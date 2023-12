ERR: Viro olisi halukas palauttamaan Ukrainaan asevelvollisuusikäisiä ukrainalaismiehiä

Viro on sanonut olevansa valmis ja halukas palauttamaan asevelvollisuusikäisiä ukrainalaismiehiä Ukrainaan.

Viron sisäministeri Lauri Läänemets puhui asiasta Viron yleisradioyhtiön ERR:n haastattelussa perjantaina.

ERR:n mukaan yli 7 000 asevelvollisuusikäistä ukrainalaismiestä on hakenut tilapäistä suojelua Virosta. Ukrainalta ei ole tullut Virolle virallista palautuspyyntöä heistä, mutta ERR:n mukaan Viron sisäministeriö on toistuvasti ottanut yhteyttä sekä Ukrainan suurlähettilääseen että maan sisäministeriin raportoidakseen tarvittaessa Virossa olevista ukrainalaispakolaisista.

ERR:n mukaan Läänemets aikoo näinä päivinä tehdä kirjallisen ehdotuksen maiden välisen sopimuksen laatimiseksi palautuksista.

– Jos se on Ukrainalle tarpeen, Viro voi auttaa näiden henkilöiden löytämisessä ja palauttamisessa Ukrainaan, Läänemets sanoi haastattelussa.

– Me tiedämme suurin piirtein, missä nämä henkilöt ovat ja mitä he tekevät. Moni, oikeastaan valtaosa heistä, on töissä ja heillä on virallinen asuinpaikka Virossa, hän sanoi.

Tällä hetkellä ulkomaalaisten luovuttaminen on mahdollista vain tapauksissa, joissa henkilö on joutunut Virossa rikossyytteeseen.

Läänemetsin haastattelusta uutisoi Suomessa aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat.

Saksa on jo kieltäytynyt palautuksista

Ukrainan puolustusministeriö on toistuvasti vedonnut maasta paenneisiin asevelvollisuusikäisiin miehiin, jotta he palaisivat Ukrainaan sotimaan maahan hyökänneitä venäläisjoukkoja vastaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viime tiistaina, että Ukrainan sotilasjohto on ehdottanut hänelle 450 000–500 000 sotilaan lisäjoukkojen liikekannallepanoa. Zelenskyin mukaan hän vastasi tarvitsevansa vielä lisää perusteluja ehdotuksen tukemiseksi.

Saksa on jo kieltäytynyt auttamasta Ukrainaa sotapakolaisten luovuttamisessa. Oikeusministeri Marco Buschmann sanoi uutistoimisto DPA:lle, että Saksa ei aio pakottaa ihmisiä osallistumaan asepalvelukseen vastoin tahtoaan.

Ukraina etsii keinoja laajentaa liikekannallepanoa, kun Venäjän laajan hyökkäyssodan alkamisesta tulee helmikuussa kuluneeksi kaksi vuotta.

Ukrainassa voimassa olevan sotatilalain mukaan 18–60-vuotiaat ukrainalaiset miehet eivät saa ilman erityislupaa poistua maasta, jotta heidät voidaan tarvittaessa kutsua asepalvelukseen, kertoo ukrainalaissivusto Kyiv Independent.

Aiempaa harvemmalle vapautus terveyssyistä

Elokuussa Ukrainan puolustusministeriö hyväksyi päivitetyn listan sairauksista, joiden perusteella ukrainalaiset voivat saada vapautuksen asepalveluksesta.

Asiasta kertoneen Kyiv Independentin mukaan sotaväkeen alettiin kelpuuttaa myös esimerkiksi tuberkuloosin sairastaneet ihmiset, oireettomat hi-viruksen kantajat sekä lievistä mielenterveyshäiriöistä kärsivät.

Ayla Albayrak