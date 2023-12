Alexander Madsen on parempi koripalloilija kuin kokki – päävalmentaja pitää Susijengin sentteriä sopivan vakavahenkisenä Latviaan

Latvialaisseura VEF Rigassa koripalloileva Suomen maajoukkueen sentteri Alexander Madsen, 28, on koulutukseltaan kokki, mutta hänen joukkuetoverinsa, entinen NBA-pelaaja Dairis Bertans ei ole oikein vakuuttunut pelikaverinsa kokkaustaidoista.

– Viimeksi kun Alex oli luonani, hän antoi minun kokata, joten uskon hänen olevan parempi pelaaja kuin kokki, heittokoneena tunnettu Latvian maajoukkuekapteeni Bertans naurahti STT:n kysyessä asiasta marraskuussa.

Susijengin kapteeni Sasu Salin oli marraskuussa Teneriffan joukkueen kanssa pelaamassa Mestarien liigan ottelua Riiassa, joten ehkäpä Madsen kokkasi ”Malmin roskisdyykkarille” juhla-aterian.

– Ai, onko Madde kuuluisakin kokki, Salin kuittasi ja toivoi mieluummin syövänsä latvialaisravintolassa kuin Madsenin kotona.

Madsen kertoi kokkaavansa Riiassa lähinnä itselleen, mutta on luvannut leipoa joukkueelleen.

– Ruuista bravuurina on yleensä varmaan ihan perus kanapasta. Ja sitten siihen jokin jälkkäri, Madsen naurahti.

Järkisyyt toivat takaisin Riikaan

Syyskuun alussa julkistettu Madsenin paluu AEK Ateenasta riikalaisseuraan oli tavallaan yllättävä, mutta Madsenin mukaan ratkaisu oli hyvinkin järkevä. Hän pelasi edellisen kerran Riiassa vuodet 2019–22.

– Iso asia paluussa oli tietysti se, että tiesin, millainen joukkueen staffi (henkilökunta) täällä on. He tietävät, mihin minä pystyn, ja täällä on paljon ihmisiä, joihin luotan kaiken suhteen, Madsen arvioi seuran valmennusjohtoa ja muita taustahenkilöitä.

– Riikaan oli hieno palata. Tämä ei ollut ehkä peliurani kannalta se odotettu steppi, mutta joskus pitää ottaa yksi askel taaksepäin, jotta voi taas loikata eteenpäin, Madsen kertoi.

Hän uskoo voivansa kehittyä päivä päivältä yhä paremmaksi pelaajaksi. Siinä ohessa hän auttaa sitten joukkuettakin.

– Tänne on myös läheisten helppo tulla, ja minun on helppo käydä Suomessa, Madsen muistutti.

Valitsi eri lajin kuin muu perhe

Kouvolan Poikien kasvatti Madsen on lähtöisin Valkealasta. Hänen perheensä tunnetaan lentopalloilusta, koska vanhemmilla ja siskoilla on vahva lentistausta.

– Se, että minusta tuli koripalloilija, on täysin Jukka Kyöstilän ansiota. Hän tuli aikoinaan kodista asti hakemaan minua. Laji on vienyt mennessään. Aina pystyy oppimaan uutta. Lentopalloon olen koskenut ihan oikeasti viimeksi noin parisen vuotta sitten, mutta biitsiä on sentään kesäisin pelattu, Madsen kertoi.

Siskoista Yasmine Madsen, 24, pelaa nykyään Tshekissä Brnossa ja Michaela Madsen, 29, on palannut maailmalta Hämeenlinnan Lentopallokerhoon.

– Välillä yritän täällä Riiassakin katsoa siskojeni pelejä, mutta Tshekistä en ole vielä löytänyt toimivaa linkkiä. Kun pudotuspelit siellä alkavat, sitten se on ehkä helpompaa, Alexander Madsen sanoi.

Sopivan vakava, mutta riittävän rento

Vaikka Riika on Madsenille jo hyvin tuttu kaupunki, latvian kieli ei ole oikein tarttunut.

– Koripallon kieli on tietysti englanti. Osaan sanoa latviaksi ei ja kiitos, Madsen väitti.

Riikalaisseuran päävalmentaja Janis Gailitis on kuitenkin hieman eri mieltä Madsenin latvian kielen taidosta.

– Alex on sen verran ujo, että hän ei käytä sitä latvian sanavarastoa, jota hänellä on, mutta Alexhan ymmärtää jopa venäjää, Gailitis sanoi.

Päävalmentaja pitää Madsenia pelaajana, jonka suoritustasoon voi aina luottaa. Suomalaisena tämä ymmärtää myös hyvin latvialaista pelifilosofiaa.

– Persoonana hän on juuri sopiva tänne. Ei liian puhelias, vaan juuri sopivan vakavahenkinen, mutta silti rento, päävalmentaja paljasti.

Päävalmentaja Gailitis oli Latvian maajoukkueen mukana loppukesästä MM-kisoissa, kuten Madsenkin Susijengin kanssa. Maajoukkuekiireiden takia alkusyksy oli Riiassa vielä systeemien sisäänajoa.

Joulun alusviikolla päättyneessä Mestarien liigassa VEF Riga jäi alkulohkonsa viimeiseksi. Seura pelaa myös Viron ja Latvian yhteisliigaa, jossa vastaan tulee muun muassa Severi Kaukiaisen edustama Tallinnan Kalev.

– Haastava sarja sekin. Siinä on mahdollista peluuttaa vain neljää ulkomaalaista. Mukana on nyt myös Prometey Ukrainasta, joka pelaa kotiottelunsa Riiassa, Madsen kertoi.

Jari Welling

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Alkuperäinen