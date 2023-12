Hyvästi Turun Tunnin Juna, tervetuloa Länsirata – radan hintalapusta halutaan pois miljardi

Aiemmin Turku–Helsinki-radan kokonaiskustannukseksi on arvioitu 3,8–4 miljardia euroa. Uusien suunnitelmien mukaan hintalappu voitaisiin puristaa 2,8–3:een miljardiin euroon.

Lisäksi hankeyhtiö Turun Tunnin Juna Oy:n nimi päätettiin keskiviikon yhtiökokouksessa muuttaa Länsirata Oy:ksi.

Yhtiökokouksessa päätettiin nimenmuutoksen lisäksi muuttaa hankkeen suunnitteluperusteita investointikustannusten alentamiseksi, laajentaa yhtiön toimialaa suunnittelusta rakentamiseen sekä hakea rakentamiselle EU:n CEF-rahoitustukea.

Uusien suunnitelmien mukaan Salon ja Lohjan välisestä ratayhteydestä tulisi yksiraiteinen ja rata palvelisi vain henkilöjunaliikennettä. Säästöjen takia hankeyhtiö voisi tarvittaessa luopua tavoitteesta, jossa junien maksiminopeus olisi 300 kilometriä tunnissa.

Yhtiökokous ei käsitellyt keskiviikkona uutisoituja hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksia rahoitusosuuksista, joissa valtion osuus olisi 51 prosenttia ja kuntien 49 prosenttia.

Hallituksen muille osakkaille lykkäämän osuuden suuruutta on kritisoitu sekä Salossa että Turussa. Osuutta pidetään aivan liian suurena.

Valiokunnan näkemyksen perusteella Salon 4,8 prosentin osuus olisi Espoo–Lohja- ja Salo–Kupittaa-rataosuuksien kustannuksista 43 miljoonaa euroa, minkä päälle tulisivat joskus Salo–Espoo-rataosuuden kustannukset.

– Rahoitusosuudet eivät olleet kokouksen agendalla. Kokouksen päätökset mahdollistavat sen, että kun omistajat löytävät toisensa ja sopivat, millaisella keskinäisellä kustannusjaolla tehdään ensi kevään investointipäätöksiä ensimmäisten vaiheiden toteuttamiseksi, me voimme olla taho, joka vastaa sekä suunnittelemisesta, rakentamisesta että EU:n CEF-tukien hakemisesta, Ottavainen tiivistää.

Ottavainen korostaa, että on viime kädessä omistajien päätettävissä, mitä he rahoillaan haluavat hankeyhtiön tekevän ja millä aikataululla. Omistajat päättävät myös siitä, halutaanko yhtiön esittämät säästöt toteuttaa vai mennäänkö aiemmin esitetyn suunnitelman mukaan.

– Yhtiön kohtalo on aina omistajiensa käsissä.

Ottavaisen mukaan uudet säästösuunnitelmat käyttöön ottamalla Salo–Kupittaa-kaksoisraiteen hinta olisi noin miljardi, yksiraiteisen Salo–Lohja-rataosuuden kustannus toinen miljardi ja Lohja–Espoo-kaksoisraiteen kustannusarvio olisi noin kolmas miljardi.

Kokouksessa ei tehty muutoksia hankkeen aikatauluihin tai ydintavoitteisiin.

– Ratasuunnitelmat viedään päätökseen nykyisen CEF-tukisopimuksen mukaisesti ja suunnitelmia päivitetään rakentamissuunnittelun yhteydessä. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta hankkeen aikatauluun tai rakentamisen aloittamiseen, totesi Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen puheenjohtaja Minna Forsström tiedotteessa.

Toimitusjohtaja Ottavaisen mukaan hankeyhtiö sai vihreää valoa mennä eteenpäin tukihakemusten kanssa.

– Suunnittelun kautta päästään realisoimaan säästöjä. Toivomme, että omistajat tekevät investointipäätöksiä ensi keväänä ensimmäisten vaiheiden kanssa.

Ottavainen sanoo tietävänsä, että rahoitusosuuksista tullaan todennäköisesti käymään omistajien kesken keskusteluja pitkälle kevääseen. Tunnin junan, tai Länsiradan, matka ei kuitenkaan ole Ottavaisen mukaan suinkaan pysähtymässä.

– Resiinan pumppaaminen jatkuu, ellei suorastaan kiihdy, Ottavainen sanoo.

Yhtiökokous päätti, että hankkeelle tavoitellaan EU:n CEF-rahoitustukea käynnissä olevan CEF2-rahoituskauden 2021–2027 haussa. Tukea haetaan koko yhteyden rakentamissuunnitteluun sekä yhteysvälien Espoo-–Hista ja Salo–Hajala rakentamiseen.

– Suunnitteluperusteiden muuttamisella virtaviivaistetaan ja parannetaan oleellisesti hankkeen rahoitettavuutta ja mahdollisuuksia EU-tuen saamiseen. Samalla kielteiset ympäristövaikutukset vähenevät, kertoo Ottavainen.

Päätös rakentamisen ottamisesta mukana yhtiön toimialaan ei Ottavaisen mukaan vaikuta osakkaiden rahoitussitoumuksiin tai rakentamisen rahoittamiseen, josta päätetään myöhemmin.