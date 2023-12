Human Rights Watch: Israel näännyttää siviilejä Gazassa tarkoituksella

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch syytti maanantaina Israelin näännyttävän siviilejä tarkoituksella Gazassa. Israel on estänyt niin polttoaineiden, veden kuin ruoan kuljetuksen Gazaan.

– Israelin hallitus käyttää siviilien näännyttämistä sodankäynnin keinona Gazassa, mikä on sotarikos, järjestö totesi raportissaan.

Israel tyrmäsi järjestön raportin ja syytti sitä ”antisemitistiseksi”.

Myös YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) johtaja Philippe Lazzarini totesi viikonloppuna, että häntä ei yllättäisi, jos ihmisiä Gazassa alkaa kuolla nälkään tai nälän, tautien ja vastustuskyvyn heikkenemisen yhteisvaikutuksiin.

Turvallisuusneuvosto äänestää tänään

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä äänestää tänään päätöslauselmasta, jossa vaaditaan kiireellistä taisteluiden päättämistä Gazassa.

Kolmatta kuukautta jatkuvassa Israelin hyökkäyksessä Gazaan on saanut surmansa ainakin 18 800 ihmistä, valtaosin naisia ja lapsia, kertoo äärijärjestö Hamasin kontrolloima Gazan terveysministeriö. YK:n mukaan 80 prosenttia alueen asukkaista on joutunut jättämään kotinsa.

Hamas kertoi tänään, että pelkästään eilen Israelin iskussa olisi kuollut ainakin 110 palestiinalaista.

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus taas sanoi olevansa järkyttynyt gazalaisen Kamal Adwanin sairaalan viime päivien tuhosta. Israelin joukot tekivät usean päivän hyökkäyksen sairaalan alueella.

WHO myös totesi, että vain alle kolmannes Gazan sairaaloista on edes osittaisessa toiminnassa.

Tulitaukovaatimuksia

Paine tulitaukoa kohtaan on kasvanut kansainvälisesti. Sunnuntaina Israelissa vieraillut Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna vaati välitöntä tulitaukoa alueelle.

Saksan ja Britannian ulkoministerit taas vaativat Times-lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa ”kestävää tulitaukoa”. Heidän mukaansa tavoitteena ei tule olla vain taisteluiden päättäminen, vaan pysyvän rauhan etsiminen esimerkiksi kahden valtion ratkaisun kautta.

Aiemman lyhyen tulitauon neuvotellut Qatar kertoi johtavansa neuvotteluja uuden tulitauon aikaansaamiseksi.

Israel käynnisti laajamittaisen hyökkäyksen Gazaan lokakuussa sen jälkeen, kun Hamas hyökkäsi Israeliin. Hamasin hyökkäyksessä kuoli Israelin viranomaisten tuoreiden lukujen mukaan 1 140 ihmistä, valtaosin siviilejä.

Hamas otti myös panttivankeja, joista 129 on Israelin mukaan edelleen Gazassa.

Israel on saartanut Egyptin kanssa Gazaa vuodesta 2007 sen jälkeen, kun Hamas nousi alueella valtaan. Israel on rajannut gazalaisten elämää ja liikkumista tiukasti jo ennen tämänhetkisiä taisteluita, ja Gaza on ollut hyvin riippuvainen muun muassa kansainvälisestä ruoka-avusta.

Israelin ja Hamasin välillä on nähty vuosien saatossa useita väkivaltaisuuksia.

Israel surmasi palestiinalaisia Länsirannalla

Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet myös Israelin miehittämällä Länsirannalla. Palestiinalaisviranomaisten mukaan Israel surmasi eilen viisi palestiinalaista paikallisella pakolaisleirillä

Hamasin mukaan lähes 300 palestiinalaista on kuollut Länsirannalla sen jälkeen, kun lokakuun taistelut alkoivat.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuodesta 1967 ja perustanut sinne siirtokuntia. Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien EU ja Suomi, ovat tuominneet siirtokunnat kansainvälisen oikeuden vastaisina.