Biden varoitti republikaaneja: Jos Ukrainan annettaisiin hävitä, rohkaisisi se Putinia

Yhdysvallat ei hylkää Venäjää vastaan taistelevaa Ukrainaa, vakuutti Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden Valkoisessa talossa vierailleelle Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille tiistaina paikallista aikaa.

Bidenin mukaan se, että Ukrainan annettaisiin hävitä, rohkaisisi Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia sekä muita tulevia hyökkääjiä kaikkialla.

– (Putin) on laittanut panoksensa siihen uskoon, että Yhdysvallat pettäisi Ukrainan odotukset. Meidän on ehdottomasti, aivan ehdottomasti todistettava, että hän on väärässä, Biden sanoi presidenttien yhteisessä tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa.

Zelenskyin vetoomukset tuen hyväksymisen puolesta kaikuivat kuitenkin kuuroille korville. Kongressin republikaanit ovat kieltäytyneet antamasta uutta 60 miljardin dollarin apupakettia Ukrainalle, jos demokraatit eivät vastaa republikaanien vaatimuksiin maahanmuuton ja Meksikon rajan turvallisuuden tiukentamisesta.

Zelenskyin mukaan Venäjän vaatimuksiin ei voi taipua

Aiemmin tiistaina kongressijohtajien kanssa puhunut Zelenskyi sanoi saaneensa positiivisia signaaleja Yhdysvaltojen tukivirran jatkumisesta.

– Sain signaaleja. Ne olivat enemmän kuin positiivisia. Mutta tiedämme, että meidän on erotettava sanat ja tietyt tulokset, Zelenskyi sanoi lehdistötilaisuudessa Bidenin vierellä.

Zelenskyi myös tyrmäsi ehdotukset, joiden mukaan Ukrainan tulisi taipua Venäjän aluevaatimuksiin luopumalla Venäjän hyökkäyssotansa aikana miehittämistä alueista Ukrainassa tulitauon saavuttamiseksi.

– Totta puhuen se olisi hullua, hän sanoi.

Republikaanit vaativat ensin ”vastauksia”

Edustajainhuoneen puhemiehenä lokakuusta asti toiminut republikaani Mike Johnson sanoi puolueen haluavan vastauksia, ennen kuin Ukraina-tuki voidaan hyväksyä.

– Bidenin hallinto näyttää pyytävän miljardeja lisädollareita ilman selkeää näkemystä tulevasta, ilman strategiaa voittaa (Venäjä) ja ilman vastauksia kysymyksiin, joita Yhdysvaltojen kansalaisilla varmasti on, Johnson sanoi sen jälkeen, kun hän oli tavannut Zelenskyin.

New York Timesin mukaan jotkut republikaanisenaattorit jopa tapasivat mediaa ennen Zelenskyin vierailua ilmaisten harmistumistaan siitä, että Zelenskyi ylipäätään vierailee maassa.

– Kuulemme taas Ukrainan presidentistä, mutta emme ole vielä kuulleet omalta presidentiltämme siitä, (mitä tapahtuu) rajalla, meidän rajallamme, sanoi Missourin republikaanisenaattori Eric Schmitt lehden mukaan.