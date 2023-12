Elokuva-arvostelu: Musiikkinumerot eivät riko Vonkan maagista tunnelmaa

VONKKA (Wonka, USA/Iso-Britannia/Kanada 2023). Ohjaus: Paul King. Käsikirjoitus: Simon Farnaby ja Paul King. Kuvaus: Chung-hoon Chung. Leikkaus: Mark Everson. Musiikki: Joby Talbot. Näyttelijät: Timothée Chalamet, Calah Lane, Hugh Grant, Tom Davis, Olivia Colman, Sally Hawkins, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key.

Lastenkirjaklassikko Jali ja suklaatehdas todistaa, että teoksen ilmestymisen jälkeen siitä tulee julkista omaisuutta johon kirjailijalla ei enää ole määräysvaltaa.

Roald Dahl nimittäin kirjoitti tarinan päähenkilöksi sen nimihahmon Jalin, mutta lukijat ja myöhemmin kirjaa filmatisoineet elokuvantekijät ovat nostaneet sadun todelliseksi tähdeksi suklaatehtailija Vili Vonkan. Ja aivan oikeutetusti, sillä Vili Vonkka on monisäikeisempi ja monta kertaa kiinnostavampi hahmo kuin yksioikoinen Jali.

Paul Kingin elokuva kasvattaa Vili Vonkan vetovoimaa, sillä se kertoo suklaatehtailijan taustatarinan ja vastaa kysymykseen milloin Vili Vonkasta tuli Vili Vonkka. Jalista ei puhuta mitään, sillä kaikki tapahtuu ennen klassikkosadun kertomaa tarinaa.

Elokuvan alussa Vili Vonkka (Timothée Chalamet) saapuu jostain merten takaa suurkaupunkiin avatakseen siellä suklaapuodin. Nuorukaisella on hattu täynnä unelmia – sekä taikurinrekvisiittaa, sillä Vonkka on puolimaaginen hahmo, jonka valmistama suklaa saa jopa painovoiman häviämään.

Suklaantekemisen taidon hän on oppinut edesmenneeltä äidiltään (Sally Hawkins). Äidin muisto ja toive hänen kohtaamisestaan vielä kerran ajaa poikaa eteenpäin ja tekee hänestä Vili Vonkan, kaikkien tunteman suklaamestarin.

Ohjaaja King kuljettaa tarinaa draamasta jännitysnäytelmän suuntaan, sillä kaupunkia hallitsee häikäilemätön suklaakartelli. Se pyrkii savustamaan tulokkaan ulos heidän bisneksiään häiritsemästä. Vonkan suklaa on tietysti paljon parempaa kuin kartellin laimennettu suklaa, mutta kartelli on lahjonut sekä poliisin että kirkon kätyreikseen.

Tyylilajikseen Paul King on valinnut musikaalin. Silloin tällöin ja tyystin kesken tarinankerronnan Vonkan henkilöhahmot heittäytyvät lauluun ja tanssiin. Musiikkinumeroita on elokuvaan annosteltu maltillinen määrä eivätkä ne riko tunnelmaa, vaan pikemminkin päinvastoin sillä tunnelma on muutoinkin sadunomainen ellei suorastaan maaginen.

Timothée Chalamet tekee mainion roolityön aloittelevana suklaamestarina, mutta Vonkan todellinen tähti on sivuroolin umppa-lumppana heittävä Hugh Grant. Minikokoinen ja vihreätukkainen herrasmies puhuu ja käyttäytyy kuin brittiläinen aristokraatti, ja varastaa näyttämön aina valkokankaalle saapuessaan.

Umppa-lumpan rooli sekä pari muuta Hugh Grantin viimeaikaista suoritusta, ennen kaikkea The Gentlemenissa (2019) osoittavat, kuinka siloposkisesta ensirakastajasta on iän myötä kasvanut verraton outojen roolien erikoismies, jolle mikään epäinhimillinen ei ole vierasta.

Teksti/Tommi Aitio