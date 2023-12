Pakina: Eroon fossiileista

Dubai or not Dubai? Hyvä kysymys, mutta vähän myöhässä esitetty. Dubain ilmastokokous päättyi jo. Sen loppulauselmaa on kuvattu historialliseksi. Öljyvaltiossa pidetyssä megaluokan dubai-illassa sovittiin, että koko maailma luopuu öljystä, kaasusta ja hiilestä.

Lähes 200 valtiota hyväksyi aplodien säestyksellä linjauksen, mutta se ei sido ketään.

Sopimuksen tavoitetaso on jokaiselle perhe-elämästä tuttu: joojoo, ihan kohta.

Elinkeinoelämä innostui tästäkin vähästä: nyt kannattaa tehdä puhdasta voittoa puhtailla ratkaisuilla – kunhan Suomi ensin saadaan takaisin jaloilleen yhden päivän lakon jälkeen.

Ekologiset ratkaisut, kestävä kehitys ja vihreä siirtymä ovat jo sinällään myönteisiä asioita. Silti niitä pitää vihertää lisää kielipelillä.

Uusiutuvan energian tuotannossa puhutaan puistoista. Keksintö ei ole suomalainen, eikä se rajaudu pelkästään voimalaitoksiin. Retail parkeja eli vähittäismyyntipuistoja on muuallakin kuin Salossa.

Jos mallia otettaisiin maailmalta, tätäkin pakinaa kirjoitettaisiin Meriniityn teollisuuspuistossa.

Ja tuosta naapurista löytyykin jo kiinteistöyhtiö, jonka nimi on IoT Park eli suomeksi Esineiden Internetin Puisto.

Liioittelun makua, vaikka tehdas- ja toimistokombinaatin piha on ihan hyvin hoidettu.

Voimaloita ei saa enää nykyään sanoa voimaloiksi. Pitkin Suomea suunnitellaan laajoja aurinkopaneelikenttiä sähkön saamiseksi.

Ne eivät ole voimaloita, vaan aurinkopuistoja. Tuulivoimaloiden ryppäät puolestaan ovat tuulipuistoja.

Ihan kuin sähköä tuotettaisiin päiväkodeissa.

Sanoilla synnytetään mielikuvia, mutta ei niilläkään ihmeitä tehdä. Ydinvoimasta tuli ympäristöystävällinen ja turvallinen vaihtoehto ilman, että verkkoaidan ympäröimää voimalaa alettiin kutsua ydinpuistoksi.

Kelpaisiko hiilipuisto? Ei kelpaa, vaikka se kuulostaa raikkaammalta kuin hiilinielu.

Vesivoimalan rakentaminen vaatii valtavia patoja ja säännöstelyä. Maisemat muuttuvat, ja ihmiset muuttavat. Vesivoimaloita ei ole silti brändätty vesipuistoiksi.

Sanomalehtipakinaperinteen jatkajana pelästyin, kun mielenosoittajat Dubaissa julistivat fossiiliaikakauden loppua, mutta eroon ei halutakaan kaikista fossiileista, vain fossiilisista polttoaineista.

Ei siis ole syytä huoleen, pikemminkin päinvastoin.

Jos öljyn tuotanto loppuu, loppuvat myös öljyn aiheuttamat sodat.

Voimankäyttö muuttuu pehmeämmäksi. Vihreässä siirtymässä taistellaan vain tuulimyllyjä vastaan.