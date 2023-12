Analyysi: Wilma ja kolme muuta – suurin osa suomalaisista olympiaurheilijoista on joko ”iskuetäisyydellä” tai ”huipun tuntumassa”

Perniöläislähtöinen Leena Paavolainen tiivisti tiistaina Suomen odotusarvon Pariisin kesäolympialaisiin tavalla, jonka tulkinta jää kuulijan (tai tässä tapauksessa lukijan) vastuulle.

– Meillä on kesäolympialajeissa viisi urheilijaa, jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa maailman huipulla, 5–10 urheilijaa, jotka ovat iskuetäisyydellä mitalitasolle ja vielä parikymmentä muuta urheilijaa, jotka ovat osoittaneet yltävänsä huipulle tai sen välittömään tuntumaan parhaana päivänään, Paavolainen kertoi Olympiakomitean perinteisessä ”huippu-urheilun tilannekuva” -katsauksessa.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön laji- ja kisaohjelmaa johtavan Paavolaisen kärkiviisikko eli tarkemmin tulkittuna kärkinelikko on seuraava: seiväshyppääjä Wilma Murto , skeetampuja Eetu Kalloinen , judoka Martti Puumalainen sekä purjehduspari Sinem Kurtbay / Akseli Keskinen .

Kärki on kohtuullisen terävä, mutta totutun kapea. Tosin tavoitekin on maltillinen: 10 mitalia kokonaisen olympiadin aikana.

Suomi voitti vajaan kahden vuoden takaisissa Pekingin talviolympiaisissa kahdeksan mitalia, joten Pariisista tarvitaan vain kaksi mitalia.

Tässä kohtaa on huomautettava, että Pekingin kahdeksasta mitalista peräti viisi voitti Niskasen sisarukset Iivo ja Kerttu eli yksi vieremäläinen sisaruspari täytti jo puolet tavoitteesta!

On todennäköistä, että terveenä pysyessään Suomen kärkinelikko tulee voittamaan ainakin yhden mitalin Pariisista.

Jos toista ei tule, katse kääntyy Paavolaisen 5–10 urheilijan ”iskuetäisyysjoukkoon”, johon kuuluvat ainakin painija Arvi Savolainen , moukarinheittäjä Silja Kosonen ja keihäänheittäjä Oliver Helander . Mutta vaikka miten väljästi tulkitsisi termiä ”iskuetäisyys”, täyttä kymmentä nimeä on vaikea löytää.

Vielä vaikeampaa on luetella niitä pariakymmentä suomalaista, jotka ovat osoittaneet yltävänsä huipulle parhaana päivänään”. Esimerkiksi aitajuoksija Viivi Lehikoiselle olympiafinaali on täyttä realismia, mutta mitali täyttä utopiaa, vaikka Lehikoinen onkin lajinsa tasoon suhteutettuna yksi Suomen parhaista (yleis)urheilijoista.

”Huipun tuntuma” onkin käsitteenä lähes yhtä vaikeasti tulkittava kuin ”iskuetäisyys”. Silti julkisessa keskustelussa on tullut selväksi, että Suomessa näitä ”iskuetäisyydellä” tai ”huipun tuntumassa” olevia urheilijoita tuntuu riittävän. Itse asiassa heitä on yli puolet koko olympiajoukkueesta, sillä Olympiakomitean arvion mukaan Suomi lähettää Pariisiin 50–60 urheilijan joukkueen.

Olympiakomitea julkaisi tiistaina myös kesälajien tehostamistukipäätökset ensi vuodelle. Jaettavaa riitti, sillä suoraa tukea jaettiin 4 223 000 euroa ja kun mukaan laskee noin miljoonan euron arvoisen asiantuntijatuen, summa kasvaa yli viiteen miljoonaan.

Tukiprioriteettina oli luonnollisesti Pariisi. Paavolaisen mukaan ohjaavin ajatus oli se, ettei kärkiurheilijoiden tarvitse tehdä kompromisseja taloudellisten seikkojen takia. Esimerkiksi Paavolainen nosti Wilma Murron valmentajan Jarno Koivusen , joka pystyy tuen avulla olemaan täysipäiväinen päävalmentaja vuoden alusta lähtien.

– Erot maailman kärjessä syntyvät lajissa kuin lajissa niin pienistä asioista, että kerta kaikkiaan ei ole varaa antaa tasoitusta yhdessäkään asiassa, johon pystymme vaikuttamaan, Pariisin olympiajoukkueen johtajana toimiva Paavolainen linjasi.

Kun perkaa 4,223 miljoonan euron tehostamistuen lajeittain, kaksi nousee ylitse muiden: yleisurheilu ja koripallo.

Yleisurheilun (677 000) ja parayleisurheilun (156 000) potti kasvaa ensi vuonna noin 10 prosentilla 823 000 euroon, mikä on noin viidennes koko kesälajien potista.

Koripallo (465 000) taas kasvatti tukeaan toisena vuonna peräkkäin. Pääosa koripallon tuesta ohjataan Susijengin alkukesän Open Gym -toimintaan (eli avoimiin harjoituksiin) ja Pariisin olympiakarsintaturnaukseen sekä liiton akatemiaohjelman Helsinki Basketball Academyn toimintaan.

Siinä missä koripallo on pystynyt kasvattamaan tasaisesti pottiaan, lentopallon tuki on pienentynyt. Vielä vuonna 2019 lentopallo sai koripalloa enemmän tehostamistukea. Viidessä vuodessa lentopallon tuki on laskenut viidenneksellä 310 000 euroon ja koripallon noussut neljänneksellä 465 000 euroon.

Mikä huomioitavaa, niin kummassakaan lajissa naisten maajoukkueelle ei kohdenneta suoraa leiritys- tai ohjelmatukea, kun taas esimerkiksi jalkapallon tuki (310 000) kohdistuu lähes pelkästään tyttö- ja naismaajoukkueisiin.

Olympiakomitean tuet ovatkin mitä parhain esimerkki suomalaisen koripallon eli nykyisen valmennuksen johtajan Henrik Dettmannin suurimmasta vahvuudesta eli kabinettipelistä.

Olympiakomitean kesälajien tehostamistuet vuodelle 2024

Yleisurheilulle reilu korotus

Yleisurheilu 667 000 (+37 000)

Koripallo 465 000 (+20 000)

Purjehdus 340 000 (0)

Lentopallo 310 000 (-25 000)

Jalkapallo 310 000 (+10 000)

Ampumaurheilu 195 000 (+25 000)

Paini 190 000 (-10 000)

Uinti 175 000 (-45 000)

Parayleisurheilu 156 000 (+34 000)

Suunnistus 140 000 (-20 000)

Voimistelu 138 000 (0)

Judo 135 000 (+30 000)

Salibandy 110 000 (0)

Tennis 100 000 (+30)

Tehostamistukea jaettiin yhteensä 4 223 000 euroa, jonka lisäksi noin miljoona euron arvosta ”asiantuntijuuden tukea”.

Tuesta 1 612 240 euroa oli valmentajatukea yhteensä 118 valmentajalle.

Tehostamistukea sai yhteensä 40 lajia, joista kahdeksan oli paralajeja.