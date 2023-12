Arsenal pääsee viettämään joulua sarjakärkenä – Liverpool ja Arsenal päätyivät Valioliigan kärkikamppailussa tasapeliin

Jalkapallon Englannin Valioliigan kärjessä keikkuvat Arsenal ja Liverpool päätyivät jälkimmäisenä mainitun kotikentällä lauantaina 1–1-tasapeliin.

Arsenal johtaa sarjaa pisteen erolla Liverpooliin ja Aston Villaan, joten se pääsee viettämään joulua liigakärjessä. Tottenham on Arsenalia neljä pistettä perässä, joten kärkitaistelu on tiukkaa.

Hallitseva mestari Manchester City on jäänyt Arsenalista kuusi pistettä, mutta manchesteriläisjätillä on muita kärkiryhmiä ottelu vähemmän pelattuna.

Valioliiga ei lepää edes jouluna, sillä Wolverhampton ja Chelsea kohtaavat aattona ja tapaninpäivänä nähdään viisi ottelua.

Arsenal sai lauantain otteluun loistavan alun, sillä Gabriel Magalhaes pukkasi vieraat neljännellä peliminuutilla johtoon Martin Ödegaardin antamasta vapaapotkusta. Tähtihyökkääjä Mohamed Salah toi kotijoukkueen 29. minuutilla tasoihin ohittamalla puolustaja Oleksandr Zintshenkon ja tykittämällä pallon etuyläkulmaan.

Liverpool aloitti toisen puoliajan vahvasti, mutta palloa se ei enää saanut maaliin.

Liverpoolilla oli 72. minuutilla loistava paikka voittomaaliin, kun joukkue pääsi viidellä kahta vastaan -hyökkäykseen. Trent Alexander-Arnold laukoi pallon kuitenkin ylärimaan. Liverpoolin Harvey Elliott oli osunut ja aiemmin toisella puoliajalla tolppaan.

Liverpoolin pelaajat vaativat avauspuoliajalla rangaistuspotkua pallon osuttua Arsenalin Ödegaardin käteen. Erotuomari Chris Kavanagh ei rangaistuspotkua kuitenkaan antanut.

Manchester United hävisi jälleen

West Ham jatkoi Manchester Unitedin nihkeää kautta nappaamalla 2–0-kotivoiton.

Manchesteriläisjätti on jäänyt kaikki kilpailut mukaan lukien ilman maalia neljässä viime ottelussaan. Tilastopalvelu Optan mukaan Manchester Unitedilta on nähty vastaava maaliton jakso viimeksi marraskuussa 1992.

Valioliigassa Manchester United on voittanut viidestä tuoreimmasta ottelustaan vain yhden. Joukkue on kerännyt 18 liigaottelustaan 28 pistettä ja on sarjataulukossa kahdeksantena.

Jarrod Bowen vei West Hamin 72. minuutilla johtoon Lucas Paquetan hienon syötön jälkeen. Kuusi minuuttia myöhemmin Mohammed Kudus laukoi kotijoukkueen kahden maalin karkumatkalle. Bowen on tehnyt tämän kauden Valioliigassa jo 11 osumaa.

Tappio oli manchesteriläisjätille jo kauden kahdeksas Valioliigassa ja kaikki kilpailut mukaan lukien 13:s. Mestarien liigassa Erik ten Hagin valmentama miehistö jäi lohkonsa jumboksi. United on pudonnut myös Englannin liigacupista.

Rebecca Welch teki historiaa

Tottenham juhli 2–1-kotivoittoa Evertonista ja nousi sarjataulukossa neljänneksi.

Fulhamin ja Burnleyn ottelun tuominneesta Rebecca Welchistä tuli ensimmäinen naispäätuomari Valioliigan historiassa. Fulham hävisi kotikamppailunsa 0–2.

Kotijoukkue Luton yllätti Newcastlen 1–0-voitolla, ja Nottingham Forest hävisi kotonaan Bournemouthille 2–3. Bournemouthin Dominic Solanke viimeisteli hattutempun.

Tapio Keskitalo