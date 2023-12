”Edelleen äänestän persuja”

Kirjastoautosta luovutaan, kun ei löydy kuskia. Jo on huippuselitys. Onko sekin joku kutsumustyö, vai riittävätkö palkat? Kai kohta toisestakin luovutaan. Ei ainakaan ajatella nenää pidemmälle. Pisa

Olisiko jo aika Säästöpankin hallituksen vetää johtopäätökset? Ei enää asiakas

Nimimerkille Ei tätä politiikkaa jaksa: Aavistan mihin puolueseen olet siirtinyt ja ihmettelen. Ei kenenkään tavallisen työntekijän pitäisi sinne siirtyä. Ennen olivat maahanmuuttajien kimpussa, mutta kun pääsivät hallitukseen niin nyt työntekijöiden oloja heikentämässä. Lakkoon vaan

On se vaan niin, jotta perussuomalaisten politiikkaa saa hävetä. Varsinkin puheenjohtajan, kun ottaa pois etuja niiltä joilla menee nyt jo erittäin huonosti. Onska

Voisiko kanalasta päästää kanat ulos ja ottaa metsästäjiä ampumaan niitä, kuten fasaneja ammutaan juuri ennen joulua joka vuosi? Salossa kaikki käy. Kyllä herrat osaa ulkoilla. Eivätkö vihreät puutu? Pauke

Talous synkkää ja karmeaa, ihmetellään. Ei ole ihmettelemistä, tämä tarvitaan jotta taloutta saadaan ojasta allik… eikun tielle. Terveet ihmiset ja yritykset jatkavat, muut siivotaan pois. Turva

Onko hoitokodeissa nyt trendikästä pukea asukkaat ohuesti ja laittaa nilkat paljaana istumaan pyörätuoliin? Onko edes shaaleja tai jotain lämmittämään kehoa. Istutaan välilläkin pitkiä aikoja. Monet kerrat nähnyt ja kokenut. Lämpöä

Tätä mieltä -pasltan herra Helskyaholle: kumpi on tärkeämpää, aate vai järjellinen mielipide? Ryhmäkuri on pahasta. Jälkikäteen päättäjät

Kaunis kiitokseni Hilman joulukirjeestä, oli aivan ihana lukea ja ajatella, että millaista on ennen ollut joulu ja verrata nykyjouluun. Kyllä ennen on ollut perhekeskeistä kun nykyään on ihan vaan kaupallista, kaikilla on vaan valtava kiire ja kova stressi päällä. Otetaan vaan ihan rauhallisesti joulu vastaan! Mummu

SAK kumppaneineen suunnittelee ilmeisesti vallankumousta, kun asettuu neliraajajarrutukseen valtioneuvoston laillista toimintaa vastaan. Realiteetit unohtuneet

Nimimerkille Turhaa rutinaa: Hallituksen toimissa ei ole järjen häivää kun leikkaavat vähäosaisilta ja antavat lisää rikkaille. Peruspalvelut eivät tällä taloudenpidolla säily, kun velkaa otetaan enemmän kuin paljon parjattu Marinin hallitus. He sentään toimivat kriisin aikana, nyt ajetaan hyvinvointivaltiota alas ideologisista syistä. Turhasta ei rutista

Puontin- ja Niinistönkadun liittymät eivät ole vaarallisia. Vaarallista on järjetön jatkuvaa ylinopeutta ajava rekkaralli. Jos ajat sallittua nopeutta niin kohta on takana rekka parin metrin päässä puskurista. Kaksisuuntaiset liikennekamerat molempiin risteyksiin. Muuta ratkaisua ei ole. Somerolla tämäkin homma on osattu vaikka liikennemäärät ovat paljon pienempiä. WDB

Korkeakoulutoiminta siirrettävä Turkuun. Siellä soppaa riittää. Vapaista tiloista kulttuurikeskus. Rakennusmestari

Miten Iot-keskus on voinut unohtaa opiskelijat? Johdolla ollut mielessä vain oman mahan täyttyminen. Todella noloa

Suomen Pisa-tulokset kyntävät katastrofissa, ja meidän kouluissa pohditaan pitäisiköhän kännykät kieltää oppitunneilla. Uskomatonta

Vaikka mitä sanotaan, niin keneltä on aseet ja rahat vähissä? Jos asiaa ei oteta tosissaan, Putin tulee ja tuliaisina ei todellakaan ole joulukonvehteja. On huono homma

Nimimerkille En ikinä äänestä enää persuja: Luulitko tosiaan, että yksi ihminen voi pysäyttää junahankkeen? Salossa persut ovat koko ajan sitä vastaan ja silti asia etenee. Edelleen äänestän persuja

Eiväthän kunnat ole ennenkään rahoittaneet valtakunnan rataverkkoa. Eikä maantieverkkoa. Eikä saariston laivaväyliä jäänmurtoineen. Annetaan valtion hoitaa kuten ennenkin. Maksaako kunta seuraavaksi kansanedustajapalkkion, jos kunnassa asuu? Entä, jos lentoreitti menee kunnan yli? Mitä vielä?

Autottomaan Helsinkiin voisi myydä pääsylippuja ja opastettuja retkiä. Kävellen tietysti

Tuliko Suomesta uusi tähti Amerikan lippuun? Halpa oli kotimaan hinta. Surullinen suomalainen

Hauska juttu somerolaisista. Kaipa he joskus muulloinkin joutuvat tulemaan Saloon kuin kerran viidessä vuodessa. Tontut liikkeellä