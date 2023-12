Israel valitsi uuden ulkoministerin sotatoimien keskellä

Israelissa maan hallitus on valinnut uudeksi ulkoministeriksi Israel Katzin, joka on aiemmin toiminut maan energiaministerinä.

Katz korvaa tehtävässään ulkoministeri Eli Cohenin, joka siirtyy puolestaan energiaministeriksi. Vaihto oli jo etukäteen sovittu ministerikierto ja vaatii vielä muodollisesti maan parlamentin hyväksynnän. Cohenin on myös määrä jatkaa hallituksen turvallisuusneuvoston jäsenenä.

Tänään antamassaan radiohaastattelussa Cohen myönsi, että hallituksella on vastuunsa siinä, ettei se pystynyt ennakoimaan äärijärjestö Hamasin lokakuista iskua Israeliin. Hän sanoi, että sodan päätyttyä asiasta tulee suorittaa riippumaton tutkinta.

Israelin tämänhetkistä koalitiohallitusta on pidetty maan historian oikeistolaisimpana.

Hamasin iskussa Israeliin kuoli noin 1 140 ihmistä. Tämän jälkeen Israel käynnisti sotilasoperaation Gazassa, jossa on Hamasin hallinnoiman terveysministeriön mukaan kuollut yli 21 800 ihmistä, valtaosa naisia ja lapsia. Yli 55 000 ihmistä on haavoittunut, ja valtaosa Gazan sairaaloista on vahingoittunut tai poissa käytöstä.

YK:n mukaan yli 80 prosenttia gazalaisista on joutunut jättämään taisteluiden vuoksi kotinsa.

Muun muassa YK:n lastenjärjestö Unicef on todennut, että Hamasin tarjoamia lukuja on voitu pitää aiemmin pääasiallisesti luotettavina.

Netanjahu uhosi sodan kestävän kuukausia

Sota Gazassa on jatkunut uudenvuodenaattonakin. Gazan terveysministeriön mukaan ainakin 40 palestiinalaista kuoli Gazan kaupunkiin kohdistuneissa pommituksissa yön aikana.

Suuria uhrilukuja vaatineelle sodalle ei näytä olevan lähiaikoina näkyvissä loppua. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu totesi lauantaina, että Israelin sota Gazan kaistalla kestää vielä useita kuukausia.

– Takaamme sen, että Gaza ei enää uhkaa Israelia. Askel askeleelta viemme Hamasilta sen kyvykkyydet. Eliminoimme myös heidän johtajansa, Netanjahu sanoi lehdistötilaisuudessa lauantaina.

Useat kansainväliset järjestöt ovat vedonneet, että Israel lopettaisi siviilien kollektiivisen rankaisun Hamasin teoista.

Aselepoa yritetään saada aikaan

Yritykset uuden aselevon aikaansaamiseksi jatkuvat. Yhdysvaltalaismedia Axios ja israelilainen uutissivusto Ynet ovat kertoneet nimettömien israelilaisten viranomaislähteidensä pohjalta, että Qatar on kertonut Israelille Hamasin olevan valmis jatkamaan neuvotteluja uusista panttivankien vapautuksista vastineeksi aselevosta.

Viime kuussa Gazaan saatiin aikaiseksi viikon pituinen aselepo, jonka aikana vapautettiin yli sata panttivankia ja Gazaan saatiin vietyä avustuskuljetuksia.

Lehdistötilaisuudessa Netanjahu ei kommentoinut tarkemmin uuden aselevon mahdollisuutta. Hänen mukaansa Hamas on esittänyt vaatimuksia, joita Israel ei hyväksy.