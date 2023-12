Klaara Höglund rakasti pienenä Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu ja Vilttitossu -kirjoja. 4-vuotiaana hän tunsi ne kaikki ja haaveili, että pääsisi joskus elokuvaan näyttelemään Vilttitossua.

Ja niin kuin elokuvissa ainakin, haaveesta tuli totta. 16. helmikuuta tulee ensi-iltaan Reetta Aallon ohjaama Heinähattu, Vilttitossu ja kana (Yellow Film & TV), jonka pääosia näyttelevät 9-vuotias Klaara ja hänen 11-vuotias isosiskonsa Eedla Höglund. Elokuvaa kuvattaessa he olivat 8- ja 10-vuotiaat.

– Kun tulin koulusta, äiti sanoi, että hei Vilttitossu. Siitä tiesin, että minut oli valittu. Sitten kysyin, että kuka on Heinähattu. Ja kun äiti kertoi, mä olin, että jee! Klaara hymyilee.

Ilouutinen saapui loppukeväästä, ja elokuva kuvattiin viime kesänä Tampereella.

– Parasta oli kanat, näytteleminen ja kakkukohtaus, Klaara kiteyttää.

– Ja kaikki muut näyttelijät, Eedla lisää.

Muita näyttelijöitä elokuvassa ovat muun muassa Niina Lahtinen, Joonas Nordman, Janne Kataja, Lari Halme, Krisse Salminen ja Pirjo Heikkilä.

– Ne olivat tosi kivoja. Naapurin tätien Helgan (Pirjo Heikkilä) ja Halisen (Krisse Salminen) näyttelijöiden kanssa leikimme tauoilla ja harjoittelimme repliikkejä, Eedla kertoo.

Salolaissiskosten tie vei elokuvatähdiksi Tutsa Castingin Facebook-sivujen kautta. Sivuilla etsitään esiintyjiä elokuviin, tv-ohjelmiin ja mainoksiin, ja tytöt löysivät sieltä hakuilmoituksen yhdessä äitinsä Stiina Höglundin kanssa.

Ensin tytöt lähettivät hakuvideot, joissa piti esitellä itsensä ja tehdä pieniä näyttelemistehtäviä. Niiden perusteella heidät kutsuttiin koekuvauksiin Tampereelle. Koekuvauksissa heidän piti näytellä pieniä kohtauksia, ja heillä oli onni tulla valituksi rooleihin monien halukkaiden joukosta.

Eedlalle elokuvarooli ei ole ensimmäinen, vaan hän on hankkinut kokemusta kahdesta lyhytelokuvasta: Lemmikinhoidon ABC ja Keijurinki. Sen lisäksi hän on ollut mukana tv-sarjassa Renki sekä monissa mainoksissa. Teatterin lavalla hänet on nähty Sauvossa Selkun nuorisoteatterin Pähkinänsärkijässä ja Salon Teatterin Kurjissa.

– Ensin tykkäsin tehdä kotona esityksiä. Sitten äiti kysyi, haluaisinko kokeilla mainoksessa esiintymistä. Se oli niin kivaa, että innostuin ja halusin uudestaan, Eedla kertoo.

Mainoksissa näyttelemisestä Eedla sai kipinän teatteriharrastukseen, ja tälläkin hetkellä hän harrastaa näyttelemistä Selkun nuorisoteatterissa. Tänä syksynä sinne innostui lähtemään mukaan myös pikkusisko Klaara.

Klaara loikkasi elokuvan päärooliin ilman minkäänlaista näyttelijän kokemusta. Mutta sen rohkaisemana hänkin on nyt mukana monessa. Tällä hetkellä Klaaran voi bongata esimerkiksi McDonald´sin mainoksesta ja Eedlan SOS-Lapsikylän Apuu-chatin mainoksesta.

Klaara ja Eedla asuivat kesällä Tampereella elokuvan kuvausten ajan eli yhteensä kuusi viikkoa. Silloin oli paljon hellepäiviä ja roolivaatteissa sai hikoilla.

– Aina välillä kuvauksissa sanottiin, että nyt on viiden minuutin tauko. Ja sitten meille laitettiin taas vähän lisää hiuslakkaa ja huulirasvaa, Eedla muistelee.

– Mua tuuletettiin yhdessä kohtauksessa viuhkalla, kun mulla oli niin paljon vaatteita, Klaara kertoo.

Elokuvan rekvisiitta oli välillä niin herkullisen näköistä, että siitä oli vaikea pitää sormensa irti. Tähtihetkiin kuuluikin tyttöjen mielestä kakkukohtaus.

– Silloin sai syödä täytekakkua, ja onneksi se kohtaus kuvattiin moneen kertaan, Klaara kikattaa.

– Oli vaikea hillitä itseä, kun teki mieli kahmia sitä, Eedla kuvailee ja kahmaisee kädellään.

Muita tähtihetkiä olivat yhteiset kohtaukset kanojen kanssa. Elokuvassa nimittäin esiintyy kaksi kanaa: Anita ja Cynthia.

– Ne tulivat aina kuvauksiin kuin jotkut rap-artistit. Silloin huudettiin: Kaikki paikoillaan ja hiljaa, kanat saapuvat settiin! Eedla havainnollistaa.

– Me saatiin pitää niitä sylissä, ja mä sain opettaa sitä kanaa skeittaamaan ja vetämään leikkiautoa, ja se oppi! Lopuksi olin ystävystynyt niiden kanssa, Klaara muistelee.

Tytöt paljastavat, että kanatähdillä oli myös sijaisnäyttelijät.

– Niitä tarvittiin, jos näyttelijäkanaa ei huvittanut näytellä tai jos se meni munimaan. Me saatiin niitä munia kotiin.

Heinähattu ja Vilttitossu ovat kirjasarjassa Kattilakosken perheen tyttäret. Heinähattu on kiltti ja tunnollinen tyttö, kun taas Vilttitossu on räväkämpi pakkaus, joka saa usein yllytettyä isosiskon mukaan tempauksiinsa. Eedla ja Klaara myöntävät muistuttavansa aika paljon roolihahmojaan.

– Tykkään eläimistä ja luonnosta niin kuin Heinähattu. Ja jos pitää tehdä läksyjä, hätistän kaikki muut pois, että voin tehdä ne rauhassa. Olen myös tosi rohkea, liiankin rohkea, Eedla kuvailee.

– Mäkin olen aika rohkea ja tykkään käyttää myös aika samanlaisia vaatteita kuin Vilttitossu. Mun lempivaate on farkkuhaalari, samanlainen kuin Vilttitossulla. Ja mä haluan aina vakoilla ja kysyn Eedlalta, mennäänkö vakoilemaan, Klaara nauraa.

Elokuvan traileri on jo julkaistu, ja nyt siskokset odottavat jännityksellä ensi-iltaa. Tulevaisuudessa he haluaisivat näytellä lisää elokuvissa ja teatterissa. Haaveissa siintää myös näyttelijän ammatti.

– Todellakin. Musta tulee näyttelijä, eläinlääkäri tai huippulumilautailija, Eedla sanoo.

– Musta tulee näyttelijä, päiväkotitäti, opettaja, lääkäri tai salapoliisi. Tai voi musta tulla myös kirjailija, elokuvaohjaaja tai tanssinopettaja. En mä osaa päättää, Klaara levittää kätensä.