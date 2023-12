Amerikkalaisen jalkapallon suomalaislupaus Olaus Alinen suurten hetkien äärellä – yliopisto pääsi pelaamaan Yhdysvaltain mestaruudesta

Yhdysvaltain suosituimpiin urheilusarjoihin kuuluvassa amerikkalaisen jalkapallon NCAA-yliopistosarjassa koettiin viikonloppuna jännittäviä hetkiä, kun kauden huipennukseen valittiin neljä joukkuetta. Mukana mestaruudesta on taistelemassa myös lajin suomalaisen suurlupauksen Olaus Alisen opinahjo Alabama.

Hyökkäyksen linjassa pelaavan Alisen, 19, perässä oli lukion päättyessä kymmeniä yliopistoja, ja kesällä nuori mies valitsi yliopistokseen Alabaman, jenkkifutiksen perinteisen mahtikoulun. Alabama on voittanut peräti 18 NCAA-mestaruutta, viimeksi vuonna 2020. Tällä kaudella se on voittanut 13 pelistään kaikki paitsi yhden, tuo ainoa tappio tuli kauden toisessa pelissä Texasia vastaan syyskuun alkuvaiheissa.

Alabama valittiin NCAA-välieriin neljäntenä joukkueena, ja kohua on nostanut se, että kaikki 13 peliään voittanut Florida State jäi rannalle mestaruuskamppailusta. Alabaman etuna oli kuitenkin lauantainen voitto Georgiasta SEC-konferenssin mestaruusottelussa: tappio katkaisi kahden viime kauden NCAA-mestarin Georgian 29 ottelun voittoputken.

Alinen on pelannut tällä tulokaskaudellaan neljässä ottelussa, viimeksi marraskuussa murskavoitossa Chattanoogan yliopistosta. Alabaman seuraavassa ottelussa suomalaisnuorukaista tuskin nähdään, mutta kokemuksesta tulee varmasti melkoinen: NCAA-välierä uudenvuodenpäivänä legendaarisella Rose Bowl -stadionilla Kalifornian Pasadenassa, vastassa kauden ykköseksi rankattu Michigan. Voittaja kohtaa viikkoa myöhemmin Houstonissa voittajan ottelusta Washington–Texas, ja tuolloin panoksena on mestaruus.

Kalifornian reissu?

Alinen on viihtynyt Alabamassa hyvin, kertoo hänen isänsä, suomalaisen jenkkifutiksen kaikkien aikojen suuruuksiin kuuluva Klaus Alinen. Yliopisto ei salli tulokaskauttaan pelaavien urheilijoiden antaa haastatteluja.

– Olaus on sopeutunut tosi hyvin, nauttii elostaan ja opiskelutkin sujuvat tosi hyvin. Nousujohteisesti on mennyt myös urheilupuolella. Viikonloppuna juttelin hänen kanssaan viimeksi, ja SEC-mestaruuden jälkeen fiilikset olivat tietysti tosi iloiset. Nyt joulun lähestyessä koulu vähän helpottuu, ja menossa on valmistautuminen kohti tuota uudenvuodenpäivän Michigan-ottelua, isä-Alinen kertoo.

– Rose Bowl on hänelle varmasti upea kokemus.

Sitä se on aina katsojillekin, joita päälle satavuotiaalle stadionille mahtuu reilut 92 000 (Alabaman omissa kotipeleissä katsojia on aina täysi tupa eli hieman yli 100 000). Toiveissa on, että Pasadenan joulukuusta ”Ruusukulhossa” nauttisi myös nuoren suomalaispelaajan perhe.

– Kauden kaksi ensimmäistä peliä (syyskuussa) nähtiin paikan päällä. Ja kyllä nyt virittelyssä on, että jos päästäisiin paikalle. Jos Rose Bowl on upea kokemus pojalle, sitä se olisi myös meille, Klaus Alinen päättää.

Janne Lehikoinen