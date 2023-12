Elokuva-arvostelu: Kaljaa kittaava Atlantiksen kuningas seikkailee Jehovan todistajien paratiisimaisemissa – ”Ei mitään asiaa raskaaseen sarjaan”

Supersankarielokuvia on viime vuosina hallinnut inhimillistyminen: jumalallisimmistakin uroista tehdään aikaisempaa maanläheisempiä ja sitä kautta samastuttavampia.

Olemme nähneet möhömahaiseksi paisuneen Thorin latkimassa pitkästyneenä kaljaa Asgardissa, ja Wolverinen sekä Hulkin supervoimat on esitetty sairautena eikä siunauksena. Nyt on vuorossa Atlantiksen kuningas.

Aquaman and the Lost Kingdomissa Arthur Curry (Jason Momoa) on vesimaailman sijasta viehättynyt elämään kuivalla maalla. Hän on saanut perheenlisäystä ja kuninkaan virka vedenalaisessa todellisuudessa näyttäytyy lähinnä rasitteena. Jääkaapissa nököttävät sopuisasti rinnakkain Arthur Juniorin tuttipullot ja seniorin Guinness-tölkit.

Kaljapurkki poikineen sihahtaakin auki elokuvan kuluessa.

Varsinainen toiminta alkaa vasta, kun muinaiset taikavoimat itselleen saanut ja diilin paholaisen kanssa tehnyt Manta (Yahua Abdul-Mateen II) kaappaa Aquamanin pojan tarkoituksenaan tämän verta vuodattamalla maksaa velkansa paholaiselle. Toimintajuonen syrjässä käydään läpi Aquaman-Arthurin ja hänen veljensä Ormin (Patrick Wilson) välirikkoa, vastahankaista supervoimien yhdistämistä ja lopulta riitaantuneiden veljesten uutta sopua.

Vedenalaismaailma on Aquamanissa toteutettu uskottavammin ja ennen kaikkea kauniimmin kuin sarjan avausosassa viisi vuotta sitten. Nyt esteettisiä aineksia on lainailtu avokätisesti muun muassa Star Wars -elokuvista. Lonkeroiset merihirviöt ovat vaikuttavia mutta eivät yhtä pelottavia kuin vaikkapa John Wyndhamin klassikkoromaanissa Uhka syvyydestä.

Vedenpinnan yläpuolella visualisointi ei ole yhtä onnistunutta. Etenkin trooppisen saaren näkymät ovat lapsekkaita kuin Jehovan todistajien paratiisikuvissa. Jättikokoisiksi paisuneet rotat ja hyönteiset sen sijaan näyttävät oikein vakuuttavilta.

Aquaman and the Lost Kingdom toimii kertakäyttöisenä viihteenä, mutta supersankarielokuvien raskaaseen sarjaan sillä ei ole mitään asiaa. Kenties perimmäinen syy ei edes ole jutun toteutuksessa tai edes Jason Momoan illuusiota särkevässä itseironiassa.

Pohjimmiltaan Aquamanin hahmo ei vain taida olla yhtä veret seisauttava kuin Batman, Thor tai edes Kapteeni Amerikka.

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM (USA 2023). Ohjaus: James Wan. Käsikirjoitus: David Leslie Johnson-McGoldrick. Kuvaus: Don Burgess. Leikkaus: Kirk M. Morri. Musiikki: Rupert Gregson-Williams. Näyttelijät: Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahua Abdul-Mateen II, Randall Park, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Jani Zhao.