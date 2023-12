EU:n Borrell: Toivon, että Euroopan yhtenäisyys ei rikkoudu – Unkarin pelätään estävän päätöksiä tuesta Ukrainalle

EU-maiden poliittisten johtajien huippukokous alkaa torstaina, mutta samaan aikaan jäsenmaat ovat toistaiseksi epäonnistuneet löytämään sopua keskeisistä Ukrainan tukea koskevista päätöksistä. Poikkiteloin on erityisesti Unkari, jonka pelätään estävän Ukraina-päätökset kokouksessa.

Huippukokouksen pitäisi saada päätettyä muun muassa EU:n laajentumisen seuraavista askeleista ja linjattua 50 miljardin euron taloudellisesta tuesta Ukrainalle. Muun muassa nämä päätökset Unkari uhkaa estää.

Maanantaina Brysselissä kokoontuvat EU-maiden ulkoministerit, jotka käsittelevät muun muassa Ukrainaan liittyviä kysymyksiä. Kokoukseen saapuessaan EU:n korkea edustaja Josep Borrell huomautti, että Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Ukrainassa.

Borrell otti myös kantaa siihen, että Unkari on jarruttanut Ukraina-päätösten syntymistä.

– Toivon, että Euroopan yhtenäisyys ei rikkoudu. Koska tämä ei ole hetki, jolloin tulisi heikentää tukeamme Ukrainalle. Päinvastoin tämä on se hetki, jolloin sitä tulisi lisätä, hän sanoi.

Kuleba: Laajentuminen on päätösten äiti

Ulkoministerien kokouksessa paikalla on ollut myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba. Hän totesi laajentumiseen liittyen, että Ukrainan parlamentti on ehtinyt hyväksyä jo kolme neljästä laista, jotka EU-komissio on kehottanut Ukrainaa hyväksymään maaliskuuhun mennessä. Myös neljäs laki on hänen mukaansa matkalla maaliin.

Kuleba sanoi, että vastineeksi ja kumppanuuden nimissä jäsenyysneuvottelut Ukrainan kanssa tulisi avata.

Kuleba huomautti, että keskustelussa on nyt neljä isoa päätöstä. Jäsenyysneuvottelujen ja 50 miljardin euron Ukraina-tukipaketin lisäksi niitä ovat uusi Venäjän vastainen pakotepaketti ja Euroopan rauhanrahaston pääomittaminen 20 miljardin euron Ukraina-osuudella. Rauhanrahastosta on korvattu EU:n jäsenmaille muun muassa niiden Ukrainalle toimittamaa aseapua.

Laajentumispäätöstä Kuleba kuvaili kaikkien päätösten äidiksi.

– En halua puhua niistä tuhoisista seurauksista, joita aiheutuu, jos neuvosto ei tee tätä päätöstä. Ei vain Ukrainan osalta vaan laajemminkin koko laajentumiskysymyksen osalta, hän sanoi.

Neuvostolla Kuleba viittasi Eurooppa-neuvostoon eli poliittisten johtajien huippukokoukseen.

Unkarin toiminta ihmetyttää

Kulebalta kysyttiin myös Unkariin liittyvistä odotuksista. Tähän hän vastasi muun muassa, että hänellä on maanantaina Brysselissä ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen Unkarin ulkoministerin kanssa sitten Venäjän hyökkäyssodan laajentumisen.

– Ukraina muutti lainsäädäntöään koulutuksesta ja vähemmistökielten käytöstä tavalla, jolla Unkari halusi sitä muutettavan. Ja tätä tosiasiaa täytyy kunnioittaa, Kuleba sanoi.

Kuleba sanoi, että negatiivinen päätös olisi hyvin epämotivoiva Ukrainalle. Hän kuitenkin sanoi, että se olisi tuhoisaa myös EU:lle, jos se ei pystyisi tekemään historiallisia päätöksiä.

Kuleba myös kuvaili, kuinka Unkari oli aiemmin etulinjassa hyväksymässä Ukrainan lähentymistä EU:n kanssa. Siksi hän ihmetteli Unkarin nykyistä linjaa.

– Meidän on vaikea ymmärtää, mistä nämä radikaalit tai ankarat lausunnot Unkarilta ovat peräisin, Kuleba sanoi.

Yleinen käsitys Brysselissä on se, että Unkarin EU-rahojen jäädyttäminen maan oikeusvaltion heikon tilanteen takia on vähintäänkin yksi keskeinen syy Unkarin pääministerin Viktor Orbanin toimintaan.

Valtonen: Ukraina-tuki tärkeää myös itsemme takia

Unkarin jarrutellessa eri maiden ulkoministerit vakuuttivat laajana rintamana haluaan tukea Ukrainaa ja maan etenemistä kohti EU:ta. Näin teki myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Valtonen kommentoi Unkarin toimintaa saapuessaan kokoukseen.

– En ole huolissani, mutta Unkarin asema on todellakin ollut hyvin valitettava viime kuukausien aikana. On erittäin tärkeää, että jatkamme Ukrainan tukemista niin kauan kuin sitä tarvitaan. Eikä se ole tärkeää vain Ukrainan vaan myös meidän itsemme takia, hän sanoi.

Valtosen mukaan Unkarin jarruttelu kertoo siitä, että EU:n päätöksentekokykyä pitää parantaa. Valtosen mukaan on hyväksyttävä se, että EU:ssa on erilaisia näkemyksiä kansainvälisestä tilanteesta, mutta EU:n on myös oltava vahva toimija geopolitiikassa.

– Ja se edellyttää sitä, että me pääsemme parempaan ja tehokkaampaan päätöksentekoon.

Tällä hetkellä EU:n ulkosuhteisiin liittyvät ratkaisut vaativat hyväksynnän kaikilta jäsenmailta. Valtosen mukaan Suomi olisi valmis lisäämään määräenemmistöpäätöksiä ulkopolitiikassa muun muassa pakotteita koskevissa kysymyksissä.

Mikko Gustafsson