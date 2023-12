IL: Musti Group osti lemmikkejä sairastuttaneet perunahiutaleet yritykseltä, joka hankkii elintarviketeollisuuden hylkyeriä eri toimijoilta

Musti Group osti lemmikkejä sairastuttaneet perunahiutaleet hollantilaiselta yritykseltä, joka hankkii elintarviketeollisuuden hylkyeriä eri toimijoilta ja myy niitä eteenpäin, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan perunahiutaleet tulivat Planture Loop -nimiseltä yritykseltä, mutta perunan todellinen alkuperä on yhä tuntematon.

Mustin ja Mirrin omistava Musti Group ja Ruokavirasto ovat Iltalehden mukaan kieltäytyneet vahvistamasta tai kiistämästä tietoja. Musti Group ei myöskään suostunut kommentoimaan Iltalehdelle, tiedettiinkö yrityksessä perunahiutaleen mahdollisista riskeistä.

Iltalehti on tutkinut Mustin ja Mirrin ruokien hankintaketjua yhdessä hollantilaisen tutkivan journalismin toimituksen Follow the Moneyn kanssa, ja IL on pystynyt varmistamaan tiedot asiakirjoista ja muista lähteistä.

Lehti myös kertoo, että Ruokavirasto ilmoitti kolmen viikon viiveellä Hollannin viranomaisille mahdollisesti myrkyllisestä perunahiutale-erästä. Hollannin elintarvike- ja rehuturvallisuutta valvova viranomaisen kertoo IL:lle olleensa yhteydessä Euroopan komissioon selvittääkseen, miksi Suomen viranomaiset eivät tehneet heille asianmukaista ilmoitusta jäsenmaiden viranomaisten välisen hälytysjärjestelmän kautta.

Ruokaviraston pääjohtaja Leena Räsänen kertoo lehdelle, että asiasta on tehty ilmoitus järjestelmän kautta, mutta Iltalehden näkemien ruutukauppausten mukaan tarpeellinen merkintä järjestelmään tehtiin vasta marraskuun loppupuolella.

Musti Group tiedotti viime kuun puolivälissä, että Musti ja Mirri -ketjussa myytyä ruokaa syöneiden lemmikkieläinten sairastumisten syyksi on varmistunut ulkomaisen perunahiutaleen korkea glykoalkaloiditaso eli perunan luontainen myrkky. Yhtiö kertoi tuolloin myös, että Ruokavirasto jatkaa edelleen omia tutkimuksiaan asiassa.

Musti Group on käyttänyt kyseisiä perunahiutaleita kahdessa tuotteessa, jotka poistettiin myynnistä marraskuun alkupuolella.