Hyvätuloiset pilaavat ilmaston

Brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam julkaisi marraskuussa hätkähdyttävän raportin, joka ei juurikaan saanut palstatilaa maailman medioissa. Olisi pitänyt. Oxfam nimittäin selvitti laajassa tutkimuksessaan, ketkä ovat pahimpia syyllisiä ilmastonmuutokseen. Roistoja ovat hyvätuloiset.

Siinä ei tietenkään ole mitään uutta, että rikkaat kuluttavat enemmän luonnonvaroja kuin köyhät. Mutta Oxfamin selvityksessä ravisuttavinta ovat mittasuhteet. Maailman väestön vaurain prosentti aiheuttaa enemmän päästöjä kuin kaksi kolmasosaa maapallon muusta väestä. He paitsi omistavat saastuttavimmat yritykset, myös ylläpitävät elämäntyyliä, jossa päästöjä syntyy poskettomia määriä.

Kun globaalissa mitassa puhutaan rikkaista, tarkoitetaan suomalaisittain hyvätuloisia. Pahimpaan prosenttijengiin pääsee jo noin 130 000 euron tuloilla.

Suomessa on viime aikoina paheksuttu esimerkiksi entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) uutta elämäntyyliä, johon kuuluu lentely ympäri maailmaa. Kesällä moni raivoistui vasemmistopoliitikkojen Aino-Kaisa Pekosen ja Silvia Modigin osallistumisesta Amazing Race -ohjelmaan. Formaatti perustuu lentelyyn ympäri maailman.

Julkisiin ja muutenkin mielipiteitä jakaviin poliitikkoihin kohdistuva kritiikki olisi helppo kuitata moraalipopulismiksi. Sitäkin se on, mutta ei pelkästään. Kuten Oxfamin raportti osoittaa, eliitin on syytä katsoa peiliin.

Muita on turha usuttaa vähentämään päästöjään, kun oma toiminta ei ole kestävällä pohjalla. Kierrätyksen ja resurssiviisauden vastuuta on pitkään sysätty suurten massojen harteille, ja samalla rikkain eliitti on saanut elää toisin kuin opettaa.

Suomessa ilmastotoimien vastustajat vetoavat usein siihen, että maailmanlaajuisesti Suomen toimilla ei ole mitään merkitystä. Se on osittain totta. Oxfamin mukaan Suomen päästöt ovat vain noin 0,15 prosenttia kaikista maapallon päästöistä.

Silti on hyvä muistaa, että suuri osa suomalaisista kuuluu globaalisti ylimpään kymmenykseen, jolle Oxfamin raportti ei suinkaan anna synninpäästöä. Rikkaimman kymmenen prosentin joukkoon pääsee noin 36 000 euron vuosituloilla. Tämä ryhmä aiheuttaa peräti puolet maapallon ilmastopäästöistä.