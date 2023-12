Hämeenlinnalaisella hyväntekijälle ja potkukelkkaparkin pitäjälle kutsu Presidentinlinnaan oli 110-prosenttinen yllätys

Hämeenlinnassa potkukelkkarataa ja -parkkia pitävälle Tauno Hovilalle kutsu Linnan juhliin oli 110-prosenttinen yllätys.

– Kyllä se aina maalaispoikaa pikkaisen jännittää, hän myöntää STT:lle.

Hovila on pitänyt 8–9 vuotta potkukelkkaparkkia Hämeenlinnan Alajärvellä. Potkukelkkaparkkia ja jäällä olevia potkukelkkareittejä ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Hovilan mukaan ylläpidosta vastaa ”puolen tusinaa eläkeläisukkoa”. Hän aloitti potkukelkkaparkin pyörittämisen eläkkeellä ja toiminta oli aluksi pienimuotoisempaa.

Tällä hetkellä kelkkoja on reilut 170. Jos on hyvät ilmat, jääparkin parkkipaikalla on niin täyttä, etteivät kaikki välttämättä mahdu mukaan. Hän kertoo, että parhaimmillaan parkkipaikalla on ollut noin 200 autoa. Hän sanoo työssään olevan kaikista parasta kelkkailijoiden palaute.

– Kun kaikki lähtee iloisin mielin, hymyssä suin kotiin.

Aluksi Hovila osti kelkkoja huutokaupoista ja kirpputoreilta, nyt kelkkoja omistavat eri firmat, joiden logot ovat kelkoissa.

Itsenäisyys on Hovilalle tärkeää. Hänen isänsä oli sodassa ja sotainvalidi.

Tänä vuonna Linnan juhlien teemana on ajat vaihtuvat. Hovila sanoo, että voi pitää vähän paikkansa, että hän on osa aikojen vaihtumista. Miksi?

– Siihen en kyllä osaa sanoa mitään, hän naurahtaa.

Viivi Salminen