Espanjan liigaa täysin yllättäen johtavan Gironan taustalla on jalkapalloimperiumi

Girona pystyy voittamaan kenet tahansa. Päävalmentaja Michelin sunnuntaina esittämä väite olisi kuulostanut ennen kauden alkua suurelliselta, mutta tällä hetkellä se tuntuu realistiselta.

Gironan tuoreimmaksi uhriksi jäi suurseura Barcelona, joka taipui sunnuntaina 2–4-kotitappioon.

Piskuinen Girona siirtyi samalla Espanjan miesten jalkapalloliigan kärkeen kahden pisteen erolla Real Madridiin. Atletico Madrid ja Barcelona ovat seuraavilla sijoilla, mutta niiden ero Gironaan on jo seitsemän pistettä. Atletico on tosin pelannut muuta kärkinelikkoa ottelun vähemmän.

Noin sadantuhannen asukkaan katalonialaiskaupunki ei ole aiemmin voinut juurikaan kehuskella jalkapallomenestyksellään.

Girona pelaa vasta seurahistoriansa neljättä kautta miesten korkeimmalla sarjatasolla. Sunnuntain voitto oli Gironalle kautta aikain ensimmäinen Barcelonasta Espanjan liigassa.

Ratinaa pienempi kotistadion

Girona on pelaajiensa markkina-arvolla mitattuna pieni tekijä Real Madridiin, Barcelonaan ja muihin Espanjan suurseuroihin verrattuna.

Ottelunsa se pelaa Estadi Montilivi -stadionilla, jolle mahtuu runsaat 14 600 katsojaa. Vertailun vuoksi voi todeta, että Helsingin Olympiastadionin yleisökapasiteetti on 36 200 ja Tampereen Ratinan stadionin 16 800 katsojaa.

Gironan taustalta löytyy loogisia syitä, jotka ovat johtaneet menestykseen.

Seuran suurin omistaja on City Football Group, joka on levittänyt lonkeronsa laajalti jalkapallomaailmaan. Arabiemiraattiomisteisen City Football Group -yhtiön kirkkain jalokivi on Manchester City.

Yhteys Manchester Cityyn löytyy myös sitä kautta, että manchesteriläisjätin päävalmentajan Pep Guardiolan Pere-veli on Gironan puheenjohtaja.

Brändin levittämisen lisäksi City Football Groupin tausta-ajatuksena seurojen haalimisessa eri puolilta maailmaa on tarpeeksi vaativien peliympäristöjen löytäminen nuorille lahjakkuuksille, jotka on tarkoitus myydä jossain vaiheessa suurilla summilla eteenpäin.

Gironan pelaajien keski-ikä ei tosin ole erityisen nuori.

Pelaajistosta löytyy useita laatupelaajia, kuten Ukrainan maajoukkueen Viktor Tsyhankov, Barcelonasta lainalla oleva Eric Garcia, maalivahti Paulo Gazzaniga, uruguaylainen konkari Cristhian Stuani, brasilialainen lainapelaaja Savio, Hollannin maajoukkuemies Daley Blind, Manchester Citystä siirtynyt Yangel Herrera ja niin edelleen.

Girona tehtailee maaleja

Girona tuskin keikkuu Espanjan liigan kärjessä loppuun asti, mutta vahvan jäljen se on jo ehtinyt kuluvaan kauteen jättää. Piskuinen seura on kerännyt 16 liigapelissään komeasti 41 pistettä.

Joukkueen menestys ei ole myöskään tullut pelkällä puolustussinnittelyllä, sillä Girona on tehnyt tämän kauden Espanjan liigassa eniten maaleja. Toisaalta sen verkkoon on tehty kaksi kertaa enemmän maaleja kuin Real Madridin.

Tapio Keskitalo