Ilmaveivit ja suomalaismaalit tähdittivät NHL-iltaa

Jani Hakanpää ratkaisi viime sekunneilla, kun Dallas haki Nashvillestä 3–2-voiton jääkiekon NHL:ssä myöhään lauantaina.

Nashville luisteli maalittoman avauserän jälkeen toisen erän alkupuolella kahden maalin johtoon. Dallas sen sijaan pääsi avaamaan oman maalitilinsä vasta päätöserän yhdeksännellä minuutilla. Jevgeni Dadonovin maalista kirjattiin syöttöpisteet Esa Lindellille ja Roope Hintzille.

Kavennuksesta huolimatta tilanne näytti isäntien päädystä katsottuna lupaavalta vielä aivan ottelun viime hetkille. Lopulta Craig Smith tasoitti rannelaukauksellaan, kun ottelua oli jäljellä 15 sekuntia, ja Jani Hakanpää täräytti voittolaukauksen 11 sekuntia tämän jälkeen.

Maali oli Hakanpäälle kauden kuluvan kauden ensimmäinen. Hänellä on syksyn ajalta kasassa tehot 1+5.

Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 31 kertaa.

Veiviloistoa

Ilmaveivi saa käytännössä automaattisesti kierroksen hienoimman maalin maineen. Kun 18-vuotias Connor Bedard ja tempun erikoismies Trevor Zegras veivasivat kumpikin omansa sunnuntain vastaisena yönä, saivat jääkiekkofanit mieluisan joululahjan.

Chicagon tuoreen ykkösvarauksen taidonnäyte tasoitti avauserässä 1–1:een St. Louisia. Muistoa jäänee haalentamaan ottelun lopputulos, sillä St. Louis voitti 7–5-maali-iloittelun.

Vaikka Bedard on kerännyt kiitettävät 13+17 pistettä, Chicago on Keskisen divisioonan viimeisenä. Matkaa toiseksi viimeiseen on 13 pistettä.

Vuonna 2005 syntynyt Bedard on yksi kaikkien aikojen hehkutetuimmista tulokkaista.

Anaheimin Zegrasille ilmaveivi oli jo NHL-uran neljäs.

Barkov ja Granlund tehoilivat

Florida Panthers nappasi kotikaukalossaan 4–2-voiton hallitsevasta liigamestarista Vegas Golden Knightsista. Joukkueet kohtasivat ensimmäistä kertaa sitten viime kauden loppuottelusarjan.

Voittomaalista vastasi Carter Verhaeghe, jonka päätöserän alun onnistuminen oli hänen sadas maalinsa Floridan riveissä.

Loppulukemat sinetöi Sam Reinhart. Floridan suomalaiskippari Aleksander Barkov kirjautti syöttöpisteen sekä Reinhartin osumasta että Gustav Forslingin 2–1-maalista.

Mikael Granlund keräsi tehot 1+1, vaikka San Jose Sharks hävisi 4–7-maalein Vancouverissa varhain sunnuntaina.

Maali oli hyökkääjälle vasta kauden neljäs, joskin syöttöpisteitä on kertynyt 19.

Myös Carolinen suomalaiset Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho maalasivat sunnuntain vastaisena yönä. Aholla on nyt kasassa 499 runkosarjapistettä NHL:ssä.

Aktiivisista suomalaispelaajista samaan ovat yltäneet vain Barkov, Granlund ja Mikko Rantanen.

