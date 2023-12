Gaza jaettiin ruudukoksi evakuointikehotuksia varten – maaoperaatiotaan laajentava Israel kiistää haluavansa ajaa palestiinalaiset kodeistaan pysyvästi

Gazassa maaoperaatiotaan laajentava Israel sanoo, ettei se halua ajaa Gazan kaistan palestiinalaisia kodeistaan pysyvästi. Monet palestiinalaiset ovat syyttäneet Israelia siitä, että maa pyrkii 75 vuoden takaisten tapahtumien toisintoon. Tuolloin noin 760 000 palestiinalaista pakeni kodeistaan Israelin valtion perustamisen yhteydessä, eivätkä he päässeet koskaan palaamaan kotiseuduilleen.

Israelin mukaan evakuointimääräykset ovat tilapäisiä maan sotiessa Gazaa hallitsevaa äärijärjestö Hamasia vastaan.

– Olemme pyytäneet siviilejä evakuoitumaan taistelukentältä ja osoittaneet heille humanitaarisen vyöhykkeen Gazan kaistan sisällä, kertoi toimittajille Israelin asevoimien tiedottaja Jonathan Conricus.

Conricus viittasi puheissaan Gazan rannikolla sijaitsevaan al-Mawasin alueeseen, jonne Israel on halunnut gazalaissiviilien siirtyvän. Israel on penännyt asiassa yhteistyötä gazalaisia auttavilta järjestöiltä.

– Olemme täysin tietoisia siitä, että tila on vähissä, ja siksi tarvitsemme kansainvälisten humanitaaristen organisaatioiden tukea al-Mawasin infrastruktuurin kehittämisessä, tiedottaja sanoi.

YK on vastustanut ajatusta al-Mawasin käyttämisestä tähän tarkoitukseen siinä muodossa kuin Israel on sitä esittänyt. YK:n alaisen UNRWA:n Israelille viime kuussa lähettämässä kirjeessä järjestö sanoi, että ajatus turvavyöhykkeistä toimii vain, jos sodan kaikki osapuolet hyväksyvät ne ja sitoutuvat niiden varjeluun, kertoi New York Times.

Älypuhelinta tarvitaan varoituksiin

Israel on ottanut käyttöön uuden evakuointikehotusten järjestelmän, jossa Gazan kaista on jaettu numeroiduksi ruudukoksi, kertoo muun muassa Guardian. Yli 600 ruudusta koostuvan kartan perusteella alueen asukkaille voidaan teoriassa lähettää tarkkoja evakuointikehotuksia.

Gazalaisia on tiedotettu asiasta ilmasta pudotettavilla lehtisillä, jotka sisältävät älypuhelimella luettavan QR-koodin. Tämä koodi vie käyttäjän Israelin asevoimien arabiankieliselle sivustolle, jossa on julkaistu evakuointikehotuksissa käytettävä ruudukkokartta numeroineen.

– Karttaa voi suurentaa ja katsoa, asuuko esimerkiksi ruudussa 216 vai 217. Sitten tietää lähteä kotoaan, jos Israelin armeija kertoo pommittavansa ruudun 216, sanoo X:ssä (entinen Twitter) Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart.

Lehtisiä on pudotettu Etelä-Gazassa, kertoo kuvan lehtisestä X:ssä julkaissut gazalaistoimittaja Hind Khoudary. Järjestelmä on arvostelijoiden mukaan Gazassa toimimaton ratkaisu.

– Koko reaaliaikaisesti päivittyvä pommitusohje on paitsi makaaberi, myös täynnä käytännön ongelmia. On toistaiseksi epäselvää, miten Gazan palestiinalaiset ovat onnistuneet käyttämään tätä, tai eivät, kertoo Stewart X:ssä.

Stewartin mukaan monilla Gazan kaistan palestiinalaisilla ei ole mahdollisuutta päästä verkkoon tai saada puhelimiaan ladatuksi, joten netissä annettujen päivitysten tehokkuus jää kyseenalaiseksi.

Egypti ei halua palestiinalaisia

Israelin viestintää gazalaisille siviileille on arvosteltu ristiriitaiseksi ja hämmentäväksi.

– Olemme julkistaneet evakuointimääräyksiä, joita joudumme jatkuvasti korjaamaan, koska kartat ovat sekä hämmentäviä että virheellisiä. Jos haluat lisää tietoa, ole hyvä ja käytä puhelintasi, jota et voi ladata ilman sähköä, skannataksesi QR-koodin ja paetaksesi ruuhkaantuneelle alueelle, jota emme lupaa jättää pommittamatta, kuvaili ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin toiminnanjohtaja Sari Bashi X:ssä.

Israelin ja Hamasin välinen sota puhkesi jälleen avoimiin taisteluihin viikon pituisen tulitauon jälkeen perjantaina. Hamasin alaisten viranomaisten mukaan sodassa on kaikkiaan kuollut Gazassa yli 15 500 ihmistä. Sodan aloittaneessa Hamasin hyökkäyksessä Israeliin 7. lokakuuta kuoli Israelin mukaan noin 1 200 ihmistä.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA arvioi, että noin 1,8 miljoonaa ihmistä Gazassa – eli lähes 80 prosenttia väestöstä – on joutunut pakenemaan kodeistaan sotatoimien alta.

Gazan rajanaapuri Egypti on tehnyt selväksi, ettei se halua päästää palestiinalaisia pakolaisia alueelleen, ja se on vastustanut jyrkästi palestiinalaisten mahdollisia pakkosiirtoja. Guardianin mukaan Egypti pelkää myös sitä, että palestiinalaiset yrittäisivät ylittää rajan väkisin sen tiukasta vartioinnista huolimatta.

Israel on sanonut, ettei palestiinalaisten ajaminen Egyptiin ole sen tavoitteena. Myös Yhdysvaltojen kantana on ollut se, että gazalaisten tulee voida jäädä koteihinsa Gazaan.

—

Lähteenä myös AFP

Lassi Lapintie