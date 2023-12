Inkerinkadun remontti veisi kymmeniä parkkipaikkoja

Puhut asiaa Marjatta Halkilahti. Inkerinkadun saneeraus on täysin tarpeeton ja rahan haaskaamista. Hanketta voidaan siirtää ja siitä kannattaa valittaa. Rahaa tuntuu kaupungilla olevan. Päättäjät Salossa eivät ymmärrä mitään. Sen mukaisia päätöksetkin

Inkerinkadun remontti on turhaa rahanhaaskausta. Kymmeniä vuosia olen tarkkaillut kadun liikennettä. Polkupyöräilijöitä näkyy harvakseltaan ja autoliikenne on rauhallista. Tehkää se pyörätie Paasion- ja Oskarinkadun kautta Torikadulle, sitä reittiä pyöräilijät käyttävät. Remontissa katoaa nelisenkymmentä pysäköintipaikkaa. Kyllä kaupungissa yksi leveäkin katu saa olla, mahtuvat autot ja pyörät. Älytöntä rahantuhlausta

Eikö Salossa tosiaan ole huonokuntoisia katuja paikattaviksi, kun täytyy kunnossa olevaa Inkerinkatua ruveta päällystämään? Muutenkin kaupungin touhu on holtitonta. Henkilökuntaakin satoja liikaa johtoportaissa ja kaiken kukkuraksi kukaan ei tiedä mistään mitään. Hölmölä

Ovatko lasten vanhemmat vätyksiä ja lukiolaiset avuttomuuden huippu, kun ei kotona saa leipää suuhunsa, vaan odotetaan että veronmaksajat ryhtyvät elättäjiksi. Tälle hyysäämiselle pitää tulla stoppi. Vinkujiin kyllästynyt

1980-luvun alussa ammattikoulun ruokalassa sai aamupalan, joka oli ihan hyvä juttu. Lukiolaiset samaa ikäluokkaa. Opiskelija-asuntolassa asunut

On se kamalaa jos koululaiset saavat maksuttoman aamupalan niin päättäjille ei jää rahaa lähteä risteilyille tai kylpylöihin. Ankeaa

Kunnanpäättäjät nostavat palkkioita kun rahasäkki on heille avoin? Mutta mitä he ovat saaneet epäkohtiin parannuksia? Vanhustenhoito rempallaan, kuntalaisten palvelut monimutkaistuneet, matkaetäisyydet kasvaneet. Mistä kuntalainen maksaa?

Nimimerkille Rauhaa kaipaava: Maksan tuloveroa 41,1 prosenttia. Hammaslääkärin ja silmälääkärin palvelut maksan itse yksityisellä puolella. Naantalilainen sahanomistaja maksoi viime vuonna 18,5 miljoonaa euroa veroa. Eli kyllä ne Kelan tuet maksavat ne, jotka myös maksavat veroja. Talkoihin osallistuva

Kukahan sinunkin kansaneläkkeesi maksaa? Talkoisiin osallistuva

Suomen kieli on tasa-arvoinen. Ei erotella he tai she, han eikä hon. Sukupuolineutraalisti hän

Pitääkö jokainen jäähalli suunnitella uudestaan? Eikö noita ole niin paljon, että vanhoilla papereilla voisi rakentaa, kunhan pohjamitat tiedetään? Rahantuhlausta. Ja pitäkää ne ilmastoinnit päällä niin säästyisi paljolta korjaus- ja purkukuluista. Radalle stoppi

Siinä nähtiin, ei edes keskusteltu kun omia palkkioita korotettiin. Kukas kissanhännän nostaa kuin kissa. Hykerrystä vain

Elämän korkein tarkoitus ei ole suurimman mahdollisen varallisuuden kokoaminen vaan suurimman hyvän tekeminen. Rikkauden keskittyminen on suurin yksittäinen tekijä maailman pahimpien yhteiskunnallisten ja poliittisten ongelmien syntymisessä. Hyvä