Dallasin suomalaiset ja Coloradon Rantanen häärivät tehokkaina NHL:ssä

Puolustaja Miro Heiskanen johti Dallas Starsin suomalaiskaartin ilotulitusta, kun Dallas kukisti tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa jääkiekon NHL:ssä Detroit Red Wingsin maalein 6–3. Heiskanen rohmusi pisteet 2+1, Esa Lindell 1+1, Roope Hintz 0+2 ja Jani Hakanpää 0+1.

Heiskanen viimeisteli joukkueensa 1–1-tasoituksen ja loppulukemat. Hän oli mielissään siitä, miten joukkue korjasi kurssinsa viikonloppuna Vegas Golden Knightsille kärsityn 1–6-tappion jälkeen.

– Oli todella tärkeää voittaa tämä ottelu, Heiskanen tuumi NHL:n verkkosivuilla.

– Pelasimme melko hyvät 60 minuuttia. Teimme kovasti hommia ja ansaitsimme voiton. Tämä oli valtava voitto ja tasonnosto edellisen ottelun jälkeen.

Päävalmentaja Peter DeBoer nosti esiin Lindellin täysosuman, joka syntyi sekunti ennen ensimmäistä erätaukoa.

– Ensimmäisen erän lopussa syntyneen maalin merkitys oli valtava. Se, että pääsimme johtoon erän lopussa, käänsi momentumin meille ja vei sen pois vastustajalta.

Kolmannessa erässä Hintz ja Heiskanen pohjustivat Joe Pavelskin 5–3-täysosuman, joka myös miellytti päävalmentajaa.

– Myös Pavelskin maali oli valtava, koska tämä oli maalin peli. Jos emme olisi tehneet tuota maalia, vastustaja olisi yrittänyt ottaa maalivahdin pois, ja heillä olisi ollut mahdollisuus tasoittaa. Saimme oikea-aikaiset maalit ja torjunnat, DeBoer kiitteli koko joukkueensa suoritusta.

Colorado Avalanche väänsi loppuun asti tasaisesti Calgary Flamesia vastaan ja voitti suomalaishyökkääjä Mikko Rantasen tehojen siivittämänä 6–5.

Rantanen viimeisteli 5–5-tasoituksen ja kirjautti syöttöpisteet 2–1- ja 6–5-maaleihin.

Voitolla Colorado piti divisioonassa takanaan Dallasin, jolla on piste vähemmän. Coloradon peli ei ole kulkenut viime aikoina toivotulla tavalla, kun omissa on kolissut liikaa. Puolustuspeliin on panostettu harjoituksissa.

– Olemme tehneet töitä. Meillä oli aamulla hyvä palaveri puolustuspelistä. Minä ja muut teimme vieläkin virheitä kiekollisessa pelissä, sillä annoimme viisi maalia. Päästettyjä maaleja pitää pystyä vähentämään, mutta luistelimme ja yritimme hyvin, Rantanen summasi NHL:n suomenkielisillä verkkosivuilla.

Maccellille syöttöpiste

Arizona Coyotesin Matias Maccelli kirjautti syöttöpisteen Michael Carconen päätöserän kavennusmaalista, mutta Buffalo Sabres voitti 5–2.

Maccellin joukkuetoveri Juuso Välimäki oli jäällä vajaat 20 minuuttia, mutta jäi ilman tehopisteitä.

Buffalon suomalaispuolustaja Henri Jokiharju jäi niin ikään tehopisteittä. Hänelle siunaantui jääaikaa noin 22 minuutin verran.

Buffalon maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen seurasi ottelun vaihtopenkiltä. Vahtivuorossa oli suomalaisen sijaan kanadalaisveskari Devon Levi, joka torjui 21 kertaa.

Ottelun kovimmat pistenikkarit olivat maalin ja kaksi syöttöpistettä mieheen tehneet Buffalon Eric Robinson ja Kyle Okposo.

Buffalon Rasmus Dahlin viimeisteli loppulukemat tyhjään maalin, kun ottelua oli jäljellä enää vähän päälle minuutti. Dahlin nappasi kotiottelusta lisäksi syöttöpisteen.

Tappio oli Arizonalle kolmas peräjälkeen.

Viime sekuntien osumasta jatkoajalle

New York Islanders isännöi omassa kotihallissaan Toronto Maple Leafsia ja vei voiton lukemin 4–3.

Islanders luisteli jo avauserässä 2–1-johtoon, ja Kyle Palmieri kasvatti kaulaa vielä maalin verran, kun toista erää oli takana hieman päälle minuutti.

John Tavaresin onnistui kaventaa joitain minuutteja Palmierin osuman jälkeen, mutta Islandersin johto piti aina varsinaisen peliajan viime sekunneille saakka.

Morgan Rielly tasoitti ottelun 3–3:een, kun päätöserää oli jäljellä seitsemän sekuntia. Osumasta kirjattiin syöttöpiste Tavaresille, jolle tehopiste oli NHL-uran tuhannes.

Jatkoaikaa ei ehditty kuitenkaan pelata kauaa, sillä Bo Horvat ratkaisi ottelun isäntien hyväksi 46 sekunnin jälkeen.

Ottelun kovimman pistesaldon teki Islandersin Noah Dobson kolmella maalisyötöllään. Kahteen tehopisteeseen ylsivät seuratoverit Kyle Palmieri ja Brock Nelson, joista kummankin tilille kilahti maali ja syöttöpiste.

Tehopisteet 1+1 kuittasi myös Toronton John Tavares, joka pelasi maanantaisessa ottelussa entistä kotiseuraansa vastaan. Tavares vietti Islandersin paidassa ensimmäiset yhdeksän NHL-kauttaan eli vuodet 2009–2018.

Toronton riveistä kaksi tehopistettä nappasi myös William Nylander, joka oli rakentamassa kahta maalia.

Perronille lätkähti mehevä pelikielto

Jääkiekon NHL:n kurinpito-osasto antoi kuuden ottelun pelikiellon Detroit Red Wingsin hyökkääjä David Perronille, joka teloi poikittaisella mailalla Ottawa Senatorsin puolustaja Artem Zubia. Välikohtaus tapahtui lauantaina pelatun ottelun ensimmäisessä erässä. Perron iski Zubia poikittaisella mailalla päähän ja jatkoi murjomista sen jälkeen nyrkein. Perron passitettiin suihkuun temppunsa jälkeen.

NHL:n verkkosivujen mukaan Perron menettää pelikiellon aikana palkkansa, joka ohjataan pelaajien tukirahastoon. Sikailu kaukalossa maksoi hänelle menetettyinä palkkatuloina noin 148 000 dollaria eli noin 137 000 euroa.

Myös Columbus Blue Jacketsin puolustaja Erik Gudbranson sai pelikiellon viikonlopun tapahtumien seurauksena. Hän hyökkäsi Florida Panthersin hyökkääjä Nick Cousinsin kimppuun sunnuntaina pelatussa ottelussa ja sai tempustaan yhden ottelun pelikiellon. Gudbranson menettää palkastaan noin 21 000 dollaria.

Arttu Mäkelä, Petteri Ikonen