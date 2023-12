Behm keräsi kuusi Emma-ehdokkuutta – ehdolla muun muassa vuoden artistiksi

Laulaja-lauluntekijä Behm on saanut eniten kuluvan vuoden Emma-ehdokkuuksia. Hän on ehdolla yhteensä kuudessa ehdokassarjassa.

Behm on ehdolla esimerkiksi vuoden artistiksi ja vuoden tuottajaksi. Behmin levy Merkittävät erot on ehdolla vuoden albumiksi. Behmin lähes 35 miljoonaa striimannut kakkosalbumi julkaistiin syyskuussa.

Viidessä sarjassa ovat ehdolla laulaja-lauluntekijä Alma sekä Kuumaa-yhtye.

Emma-gaalassa palkitaan vuoden 2023 menestyneimpiä artisteja ja musiikkialan ammattilaisia.

Vuoden kotimainen valitaan äänestämällä

Suomea Euroviisuissa edustanut Käärijä on ehdolla neljässä sarjassa. Käärijä on ehdolla vuoden tulokkaaksi ja vuoden artistiksi. Käärijän Euroviisuissa esittämä Cha cha cha on ehdolla vuoden biisiksi. Lisäksi Käärijä on mukana yleisöäänestyksessä, jossa valitaan vuoden kotimainen artisti tai yhtye.

Tänä vuonna palkintoja jaetaan 21:ssä eri ehdokassarjassa.

Palkinnot jaetaan musiikkialan palkintotapahtumassa Emma-gaalassa Espoon areenalla 17. helmikuuta.

Emmi Tilvis