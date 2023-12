Herootes kulttuurin mailla

JUHA RUUSUVUORI.

Hyvää iltaa, hyvää iltaa

itse kullekin säädylle

sekä isännill´että emännill´

joita hallituksessa on

ja me toivotamm ”ja me toivotamm”

onnellista taidejoulua

ja sitä juustohöylää

joka meidän kaikkeimme ylitse käy.

Hallitus, sehän ajoi

juustoisella höylällään

siihen asti kun se tuli

turhapuron mailta

H: Hallitus Herootes olen minä

R: Jaa, minä tykkään että

sinä olet yksi leikkuri

H: Jaa, minä en ole ruohonleikkuri,

vaan maan hallitus, joka kannan

minun viisauttani minun

esi-isieni jälkeen. Hoo, miksi olet noin synkkä?

R: Hoo, jos minä olen synkkä

olen minä kaikilta tunnettu

hoo, jos minä olen laiha,

olen minä sossusta potkittu

yksi herra ja kuningas

runokirjojen maasta.

H: Hoo, vaikka sinä kuinka olet yksi kolmeljanttari

tai taiteilija runokirjojen maasta,

pitää sinun lankeemaan minun eteeni polvilles

ja ylistämän minua.

R: Ei minä vaan turkistarhaaja!

H: Sinä taikka sun kyhäelmäs!

Katsokaatte nyt tuota runoilijain kuningasta

kuinka sen pitää rukoileman hallitusta

ja lipomahan kielelläns sen kalosseja

H: Menkää taiteen etistämiskeskukseen,

tiijatteriin ja kirjastoon. Sieltä te

löydätte heikossa hapessa poikalapsen

käärittynä värikkäisiin taideteoksiin,

jota Väinämöinen ja Kaurismäki vartioitsevat

ynnä Eino Leinon ja Alvar Aallon kanssa.

Höylä se kulukeepi Helesingin mailta

Helesingin mailta ja se

himmeästi viuhui yli maanpiirin

ja se höylä oli höyniltä ulos lähetetty,

ulos lähetetty ja he riensivät uhraamaan

kirjat, maalaukset ja teatteritaiteen

ja lukutaidon siihen päälle vielä.

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.