Entinen kolumbialaissotilas tunnusti osallistuneensa salajuoneen Haitin presidentin murhaamiseksi

Entinen kolumbialaissotilas on tunnustanut osallistuneensa salajuoneen Haitin presidentin Jovenel Moisen salamurhaamiseksi. Moise ammuttiin kuoliaaksi Haitin pääkaupungissa Port-au-Princessa vuonna 2021.

Kolumbialainen oli kuukausien ajan kiistänyt, että hänellä olisi minkäänlaista osallisuutta Moisen salamurhaan. Perjantaina hän kuitenkin tunnusti syyllisyytensä Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimessa Floridan Miamissa. Tunnustus oli osa syyttäjien kanssa tehtyä sopimusta.

Syytteen mukaan 45-vuotias ex-sotilas tunkeutui presidentin taloon palkkasoturien kanssa ja varasti rahaa sekä koruja. Syyttäjien mukaan miehellä oli kuitenkin vain vähäinen rooli salaliitossa, eikä päätäntävaltaa ryhmän sisällä.

Syytetyn asianajaja Alfredo Izaguirre maalasi asiakkaastaan kuvaa pelkkänä henkivartijana ja sanoi olevansa varma, että tämä voisi välttää enimmäisrangaistuksen, eli elinkautisen vankeustuomion.

Tuomio on määrä lukea maaliskuun alussa.

Sieppausyritys kehittyi salamurhaksi

Yhdysvaltain oikeusministeriö on päättänyt, että tapaus on sen toimivallan alainen, koska osa salamurhasuunnitelmasta haudottiin Floridassa.

Yhteensä 11 ihmistä on pidätetty ja asetettu syytteeseen salamurhaan liittyen.

Tähän mennessä kolmelle ihmiselle on annettu elinkautinen vankeustuomio surmaan liittyen. Tuomittujen joukossa on muun muassa entinen haitilaissenaattori Joseph Joel John.

Oikeusasiakirjojen mukaan operaation tarkoituksena oli alun perin siepata presidentti, mutta tilanne kehittyi salamurhaksi. Moise ammuttiin yksityisasunnossaan vuoden 2021 heinäkuussa. Hän oli kuollessaan 53-vuotias.

Moisen kuolema syöksi Haitin entistäkin syvempään kaaokseen. Karibialla sijaitseva valtio oli ollut jo hyvän aikaa jengiväkivallan riivaama, mutta näinä päivinä noin 80 prosenttia pääkaupungista on rikollisjengien vallassa. Vakavien rikosten määrä on myös saavuttanut ennätyskorkean tason. Kehityskuluista on kertonut maan edustaja YK:ssa.