongressin toimia vuoden loppuun mennessä meiltä loppuvat resurssit hankkia lisää aseita ja varusteita Ukrainalle, Young kertoo.

Yhdysvallat on ollut Ukrainan merkittävin tukija Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta lähtien. Se on tähän mennessä käyttänyt kymmeniä miljardeja dollareita sotilaalliseen tukeen Ukrainalle.

Yhdysvaltojen Ukrainalle varaama tuki alkaa kuitenkin olla käytetty, eikä uudesta tukipaketista ole toistaiseksi päästy kongressissa sopuun. Tiukkalinjaisimpien republikaanien joukosta on kuulunut kongressissa epäileviä kannanottoja Yhdysvaltojen Ukraina-tuen jatkumiseen tulevaisuudessa.

Youngin mukaan kongressi ei voi jättää tukipaketin myöntämistä ensi vuoden ongelmaksi.

– Tähän hetkeen ei ole olemassa mitään maagista rahoituspottia. Meiltä loppuvat rahat – ja kohta myös aika, Young kirjoittaa.

Venäjä hyökkää Avdijivkaan uusista suunnista

Venäjä on aloittanut hyökkäyksen kahdesta uudesta suunnasta Avdijivkan kaupunkiin Ukrainan itäosassa, ukrainalaisviranomaiset kertovat.

Kaupungin ympäristössä on käyty raskaita taisteluja lähes kaksi kuukautta Venäjän yrittäessä saada sitä hallintaansa. Venäjän joukot hallitsevat alueita Avdijivkan itä-, pohjois- ja eteläpuolella.

Avdijivkan sotilashallintoa johtavan Vitali Barabashin mukaan meneillään oleva kolmas hyökkäysaalto poikkeaa edellisistä siinä, että Venäjä pyrkii nyt hyökkäämään kaupunkiin kahdesta uudesta suunnasta. Tämä viittaa hänen mukaansa siihen, että venäläisjoukoille on annettu käsky vallata Avdijivka hinnalla millä hyvänsä.

Avdijivka sijaitsee viidentoista kilometrin päässä venäläisten hallussa olevasta Donetskin kaupungista.

Venäläiskenraalin kerrotaan kuolleen Ukrainassa

Venäläinen kenraalimajuri Vladimir Zavadski on kuollut Ukrainassa, kertoo Venäjän Voronezhin alueen kuvernööri. Zavadski toimi kuvernöörin mukaan 14. armeijakunnan varakomentajana.

Kyse on viimeisimmästä korkea-arvoisesta venäläissotilaasta, jonka on kerrottu kuolleen Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana. Venäjä ei juurikaan ole kertonut tappioistaan Ukrainassa, mutta useiden korkea-arvoisten upseerien kuolemasta on kerrottu.

Voronezhin kuvernööri Aleksandr Gusev kertoo Telegramissa Zavadskin kuolleen ollessaan palveluksessa erikoisoperaation alueella. Venäjä on kutsunut hyökkäyssotaansa Ukrainassa sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi.

Venäläisillä Telegram-kanavilla on kerrottu asevoimien lähteisiin viitaten, että Zavadski olisi kuollut astuttuaan miinaan kauempana etulinjasta. Tämä viittaisi AFP:n mukaan siihen, että kyse on voinut olla Venäjän joukkojen omasta miinasta.

Ukraina pudotti venäläislennokkeja ja ohjuksen

Ukraina kertoo ampuneensa alas 18 venäläistä lennokkia ja yhden ohjuksen maanantain vastaisena yönä tehdyssä iskussa. Ukrainan ilmavoimien mukaan maahan hyökättiin 23:lla Shahed-lennokilla ja yhdellä ohjuksella.

Ukrainalaislehti Kyiv Independent kertoo ilmavoimien tietoihin viitaten, että lennokit lähetettiin Venäjän miehittämältä Krimin niemimaalta ja ohjus Venäjän osin miehittämältä Hersonin alueelta.

Ukrainan mukaan Venäjä on pitkän aikaa varastoinut ohjuksia ja lennokkeja talvea silmällä pitäen. Viime talvena Venäjä hyökkäsi voimalla Ukrainan energiainfrastruktuuriin.

Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin kolme ihmistä on kuollut ja yksitoista haavoittunut Venäjän iskuissa Ukrainaan viimeisen vuorokauden aikana. Asiasta kertoi tänä aamuna Kyiv Independent.

Viranomaisten mukaan kuolonuhreista kaksi on tullut Hersonin alueella ja yksi Donetskin alueella.