Gazan eteläosassa käydään raskaita taisteluita

Gazassa Israelin joukot piirittivät alueen eteläosan suurinta kaupunkia Khan Yunisia keskiviikkona. Israelin armeijan mukaan alueella käytiin erittäin raskaita taisteluita.

– Taistelut tiistaina olivat kiivaimpia maaoperaation alkamisen jälkeen, kertoi Israelin asevoimien johtoon kuuluva kenraali Yaron Finkelman.

Israelin asevoimat keskittyy nyt Gazan eteläosiin sen jälkeen, kun alueen pohjoisosassa käydyt taistelut ovat saaneet aikaan valtavaa tuhoa ja pakottaneet liki kaksi miljoonaa ihmistä pakenemaan kodeistaan.

– Joukkomme piirittävät nyt Khan Yunisin aluetta eteläisellä Gazan kaistalla. Olemme varmistaneet monia Hamasin tukikohtia Gazan pohjoisosassa, ja nyt operoimme sen tukikohtia vastaan etelässä, kertoi Israelin asevoimien esikuntapäällikkö kenraaliluutnantti Herzi Halevi.

Israelin armeija kertoi viestipalvelu X:ssä varhain keskiviikkona, että useita äärijärjestö Hamasin komentajia olisi saanut surmansa ilmaiskuissa lähellä indonesialaista sairaalaa.

Hamasin ja toisen palestiinalaisen äärijärjestön, Islamilaisen Jihadin, lähteet vahvistivat uutistoimisto AFP:lle keskiviikkona, että niiden taistelijat kävivät parhaillaan taisteluja Israelin asevoimia vastaan estääkseen sitä ottamasta haltuunsa Khan Yunisia ja sitä ympäröiviä alueita.

Hamasin lähteiden mukaan kymmeniä ihmisiä olisi kuollut tai haavoittunut raskaissa iskuissa Khan Yunisin itäpuolella.

Asevoimat väitti löytäneensä asevaraston Gazassa

Israelin asevoimat sanoi keskiviikkona löytäneensä suuren asevaraston siviiliväestön keskeltä Gazan kaistalla. Varasto sijaitsi lähellä lääkäriasemaa ja koulua, kerrotaan asevoimien lausunnossa.

Varastossa oli lausunnon mukaan muun muassa panssarintorjuntaohjuksia, pitkän matkan ohjuksia, kranaatteja, drooneja ja muita aseita. Osan löytyneistä aseista asevoimat sanoo tuhonneensa paikalla, mutta osa on lähetetty lähempiin tutkimuksiin.

Asevaraston löytyminen on Israelin asevoimien mukaan lisätodiste siitä, että Hamas käyttää Gazan kaistan asukkaita ihmiskilpinä.

Asevoimien ilmoitusta ei ole tarkistettu riippumattomista lähteistä.

”Väitteet täytyy tutkia täydellisesti”

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk ilmaisi keskiviikkona syvän huolensa väitteistä, joiden mukaan äärijärjestö Hamasin taistelijat olisivat syyllistyneet seksuaaliseen väkivaltaan hyökätessään Israeliin 7. lokakuuta. Samalla hän kehotti Israelia antamaan hänen ryhmänsä tutkia asiaa.

– Nämä ovat hyvin, hyvin vakavia syytöksiä, jotka täytyy tutkia ja dokumentoida asianmukaisesti, hän sanoi.

Türkin mukaan hän on toistuvasti pyytänyt Israelilta pääsyä tutkimaan väitteitä, mutta ei ole saanut vastausta.

Türkin kommentit tulivat keskellä lisääntyvää kritiikkiä YK:ta kohtaan. Joidenkin mielestä järjestön reaktio on ollut laimea väitettyihin raiskauksiin ja muuhun seksuaaliseen väkivaltaan Hamasin hyökkäyksen aikana.

Hamas on kiistänyt väitteet raiskauksista ja seksuaalisesta väkivallasta 7. lokakuuta Israeliin tehdyn hyökkäyksen aikana ja sanonut väitteiden olevan perättömiä valheita.

Keskiviikkona YK:n lastenjärjestön Unicefin pääjohtaja Catherine Russell luonnehti kauhistuttaviksi kuvauksia seksuaalisesta väkivallasta 7. lokakuuta.

– Eloonjääneitä on kuultava, tuettava ja heistä on pidettävä huolta. Väitteet täytyy tutkia täydellisesti. Me tuomitsemme sukupuoleen perustuvan väkivallan sekä kaikenlaisen väkivallan naisia ja tyttöjä kohtaan, Russell kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Israel hyökkäsi Gazaan vajaa kaksi kuukautta sitten sen jälkeen kun 1 200 ihmistä, valtaosin siviilejä, oli saanut surmansa Hamasin ja muiden palestiinalaisjärjestöjen hyökkäyksessä Israeliin.

Israelin hyökkäyksessä on sen jälkeen Hamasin lähteiden mukaan kuollut jo lähes 16 300 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Lukua ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Palestiinalaisjärjestöt sieppasivat Israelin mukaan myös yli 240 panttivankia. Osa panttivangeista on vapautettu, mutta Israelin mukaan liki 140 ihmistä on edelleen vankina.