Kengissä täytyy olla nahkapohjat ja sukkien on yletyttävä polviin – Antero Nurmi luopui Linnan juhlissa narusolmiostaankin

Mustat polvisukat, valkoinen kauluspaita, jossa on pitkät kalvosimet, tumma puku ja hopeanharmaa solmio. Sellaiset odottavat nyt valmiina halikkolaisen Antero Nurmen vaatekaapissa, sillä hän on illalla menossa Linnan juhliin. Kutsutuille on annettu tarkat ohjeet ja suositukset pukeutumisesta.

– Kenkien pitää olla nahkapohjaiset, sukkien polvisukat ja paidan kalvosinten niin pitkät, että ne voidaan kääntää, Nurmi näyttää.

– Ei sinne niin vain mennä, hän naurahtaa.

Tumma puku Nurmella oli jo valmiina. Frakkia hän ei halunnut vuokrata, koska sen hän kokee hassunnäköiseksi.

– Muistuttaisin se päällä harakkaa, hän toteaa.

Nurmen oma tavaramerkki on jo pitkään ollut narusolmio eli bola, joita hänellä on parikymmentä erilaista. Linnan juhliin se ei kuitenkaan ole sopiva.

– Solmioksi suositeltiin hopeanharmaata, ja ostin sellaisen.

Nurmen kanssa juhlimaan lähtee hänen avopuolisonsa, jyväskyläläinen Arja Rinkinen. Rinkinen kävi ostamassa iltapukunsa Muotikuu-liikkeestä Jyväskylästä ja valitsi espanjalaisen suunnittelijan fuksianpunaisen puvun.

– Halusin kiiltävän pitkähihaisen puvun, mutta en halunnut mustaa. Sitten löysin tämän. Puvussa on pienet olkatoppaukset, jotka antavat ryhtiä. Myyjäkin sanoi kivasti, että voi mikä komistus, hän hymyilee.

Korujen on oltava Linnan juhlissa arvokoruja. Rinkinen valitsi kultasepänliikkeestä myyjän suosituksesta Kalevala Korun Valoisa-korvarenkaat. Kaulaan hän ei laita mitään, koska puvussa on jo kimallusta.

– Ja kengiksi aion laittaa matalat avokkaat. Korkeilla koroilla en jaksaisi seistä tuntikaupalla, hän toteaa.

Itsenäisyyspäivän aamulla Rinkinen menee Salossa kampaajalle ja meikattavaksi, ja illansuussa pariskunta lähtee kohti Helsinkiä. Linnaan heidät on kutsuttu kello 19.20.

Antero Nurmi oli yllättynyt, kun Linnan juhlien kutsu ilmestyi postilaatikkoon. Nurmi arvelee kutsun syyksi sen, että hän on vaikuttanut paikallisesti niin monessa.

– Parhaimmillaan olen ollut mukana 18 eri yhdistyksessä, hän kertoo.

Nurmi on alun perin Stadin kundeja, mutta vuonna 1971 hän päätyi Halikkoon. Nuori insinööri ostettiin töihin Saloraan. Siellä hän toimi pitkään malli- ja rakennesuunnittelupäällikkönä. Eläkkeelle Nurmi jäi vuonna 2003 Salcompista, kehitysinsinöörin tehtävistä.

Harrastuksenaan Nurmi on ollut aktiivisesti mukana yhdistys- ja järjestötoiminnassa. Hän on ollut muun muassa Punaisessa Ristissä, Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa, Mannerheimin Lastensuojeluliitossa ja lukuisissa autojärjestöissä. Yhden kauden hän on ollut myös Halikon kunnanhallituksessa sekä Salon seurakunnassa lähetystyön johtokunnassa.

Vieläkin Nurmi kuuluu Uskelan Rotaryklubiin, Märynummen kyläyhdistykseen, Salon Urheiluautoilijoihin, Salon Seudun Autoteknilliseen yhdistykseen, Salon Seudun Ajoneuvoharrastajiin, Salon kansallisiin senioreihin ja Salon Elektroniikkamuseon Ystäviin.

– En koskaan ole tuntenut yhdistyksiin kuulumista rasitteeksi, vaan sitä kautta olen voinut vaikuttaa asioihin, hän kuvailee.

Nurmi myöntää, että hänen paras tuntomerkkinsä on harrasteauto, jonka kanssa hän liikkuu paljon kesäisin. Pieni vaalea urheiluauto, Berkeley Sports SE492 vuosimallia 1958, on Suomessa ainoa laatuaan.

– Autoni tuntevat Salossa kaikki, mutta itse en ole niin tunnettu.

Sauli Niinistö on Nurmelle hyvän päivän tuttu jo vuosikymmenten takaa. Ensimmäisen kerran hän tapasi Niinistön 1980-luvun alkupuolella. Silloin Nurmi rakensi Halikon kirkonkylään omakotitalon ja teetti talon ulkoseinään reliefin peittämään sähkömittaria. Erkka ja Tuula Auermaan tekemän reliefin paljastustilaisuuteen hän kutsui tuon ajan päättäjiä, joukossa Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toiminut Niinistö.

– Silloin toivoin, että muutkin omakotirakentajat alkaisivat tilata taloihinsa taidetta, Nurmi kertoo.

Sittemmin hän on tavannut Niinistön muutamia kertoja.

Tänään Nurmi kättelee jälleen Sauli Niinistöä ja esittelee itsensä, sillä Linnan kättelijöitä on ohjeistettu kertomaan oma nimensä. Onhan presidentin otettava vastaan yhteensä noin 1 700 vierasta.

Kun presidenttipari on avannut tanssit, Nurmi ja Rinkinen aikovat myös testata Linnan parketin.

– Antero sanoi ensin, että ei tanssita. Mutta pitäähän sitä nyt sen verran käydä kokeilemassa. Eihän siellä voi kuin nojailla, Rinkinen huomauttaa.