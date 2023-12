Arsenal hukkasi mahdollisuutensa Valioliigan kärkipaikkaan – Tottenhamin hurja loppukiri ei riittänyt

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Arsenal hukkasi mahdollisuuden nousta takaisin sarjataulukon kärkipaikalle ohi Liverpoolin.

Arsenal kärsi torstain myöhäisillassa kotistadionillaan kirvelevän 0–2-tappion toiselle lontoolaisjoukkueelle West Hamille.

Kotijoukkue hallitsi ottelussa palloa, mutta ei kuitenkaan kyennyt maalintekoon kurinalaista vierasjoukkuetta vastaan.

West Hamin maalihanat aukaisi 13. minuutilla tshekkiläinen keskikenttäpelaaja Tomas Soucek.

Puolustaja Konstantinos Mavropanos viimeisteli West Hamin voittolukemat, kun peliä oli pelattu 55 minuuttia.

Tottenhamin loppukiri jäi kesken

Tottenhamin vierailu Brightoniin päättyi tappioon runsasmaalisen ottelun jälkeen. Brighton kukisti kotonaan vieraat 4–2 Tottenhamin pelin viimeisillä minuuteilla ottamasta loppukiristä huolimatta.

Brightonin maalitilin aukaisi Jack Hinshelwood ottelun 11. minuutilla. Joao Pedro puolestaan onnistui kaksi kertaa maalinteossa, molemmat rangaistuspotkuista. Yhdessä Pervis Estupinan tekemän maalin kanssa kotijoukkue oli jo 4–0 johdossa, kun ottelua oli enää vartti jäljellä.

Tottenham onnistui kuitenkin aiheuttamaan isännille sydämentykytyksiä ottelun viimeisen kymmenminuuttisen aikana.

Ensin Alejo Veliz iski osuman 81. minuutilla ja neljä minuuttia myöhemmin verkkoa heilutti Tottenhamin vasen laitapuolustaja Ben Davies.

Minuutit pelikellossa kuitenkin loppuivat sarjataulukossa viidentenä olevan Tottenhamin loppukirin kannalta kesken.

