Euroopan neuvosto huolestui Suomen itärajapäätösten vaikutuksista ihmisoikeuksiin – sisäministeri Rantanen: ”Ihmisoikeusvaltuutettu katsoo asiaa yhdestä näkökulmasta”

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatovic on huolissaan Suomen itärajan tilapäisen täyssulun vaikutuksista ihmisoikeuksiin.

Mijatovic on lähettänyt Suomen sisäministerille Mari Rantaselle (ps.) kirjeen, jossa hän ilmaisee huolensa pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten oikeuksista Suomen suljettua itärajansa kahdeksi viikoksi 30. marraskuuta alkaen.

Kirjeessään Mijatovic kertoo ymmärtävänsä syyt Suomen rajapäätösten taustalla. Hänen mukaansa Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden on kuitenkin myös haastavissa rajatilanteissaan reagoitava tavalla, joka on täysin sopusoinnussa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.

Ihmisoikeusvaltuutetun mukaan rajapäätökset voivat vaikuttaa erityisesti ihmisten oikeuteen hakea turvapaikkaa. Mijatovic pyytää useita selvennyksiä toimenpiteistä ihmisoikeuksien suojelemiseksi sekä humanitaarisen kriisin estämiseksi Suomen itärajan vaativissa sääoloissa. Mijatovic toivoo esimerkiksi lisätietoa siitä, miten rajalle saapuvia ihmisiä ohjeistetaan mahdollisuudesta hakea turvapaikkaa.

Sisäministeri Rantaselle osoitetun kirjeen päiväys on 4. joulukuuta, mutta se julkaistiin tänään.

Ihmisoikeusvaltuutettu on aiemminkin kirjelmöinyt Suomelle raja-asioista. Viime vuoden heinäkuussa Mijatovic esitti silloiselle sisäministerille Krista Mikkoselle (vihr.) huolensa muutoksista, joita eduskunta teki Suomen rajavartiolakiin. Mijatovic näki riskin ihmisoikeusrikkomuksiin erityisen suurena, mikäli rajalta käännytys tehdään ilman yksilöllistä tarkastelua.

”Suomi huolehtii kansallisesta turvallisuudestaan”

Ministeri Rantanen kommentoi ihmisoikeusvaltuutettu Mijatovicin kirjettä toimittajille tänään eduskunnassa. Hän sanoi uskovansa, että ihmisoikeusvaltuutettu katsoo asiaa yhdestä näkökulmasta, mutta Suomen hallituksen on katsottava muitakin asioita kuin vain turvapaikan hakuoikeutta.

– Suomen kansallisesta turvallisuudesta pitää huolta vain ja ainoastaan Suomi, ja näin me olemme tässä kohtaa toimineet. Toisekseen turvapaikkahaku ei ole ollut keskeytettynä, sitä ei vain ole voinut tehdä itärajalla, Rantanen sanoi.

Suomi sulki itärajansa kokonaan vajaat kaksi viikkoa sitten lukuun ottamatta Vainikkalan rataliikennettä. Rajan sulkemisen myötä Suomi keskitti turvapaikanhaun lentokentille ja satamiin.

Sulkupäätös on voimassa tämän viikon keskiviikkoon. Päätös voidaan tarvittaessa purkaa jo ennen sitä tai rajasulkua voidaan päättää jatkaa.

Sisäministeri Rantanen kommentoi eduskunnassa toimittajille myös tulevaa rajapäätöstä. Hänen mukaansa on erinomaista, että lainsäädäntö on purrut juuri siihen, mihin se on tarkoitettukin, eli rajalla on ollut hiljaista.

