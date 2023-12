EU:ssa sopu maahanmuuttopaketista – jäsenmaiden tulee joko ottaa vastaan osansa turvapaikanhakijoista tai korvata taloudellisesti, myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden käännyttämistä halutaan nopeuttaa

EU:ssa on saavutettu sopu maahanmuuttolainsäädännön uudistamisesta. Uudistuspakettiin sisältyy solidaarisuusmekanismi, jolla olisi tarkoitus helpottaa niiden eteläisten jäsenmaiden tilannetta, joihin tulee paljon siirtolaisia. Tämä on ollut näille jäsenmaille tärkeää, kun taas keskisessä Euroopassa siirtolaisten on nähty siirtyvän pohjoisen suuntaan ilman sopimustakin.

Taakanjako tarkoittaa sitä, että muiden jäsenmaiden tulee ottaa vastaan turvapaikanhakijoita niistä maista, joihin tulijoita on paljon. Jos maa kieltäytyy, sen tulee tukea taloudellisesti turvapaikanhakijoita vastaanottavia maita.

Suomen hallitusohjelmassa taakanjakoon on suhtauduttu varauksellisesti.

Euroopassa maahanmuuttokysymys on kärjistynyt viime vuosina, kun maahanmuuttoa vastustavat kansallismieliset puolueet ovat nousseet esiin useissa jäsenmaissa, kuten Italiassa, Ruotsissa ja Alankomaissa.

EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson kertoi viestipalvelu X:ssä, että neuvottelut uudistuksesta olivat jatkuneet kaksi päivää ja kaksi yötä.

Järjestöt kritisoivat

Osana uudistusta on tarkoitus nopeuttaa laittomasti maahan tulleiden tarkastamista sekä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden käännyttämistä.

Monet maahanmuuttajia avustavat järjestöt, kuten Amnesty ja Pelastakaa Lapset ovat kritisoineet muutoksia. Niiden mukaan uudistus loisi julman systeemin, joka olisi toteuttamiskelvoton.

EU:n jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin pitää vielä hyväksyä sopimus muodollisesti.

Lähteenä myös AFP.