AKT päätti tukilakkotoimista – satamiin Teslan Ruotsiin suuntautuvien kuljetusten saarto

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT) on päättänyt toimista, joilla tuetaan sähköautovalmistaja Teslan ruotsalaisia työntekijöitä.

AKT:n hallitus päätti torstai-iltana, että Teslan Ruotsiin suuntautuvien kuljetusten saarto alkaa satamissa 20. joulukuuta. Saarto merkitsee sitä, että AKT:n ahtaajat eivät lastaa tai pura Ruotsiin kuljetettavia Tesloja tai niiden komponentteja.

Ruotsalainen ammattiliitto IF Metall oli pyytänyt AKT:ltä apua. Myös norjalaiset ja tanskalaiset liitot ovat sitä jo luvanneet antaa.

– IF Metallilla ja sen ruotsalaisilla työntekijöillä on AKT:n täysi tuki. On olennainen osa pohjoismaista työmarkkinajärjestelmää, että meillä on kattavat työehtosopimukset ja liitot tukevat toisiaan, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoi tiedotteessa.

Aiemmin torstaina SAK:n ja sen jäsenliittojen tiedotustilaisuudessa Kokko kysyi, onko Suomen hallitus puhunut totta, kun se on välittänyt viestiä, että esimerkiksi tukilakot eivät kuulu laajasti pohjoismaiseen malliin.

– Tämähän todistaa aivan täysin päinvastaista. Meillä on tilanne, jossa tulee globaali miljardööri yhteen Pohjoismaahan ja ilmoittaa, että missään tapauksessa emme tee teidän kanssa – ruotsalaisten työntekijöiden kanssa – työehtosopimusta. Kun on jouduttu tällaiseen konfliktiin, ruotsalaiset pyytävät muilta Pohjoismailta apua. Sitä apua toki annetaan, jos se on vaan suinkin mahdollista.

Kiista alkoi lokakuun lopulla

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoi, että Ruotsin ”Metalli” ei ole tähän mennessä ollut Teollisuusliittoon yhteydessä ja pyytänyt apua, vaikka Teollisuusliitto solmii autokauppa- ja korjaamoalan työehtosopimuksen.

– Sitä noudatetaan myös täällä olevissa Tesla-liikkeissä, yleissitovuuden perusteella he joutuvat noudattamaan sitä. En osaa sanoa, ovatko Teslaa myyvät tai korjaavat yritykset täällä järjestäytyneitä työnantajaliittoon vai ei, mutta joka tapauksessa meillä on yleissitova työehtosopimus ja he joutuvat noudattamaan sitä – mikä (Teslan toimitusjohtaja) Elon Muskille tuntuu olevan kauhean vaikea asia, mutta näin Suomessa kuitenkin, Aalto sanoi.

Aalto ei kuitenkaan pidä mahdottomana, etteikö pyyntö voisi Teollisuusliitollekin Ruotsista vielä tulla.

Tesla-kiista alkoi lokakuun lopulla Ruotsissa, kun IF Metall vaati Teslaa solmimaan työehtosopimuksen korjaamoidensa työntekijöiden kanssa. Tesla on kieltäytynyt. Tukilakkorintamaan on lähtenyt yhdeksän muutakin ruotsalaista liittoa.

Tanskan suurin ammattiliitto tukee

Tanskalainen televisiokanava TV2 kertoi tiistaina, että Tanskan suurin ammattiliitto 3F on antanut lakkovaroituksen Teslalle. Lakkovaroitus merkitsee, että ahtaajia ja kuljettajia edustava 3F Transport aikoo ilmoituksesta 14 päivän kuluttua aloittaa tukilakon ruotsalaisen IF Metallin työtaistelun tueksi.

– Vaikka olisi yksi maailman rikkaimmista, ei sääntöjä voi tehdä oman mielensä mukaan. Meillä on Pohjoismaissa sopimuksia työmarkkinoilla. Niitä täytyy noudattaa, jos haluaa tehdä täällä liiketoimintaa, sanoi 3F Transportin puheenjohtaja Jan Villadsen televisiokanavalle.

Lakon alkaessa tanskalaisliiton jäsenet eivät ota vastaan tai kuljeta Tesloja, jotka ovat menossa Ruotsiin.

Korjattu klo 18.55: 3F on Tanskan suurin ammattiliitto, ei 3F Transport.

Sanna Nikula, Terhi Riolo Uusivaara