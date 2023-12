FC Kööpenhamina juhli pudotuspelipaikkaa Mestarien liigassa – Manchester United hävisi Bayern Münchenille ja jäi lohkojumboksi

Lohkovaiheen ainoa pohjoismainen joukkue FC Kööpenhamina eteni komeasti pudotuspeleihin jalkapallon miesten Mestarien liigassa. FC Kööpenhamina nappasi lohkovaiheen päätöskierroksella 1–0-kotivoiton turkkilaisesta Galatasaraysta ja sijoittui A-lohkossa toiseksi.

Saksalaisjätti Bayern München oli varmistanut lohkovoittonsa jo aiemmin. Tiistaina Bayern juhli 1–0-vierasvoittoa Manchester Unitedista. Tulosten myötä United jäi lohkojumboksi, joten sen urakka ei jatku edes Eurooppa-liigassa.

Mestarien liigan pudotuspeleistä rannalle jääminen on uusi takaisku manchesterilaissuuruudelle, jonka kausi Englannin Valioliigassa on ollut ailahteleva.

FC Kööpenhamina on aiemmin yltänyt Mestarien liigassa neljännesvälieriin kaudella 2010–2011.

Lukas Lerager räjäytti kotiyleisön riemuun viemällä FC Kööpenhaminan johtoon 58. peliminuutilla. Kotijoukkue juhli osumaa komean syöttöketjun päätteeksi, kun Galatasarayn puolustus oli unohtanut Leragerin maalin eteen vapaaksi.

Ottelun lopussa Lerager sai toisen keltaisen korttinsa ja lensi suihkuun. Galatasarayn loppurynnistys jäi aivan päätösminuutteja lukuun ottamatta vaisuksi.

Bayern keräsi 16 pistettä, FC Kööpenhamina kahdeksan, Galatasaray viisi ja Manchester United neljä. Bayernin maalin laukoi 70. minuutilla Kingsley Coman.

Manchesterilaisryhmän tuskaa lisäsi Harry Maguiren loukkaantuminen.

PSV pelaa komeaa kautta

Sevillan vaisu kausi jatkui 1–2-vierastappiolla Lensille. Sevilla jäi kahteen pisteeseen ja B-lohkon jumboksi.

Arsenal oli varmistanut lohkovoittonsa jo aiemmin. Tiistaina Arsenal pelasi 1–1-vierastuloksen PSV Eindhovenia vastaan. Yhteensä 13 pistettä keränneen lontoolaisjätin lisäksi B-lohkosta pudotuspeleihin eteni PSV, jonka saalis oli yhdeksän pistettä.

Sevillan tiistai synkkeni lisäajan kuudennella minuutilla, kun kotijoukkueen Angelo Fulgini nosti pallon maalivahti Marko Dmitrovicin yli maaliin.

Przemyslaw Frankowski vei Lensin toisella puoliajalla rangaistuspotkusta johtoon ja konkaritähti Sergio Ramos toi Sevillan niin ikään rangaistuspotkusta tasoihin.

Sevillan kausi on ollut nihkeä myös Espanjan liigassa, sillä se on sijalla 16. Joukkue on kerännyt 15 liigakamppailustaan vain 13 pistettä.

PSV pelaa komeaa kautta, sillä se on voittanut kaikki 15 otteluaan Hollannin liigassa.

C-lohkossa Napoli juhli 2–0-kotivoittoa Bragasta ja Real Madrid 3–2-vierasvoittoa Union Berlinistä. Real eteni lohkon voittajana ja Napoli kakkosena jatkoon.

D-lohkossa Milanon Inter pelasi maalittoman kotituloksen Real Sociedadia vastaan ja Salzburg hävisi kotonaan Benficalle 1–3. Real Sociedad voitti lohkon ja Inter sijoittui samalla pistemäärällä toiseksi.

Tapio Keskitalo