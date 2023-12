Influenssaepidemia alkanut Varsinais-Suomessa – Varhan mukaan koronatapaukset ovat vähenemässä

Koronatilanne on joulun alla vähitellen hellittämässä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tiedotteen mukaan syksyn epidemia-aalto oli raju ja sen huippu osui marraskuun puoliväliin viikolle 46. Silloin Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) kliinisen mikrobiologian laboratoriossa todettiin viikossa lähes 300 koronatapausta.

Hengitystieinfektioita on runsaasti liikkeellä. Influenssa- ja RSV-epidemiat ovat alkaneet Varsinais-Suomessa. Myös koronaa on edelleen runsaasti liikkeellä, vaikka syysaallon huippu on jo ohitettu.

– Määrä on nyt puolittunut siten, että viime viikolla uusia koronalöydöksiä tehtiin lähes 150. Lähiviikkoina koronatapausten odotetaan yhä vähentyvän, muttei kokonaan katoavan, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Koronatapaukset ovat aiheuttaneet kuluneen syksyn aikana merkittävästi kuormitusta Tyksin sairaaloissa ja yleislääketieteen osastoilla, mutta nyt tilanne on vähitellen hellittämässä. Teho-osastolla on syksyn aikana hoidettu vain yksittäisiä koronapotilaita, ja useimmilla heistä tehohoidon varsinainen syy on ollut jokin muu kuin koronainfektio.

A-influenssaepidemia on puolestaan alkanut Varsinais-Suomessa, ja laskennallinen epidemiakynnys ylitettiin 16. joulukuuta. Viime viikolla Tyks kliinisen mikrobiologian laboratoriossa havaittiin 70 uutta A-influenssatapausta. B-influenssaa on todettu vain yksittäisiä tapauksia.

– Valtaviruksena ovat H1N1-tyypin A-influenssavirukset eli vuoden 2009 sikainfluenssan jälkeläisvirukset. Viruslöydösten runsastumisen myötä A-influenssapotilaiden sairaalahoitotarvekin on ollut joulukuun ajan noususuuntainen, mutta tauti kuormittaa silti terveyspalveluita toistaiseksi vähemmän kuin hiipumassa oleva koronaepidemia, Marttila kertoo.

Influenssaa ja RSV:tä on liikkeellä kuten aiempina vuosina.

Tyks Sairaalahygienia- ja infektioidentorjuntayksikön ylilääkäri Mari Kanerva toteaa tiedotteessa, että jouluvierailun perumista kokonaan tulee flunssaisena harkita erityisesti, jos muita korona-aikana opittuja tartunnan torjuntakeinoja ei voida toteuttaa tai joukossa on immuunipuutteisia tai rokottamattomia.

– Vierailun sijaan voi käydä lyhyellä tervehdyksellä etäisyyttä pitäen, tai jos vierailu kuitenkin peruuntuisi, kannattaa läheisiin pitää yhteyttä vaikka puhelimella pyhien aikana, Kanerva sanoo.

VARHA MUISTUTTAA

Näin voit torjua hengitystieinfektioita