Isokokoinen savutorakka havaittiin ensi kertaa Suomessa – ”huomiota herättävä otus” matkasi Pohjolaan luultavasti kansainvälisten kuljetusten mukana

Suurikokoinen torakkalaji on havaittu ensi kertaa Suomessa, kertoo Oulun yliopisto. Yliopiston mukaan yli kolmen senttimetrin pituinen savutorakka löytyi joulukuun alussa Oulun alueelta ja toimitettiin Oulun yliopiston yli-intendentti Marko Mutaselle. Hän määritti yksilön Periplaneta fuliginosa -torakaksi.

Lajilla ei ole vielä suomenkielistä nimeä. Englanniksi se on smokybrown cockroach, joten Mutanen kutsuu tulokasta savutorakaksi. Aiemmin kiiltävän tummanruskeaa torakkalajia ei tiettävästi ole Suomesta todettu tai raportoitu, yliopisto kertoo.

– Savutorakka ei näytä olevan haitallinen vieraslaji, sillä se ei uhkaa luonnonvaraista alkuperäislajistoa, mutta tuholaislajiksi sen voinee laskea, Mutanen sanoo tiedotteessa.

Savutorakka on sokeritorakan sukulainen, joka on paikoin maailmalla levinnyt ihmisasuntojen riesaksi. Etenkin Japanissa, Australiassa, eteläisessä Pohjois-Amerikassa ja paikoin Etelä-Amerikassa savutorakka on levinnyt ihmisasutuksiin, joissa se viihtyy varsinkin niiden kosteimmissa ja lämpimimmissä osissa.

Muiden torakoiden tapaan savutorakka käyttää ravinnokseen erilaista orgaanista jätettä, lisää epähygieniaa sekä levittää tauteja.

Vain harvoja havaintoja Euroopasta

Yliopiston mukaan torakka on päätynyt Suomeen luultavimmin kansainvälisten kuljetusten mukana. Se on esimerkki maailmanlaajuisesta ongelmasta, kun ympäri maailmaa liikkuva rahtitavara siirtää mukanaan myös ei-toivottuja lajeja. Ilmaston lämpenemisen myötä tulokkaat voivat selviytyä ja sopeutua myös Suomen olosuhteissa.

– Savutorakasta tunnetaan toistaiseksi Euroopasta vain harvoja havaintoja, mutta tosiasiassa se voi olla varsinkin Etelä-Euroopassa jo laajalle levinnyt ihmisen seuralaislaji, Mutanen sanoo.

Savutorakka voisi yliopiston mukaan pärjätä esimerkiksi suurissa rakennuskomplekseissa, kaupungeissa ja viemäriverkostoissa.

– Savutorakka on huomiota herättävä otus ja löytyy helposti. Yhdestä yksilöstä ei tarvitse huolestua, mutta jos löytyy toinen, on syytä epäillä, että savutorakka on onnistunut lisääntymään, Mutanen sanoo.

Savutorakan luontaisia vihollisia ovat rotat, virukset ja sukkulamadot, jotka loisivat torakoissa.

Suomessa elää kaksi luonnonvaraista torakkalajia, minkä lisäksi sisätiloissa tavataan useimmiten russakkaa eli saksantorakkaa.

