Frozenin tekijöiden uutuus on Disneyn satavuotisjuhlaelokuva – Toiveeseen kerättiin inspiraatiota yhtiön klassikoista, ohjaajat kertovat

Toiveen ei pitäisi olla mikä tahansa Disney-leffa. Walt Disney perusti elokuvayhtiönsä tasan sata vuotta sitten. Toivetta on markkinoitu paitsi juhlavuosielokuvana, myös animaatioteoksena, jossa perinne huipentuu.

Tarina valtakunnan pelastavasta 17-vuotiaasta Asha-tytöstä ainakin mukailee prinsessatarinoiden traditiota ja moderneja tuulia. Juhlaelokuvassa on myös mukana monia klassikoista tuttuja Disney-hahmoja vilahduksina tai viittauksina.

Mutta kun traileria myöten kerrotaan, että tässä huipentuu sadan vuoden perinne, miten paineiden kanssa pärjätään?

– Keräsimme kuvia kaikista Disneyn animaatioista ja laitoimme ne ilmoitustaululle seinälle innoittamaan meitä. Siinä oli kymmeniä kauniita kuvia, erilaisia tyylejä ja väripaletteja, sata vuotta upeaa historiaa, kertoo Chris Buck etäyhteydellä Lontoosta.

Buck on Toiveen toinen ohjaaja, toinen on pitkän elokuvan ohjaajana ensikertalainen Fawn Veerasunthorn.

– Eräs seikka oli monissa noissa elokuvissa yhteistä. Niissä esitetään toivomus tähdelle. Se vei raskaan painon pois, meillä olisi siis piirre, joka on niin keskeinen Disneyn dna:lle, Buck jatkaa.

Toive alkaa kohtauksella, jossa Asha esittää tähdelle toiveensa. Tarina on rakennettu toivomisen teemalle: valtakunnan hallitsija väittää toteuttavansa alamaistensa toiveita, mutta ehkä sittenkin estää niiden toteutumista, ja Ashan tulee paljastaa vallanpitäjän todellinen pirta.

Uusia tekijöitä

Thaimaalaissyntyinen Fawn Veerasunthorn aloitti Disneyllä story artistina eli visuaalisena tarinankehittäjänä. Kun Chris Buck ohjasi Frozenia, Veerasunthorn kuului tiimiin hänen alaisenaan.

– Ohjaajan työssä pelotti, että meillä pitäisi olla vastaukset kaikkeen. Mutta tosiasiassa huomasin edelleen tekeväni tasa-arvoista yhteistyötä mahtavien ystävieni ja lahjakkaiden taiteilijoiden kanssa, Veerasunthorn sanoo.

– Ainahan kaikkeen ei ole heti ratkaisua. Joskus pitää lausua toive ääneen, kuten Asha tekee, ja apua saa.

Toiveen käsikirjoittajiin kuului Jennifer Lee, joka nimitettiin koko Disneyn animaatio-osaston luovaksi johtajaksi 2018. Lee ja Buck ohjasivat yhdessä jättimenestys Frozenin ja sen jatkon.

– Toive on kunnianosoitus menneelle, mutta pyrimme saamaan klassisen tyylin eloon uusimmalla teknologialla, Lee sanoo.

– Minulle tärkein fokus on nyt löytää nuoria ja innostuneita tekijöitä mukaan. Uutta sukupolvea edustaa myös säveltäjä Julia Michaels.

Michaels on tehnyt aiemmin biisejä muun muassa Selena Gomezille ja Justin Bieberille.

Intohimotyötä sukupolvelta toiselle

Tuttujen elementtien ja vilahdusrooleja tekevien klassikkohahmojen sovittaminen Toiveeseen piti tehdä tyylillä.

– Emme tietenkään aloittaneet listalla viittauksia ja asioita, jotka pitää väkisin saada mukaan. Tämä on alkuperäissatu, oma elokuvansa, joka seisoo omilla jaloillaan, Buck sanoo.

– Läsnä vain on näitä pieniä juttuja, jotka heijastavat rakkauttamme meitä edeltäneitä Disney-taiteilijoita kohtaan.

Mutta kun käsissä on Disneyn koko historia, kuten Toiveen trailerikin julistaa, eikö kyse ole aikamoisista velvollisuuksista?

– En tiedä, ovatko nämä välttämättä velvollisuuksia, sillä olemme intohimoisia ja olemme kasvaneet Disneyn elokuvien parissa, Buck sanoo.

Hän muistuttaa aloittaneensa Disneyllä, kun animaatiot piirrettiin käsin. Vuonna 1981 ensi-iltansa saaneen Topin ja Tessun piirtäminen aloitettiin 1977, ja Buck tuli mukaan porukkaan niihin aikoihin. Silloin Disneyllä vielä työskentelivät “yhdeksän vanhaa miestä”, veteraanianimaattorien joukko, joiden tiimi loi klassikkoja vuoden 1937 Lumikista alkaen.

– He antoivat kapulan minun sukupolvelleni. Tämä on minulle intohimotyö ja tämä elokuva on rakkauskirjeeni ja kiitokseni kaikille noille taiteilijoille, Buck toteaa.

Yleisöreaktio Yhdysvalloissa pettymys

Disneyn Toive on Yhdysvalloissa joulukauden suuri perhe-elokuva kilpailevien studioiden Warner Brosin Vonkkan ja Universalin Trolls Band Togetherin rinnalla. Suomessa välipäivien yleisöryntäyksessä lasten huomiosta kilpailee myös uusi Pelle Hermanni-elokuva, joka saa ensi-iltansa 22. joulukuuta.

Toive ehti ensi-iltaan Pohjois-Amerikassa jo marraskuun lopulla. Sen yleisömenestys oli raju pettymys Disneyn juhlaelokuvaksi – ja muutenkin. Ensi-iltaviikonloppuna sen edelle kirivät uusi Hunger Games -elokuva sekä Ridley Scottin spektaakkeli Napoleonista.

Toive ei ole ollut kriitikoidenkaan mieleen. Etenkin englanninkielisen maailman elokuva-arvosteluja keräävän Rotten Tomatoes -sivuston listan mukaan Toive on saanut Disney-leffoista huonoimman vastaanoton pariinkymmeneen vuoteen.

Parhaan animaatioelokuvan Oscar-kisassa taas varteenotettavimpia ennakkosuosikkeja ovat Spider-Man: Across the Spider-Verse, Hayao Miyazakin Poika ja haikara ja Pixarin Elemental.

Kalle Kinnunen