Eniten jännittää pääministerin kättely – 10-vuotiaat salolaiset Eeli Amnell ja Tytti Salko pääsevät juhlimaan Valtioneuvoston linnaan

– Hyvää itsenäisyyspäivää, herra pääministeri.

Näin aikovat 10-vuotiaat salolaiset Eeli Amnell ja Tytti Salko sanoa huomenna Helsingissä, kun koittaa yksi heidän elämänsä tähän asti jännittävimmistä hetkistä. Heidät on nimittäin kutsuttu Lasten itsenäisyyspäivän juhlaan, joka pidetään maanantaina Valtioneuvoston linnassa.

Eeli ja Tytti ovat päässeet runsaan 500 lapsen joukkoon, jotka saavat kunnian juhlia 106-vuotiasta Suomea pääministerin vieraina. Juhlaan on kutsuttu kaksi 10-vuotiasta, vuonna 2013 syntynyttä lasta, jokaisesta Suomen kunnasta.

– Tuntuu tosi kivalta. Ja vähän jännittää, he myöntävät.

– Eniten jännittää ehkä se kättely. Ja se, millainen se paikka on, Tytti kuvailee.

Lasten itsenäisyyspäivän juhlan perinne aloitettiin vuonna 2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Vuosina 2020 ja 2021 juhla jäi väliin koronapandemian vuoksi, ja nyt se pidetään viidettä kertaa.

Juhlan järjestävät valtioneuvoston kanslia, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lapsiasiavaltuutettu. Kunnat vastaavat edustajiensa valitsemisesta, ja Salossa lapset tulevat vuorovuosin eri koulusta. Viime vuonna he tulivat Ollikkalan koulusta, ja tänä vuonna vuorossa on Armfeltin koulu.

Koska juhlan teemana on tänä vuonna ystävyys ja kaveritaidot, valinta tehtiin Armfeltin koulussa äänestämällä. Äänestyksessä kaikkia neljäsluokkalaisia oppilaita pyydettiin miettimään sellaisia oppilaita, jotka ovat ystävällisiä ja kaikkien kavereita. Eniten ääniä saivat Eeli ja Tytti.

– Olin kyllä yllättynyt, Eeli sanoo.

– Mä ajattelin, että en kyllä varmasti tule pääsemään, Tytti kertoo.

Mutta toisin kävi. Yllätys oli iso myös lasten vanhemmille.

– Aika sanattomaksi vetää. Ei tässä voi kuin olla ylpeä. Se kertoo kuitenkin paljon, että on saanut eniten ääniä. Silloin on antanut hyvän vaikutelman, miettii Eelin isä Sami Amnell.

– Jos luokkatovereiden mielestä olet sellainen, että sinut voi lähettää edustamaan tuollaiseen tilaisuuteen, kyllä sitä tulee pitää kohteliaisuutena, sanoo Tytin isä Mika Salko.

Juhla on tarkoitettu vain lapsille, joten aikuiset eivät pääse mukaan. Tilaisuudessa on paikalla Mannerheimin Lastensuojeluliiton aikuisia varmistamassa, että jokaisella lapsella on hauskaa ja auttamassa, jos apua tarvitaan.

Opettaja saattaa Tytin ja Eelin junalla Helsinkiin ja Valtioneuvoston linnaan ja hakee heidät juhlan jälkeen sieltä pois.

– Itse varmaan tuijotan kotona YouTubea, sillä juhla striimataan, Mika Salko naurahtaa.

– Olen sanonut Eelille, että nauttii siitä päivästä. Sillä sinne ei koskaan muulloin pääse, Sami Amnell muistuttaa.

Koulusta Eeliä ja Tyttiä on neuvottu ottamaan juhlasta valokuvia, joita sitten voidaan näyttää koulussa muille.

Juhlavieraat saapuvat Valtioneuvoston linnaan klo 13.30–14.30 porrastetusti niin kuin varsinaisissa Linnan juhlissakin. Sen jälkeen pääministeri Petteri Orpo kättelee juhlavieraat, ja jokaisen lapsen kättelyhetki valokuvataan.

Kättelyn jälkeen juhlassa on luvassa monenlaista ystävyysteemaan liittyvää tekemistä sekä suolaista ja makeaa naposteltavaa. Vieraita viihdyttää Kaartin soittokunta ja lisäksi luvassa on musiikkiesitys yllätysesiintyjältä. Juhla päättyy klo 17.30.

– Siellä on karkkibuffa! Eeli ja Tytti mainitsevat tulevasta tarjoilusta.

– Ja mä odotan sitä yllätysesiintyjää, Eeli sanoo.

Kuka sitten olisi yllätysesiintyjä, jonka toivoisitte siellä esiintyvän?

– Käärijä, molemmat nyökkäilevät.

Entä onko juhlan aikana luvassa tanssia?

– Toivottavasti ei, Eeli tuumaa.