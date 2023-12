Asuntomessuista tulisi Salolle potkua

Salossa harkitaan parhaillaan Asuntomessujen hakemista kaupunkiin. Päätös hakemuksesta oli määrä tehdä tämän vuoden puolella, mutta sitä on nyt lykätty.

Koko Suomen asuntomarkkinat elävät tällä hetkellä suvantovaihetta, ja myönnettyjen rakennuslupien määrä on pudonnut selvästi. On kuitenkin muistettava, ettei tilanne jää pysyväksi, eikä kysyntä tai asuntojen tarve ole kadonnut, ostopäätöksiä on vain lykätty.

Saloon halutaan edelleen muuttaa ja asettua elämään, niin omistusasuntoihin kuin vuokralle.

Kysynnän kohdistumisesta Saloon tulisi olla huolissaan: Seudun asuntokanta on ikääntynyttä ja uudempien asuntojen tarjontaa on niukasti. Jos kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, niin kilpailun asukkaista vievät muut kaupungit.

Tämä koetaan yhtenä huolena asuntomessujen onnistumiselle. Toisena huolena vaikuttaa olevan se, riittääkö Salossa tarpeeksi rakennuttajia ja saadaanko tarpeeksi hankkeita vireille. Sopii kysyä, koetaanko yleisesti Salon olevan liian syrjässä, vaikka olemmekin kasvukolmion sisällä?

Siksi päättäjiltä sopii edellyttää kaukonäköisyyttä ja rohkeut-

ta tehdä kaupungin elinvoimaisuutta parantavia päätöksiä, sillä Asuntomessujen järjestäjätkin odottavat messuille runsaasti kävijöitä.

On muistettava, että asuntomessuja haettaisiin vuosien päähän, ja ne toteutuisivat aikaisintaan 2030-luvun taitteessa. Päätös silti, hankkeiden vaatiman ajan huomioiden, toimisi piristysruiskeena alueen asuntokannan uusiutumiselle ja Salon markkinoinnille.

Pelkkä messujen hakeminen näkyisi varmasti nopeasti mm. Salon keskustassa rakentamishankkeiden aloituksissa. Kaavahankkeita on vireillä runsaasti, mutta ajankuvan takia yleinen ilmapiiri on parhaillaan odottava.

Asuntomessujen teemoitus ja monipuolisten toteutusratkaisujen mahdollistaminen merkitsee paljon tämän päivän maailmankuvassa rakennuttajille. Messualueen tulisi sijoittua Korvenmäen ekovoimalaitoksen kaukolämmön tarjonnan piiriin, jotta rakennuttajille on tarjota mahdollisuus valita myös toimitusvarma lämmitysratkaisu usean vaihtoehdon lisäksi.

Koulun läheisyys ja luonto- ja liikuntamahdollisuudet olisivat tärkeitä vetovoimatekijöitä rakennuttajalle.

Kestävä, kotimainen puurakentaminen voisi toimia ilmastoystävällisenä messuteemana, mikä tukisi kaupungin profiloitumista ja viestittäisi kaupungin strategisia tavoitteita suurelle yleisölle.

Julkiset palvelut, liikenneinfra ja asuminen täydentävät toinen toistaan kehittyäkseen ja tuottaisivat messualueelle lisäarvoa ja mahdollisuuksia myöhemminkin, mikäli tonttimaata alueelta on riittävästi tarjolla.

Salolla on kiitettävästi olemassa olevaa tonttitarjontaa, mutta kysyntä palautui ennalleen satasen tonttikampanjan päätyttyä.

Kampanjan uusimista kannattaisi messupäätöksen yhtey-

dessä vakavasti harkita, sillä kampanjoivia kuntia Suomesta löytyy nytkin, ja sillä pyrittäisiin saamaan kilpailuetua rakennuttajien sijoittumisessa Saloon.

Rakennuskulut kun tuskin ovat laskemassa lähiaikoina, ja pitkällä aikavälillä kampanja maksaa itse itsensä kiinteistöverotuloina kaupungille takaisin.

Toiseksi Salo voisi pyrkiä profiloitumaan vuokra-asumisen edelläkävijänä, mm. kaupungin vuokra-asuntoja omistavan yhtiön asuntokannan kehittämisen kautta.

Omistusasunnon hankinta on jokaiselle kuluttajalle iso päätös, ja vuokra-asuminen on ajankuvassa kasvattanut suosiota. Vuokrataloyhtiön menneisyydestä kumpuava negatiivinen maine on karistettava taakse joka tapauksessa, jos asuntomessuja kaupunkiin haetaan.

Ari Järvinen

LKV

rakennus- ja ympäristölautakunnan

varajäsen (kesk.)