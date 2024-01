Salon länsipuolella liikkuvan Hajalan–Paimion susilauma haluttiin hävittää kokonaan susien aiheuttamien vahinkojen takia.

Kaksikymmentä metsästysseuraa Liedosta Angelniemelle ja Salosta Marttilaan haki Suomen riistakeskukselta poikkeuslupaa kahdeksan suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Ajatuksena oli, että muun muassa lammastiloille iskeneet sudet hävitettäisiin kerralla.

Perniössä haettiin lisäksi poikkeuslupaa kahden suden poistamiseksi, ennen kuin ne ehtivät perustaa uuden lauman Perniön länsiosiin.

Riistakeskus hylkäsi lupahakemukset perjantaina, koska sen mielestä perustelut poikkeuslupien myöntämiseksi eivät ole riittäviä.

– Ei riistakeskus kiistä millään lailla, etteikö susista olisi ongelmia. Me tunnistamme ja metsästäjät tunnistavat ongelmat, mutta suden suojelu on tiukka ja ihmisen on sopeuduttava. Tämä on karvas kalkki, Varsinais-Suomen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermansson sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi pari viikkoa sitten asetuksen, jonka mukaan suden metsästykseen saa myöntää enintään 28 poikkeuslupaa poronhoitoalueen ulkopuolella.

Suomen riistakeskus sai kaikkiaan kuusi hakemusta kannanhoidollisesta metsästyksestä Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla.

Kaikki hakemukset hylättiin perjantaina. Riistakeskuksen mukaan hakemusten perusteluita ei voi pitää riittävinä suhteessa korkeimman hallinto-oikeuden uuteen ratkaisukäytäntöön.

Salon ja Paimion susilaumaa koskevassa hakemuksessa muistutettiin, että Lounais-Suomessa on Luonnonvarakeskuksen mukaan 15 perhelaumaa.

Saloon seudulle on syntynyt uusi Hajalan–Paimion lauma, minkä lisäksi Perniössä liikkuva susipari synnyttää todennäköisesti pian uuden lauman.

Hakemuksen mukaan susilaumat ovat aiheuttaneet merkittäviä eläinvahinkoja maataloustuottajille. Kunnat ovat joutuneet järjestämään lapsille ylimääräisiä koulukyytejä susihavaintojen takia.

Susista on haittaa myös metsästäjille, jotka joutuvat esimerkiksi rajoittamaan metsästyskoiriensa käyttöä petoalueilla välttääkseen koirien menetyksen pedoille.

Hakemuksen mukaan susikannan tihentymien säätelemiseksi ei ole muuta keinoa kuin metsästys.

Paimion lauma olisi haluttu hävittää jo kaksi vuotta sitten, mutta lupaa ei myönnetty.

Riistapäällikkö Jörgen Hermanssonin mukaan Hajalan–Paimion lauma on todistetusti aiheuttanut vahinkoa. Jos metsästykseen lähdettäisiin, yksittäisten eläinten poistaminen laumasta ei riitä.

Sama ajatus oli vuonna 2021, kun riistakeskus myönsi poikkeusluvan kolmen suden perhelauman metsästykseen Somerniemellä.

– Jos ongelma on laumassa, isketään laumaan niin, että poistetaan reviiriltä kaikki sudet. Se on toimenpiteenä kontrolloitu. Jos poistetaan vain alfasusi, pentujen aiheuttama vahinko jatkuu, hän perustelee.

Somerniemen poikkeusluvasta valitettiin, ja Turun hallinto-oikeus kumosi riistakeskuksen päätöksen.

Sen jälkeen susien, karhujen ja ilvesten metsästystä on puntaroitu korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja EU-tuomioistuimessa.

– Samat lakipykälät koskevat kaikkia suurpetoja. Karhupäätökset kiristivät linjaa entisestään, Jörgen Hermansson sanoo.

Hakemusten ongelma oli, ettei niissä pystytty perustelemaan riittävän tarkasti poikkeuslupia eikä todistamaan, että metsästys poistaa ongelman.

Riistakeskus totesi päätöksessään, että Salon ja Paimion alueella on todennäköisesti useita susilaumoja ja ehkä kokonaan uusi susilauma, jota ei ole aiemmin todettu virallisessa kannan arvioissa. Metsästystä on vaikea kohdistaa juuri vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin.

Riistakeskus totesi myös, että sudet saattavat haitata hirvieläinten metsästystä merkittävästikin. Tilastojen mukaan esimerkiksi valkohäntäpeurojen metsästys on kuitenkin sujunut alueella lähes samalla tavalla kuin muuallakin maakunnassa.